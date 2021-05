Victoria del Quinto ‘in extremis’ ante el Caspe

QUINTO 1-0 CASPE

El Quinto se llevó los tres puntos ante el Caspe gracias a un tanto de Artigas ya en la prolongación. El Quinto saltó mejor al terreno de juego en el comienzo del partido y basó su estrategia en tener el balón, lo que permitió la rapidez del esférico por la lluvia. El cuadro local tuvo sucesivos acercamientos en el primer tiempo, aunque sin éxito. Por su parte, el cuadro visitante no se encontró cómodo sobre el verde, aunque no sufrió los ataques de los locales.

Artigas anotó el tanto de la victoria

En la segunda mitad, la tónica general se mantuvo. El Quinto, con el paso de los minutos, comenzó a generar más ocasiones de peligro sobre la portería de Sánchez. Por su parte, el Caspe trató de tener peligro sobre la meta de Mallor con envíos largos y acciones a balón parado, pero sin éxito. Ya en el tiempo de descuento, cuando parecía que el choque acababa con un empate sin goles, Artigas en una jugada a balón parado remató de cabeza para dar los tres puntos al Quinto.

Quinto: Mallor, Domingo, Bes, Budría, Blasco, Pérez (Usón, 80), Martínez, Urmaneta (Mohamed, 59), Latapia (Artigas, 89), Villaoslada (Gimenez, 56) y Gutiérrez (Salvador, 71).

Caspe: Sánchez, Villanueva, Moreno, Burillo (Abad, 80), Pescador, Fernández (Muniesa, 70), Escuin (Crespo, 62), Pueyo, Tadili (Abadia, 88), Ferrando y Vidal.

Goles: 1-0, min 89: Artigas.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Bes, Pérez, Salvador; Tadili, Ferrando, Pescador y Moreno.

MAELLA 0-4 FUENTES: El Maella paga caros sus errores ante el Fuentes

Maella: Vallespí, Rodrigo (Alexandru, 79), Buisán (Peralta, 72), Vicioso (Hernández, 66), Kasse, Barberán, Godina (Alfonsea, 79), Mediavilla (Villalba, 46), Gueyé, Gimeno y Cheikh.

Fuentes: Badía, Merino, Salvador, Briz, Gutiérrez (Mazas, 73), López, Berzal (Roche, 68), Latorre (Vidal, 75), Nieto, Usón (Molinero, 73) y Diloy (Gómez, 65).

Goles: 0-1, min 20: Diloy, de penalti. 0-2, min 41: Diloy. 0-3, min 61: Diloy. 0-4, min 83: Salvador.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Vicioso, Mediavilla, Buisán, Kase; y Diloy.

Comentario: El Maella pagó caros sus errores ante el Fuentes. El cuadro local no mostró su mejor versión ofensiva y los visitantes lo aprovecharon. A los 20 minutos, un defensor local cometió penalti sobre un jugador visitante cuando el balón se iba casi ya por la línea de fondo. Diloy desde los once metros abrió el marcador. Poco antes del descanso, en un balón frontal que no consiguen despejar los defensas, Diloy puso el segundo. En la segunda mitad, en otro erro defensivo de los locales Diloy puso el tercero. Finalmente, en un error en la salida del balón, Salvador puso el definitivo (4-0).

UTRILLAS 4-1 ALCORISA: El Utrillas golea al Alcorisa

Utrillas: Tavares, Fandos, Esteras (García, 80), Lautaro (Loscos, 75), Edo, Martínez (Pérez, 80), Ndiaye (Fleta, 75), Tomás, Bata, De Blas (Negredo, 61) y Bah.

Alcorisa: Vargas, Cristea (Candial, 75), Galusca, Riola, Acedo, Fernández, Bidzinski (Millán, 35), Guía, Vidal (Eko, 74), Ventura y Sancho (Lucano, 66).

Goles: 1-0, min 11: Bata. 2-0, min 28: De Blas. 2-1, min 47: Riola, de penalti. 3-1, min 64: Bata. 4-1, min 68: Pandiella.

Árbitro: Muñoz Pueyo. Amonestó a Martínez, Ndiaye, Esteras; y Fernández.

Comentario: El Utrillas se llevó los tres puntos ante el Alcorisa en un choque donde los locales mantuvieron el control del mismo. El primer gol de la tarde llegó en un centro desde la banda por delante de la defensa para que Bata marcase. El dominio del Utrillas era claro, mientras que el Alcorisa buscó sus ocasiones con envíos largos a la espalda de la defensa. El segundo tanto llegó en un penalti, aunque tras este gol el cuadro visitante se hizo con el balón, anticipando lo que sucedería en la segunda mitad. En ella, el Utrillas saltó mal al terreno de juego, poco intenso, lo que aprovechó el equipo de Javier Almolda para recortar diferencias con un gol desde los once metros. Pese a la cercanía en el electrónico, los locales mantuvieron el control del juego y volvieron a ampliar diferencias con los goles de Bata y Pandiella en un centro y un córner respectivamente.

