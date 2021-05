El Real Zaragoza se da un festín ante el Ejea

La Ciudad Deportiva fue testigo de las diferencias entre líder y colista, en una exhibición de poderío ofensivo de los zaragocistas, que en sus dos últimos choques han logrado pasar de la decena de goles anotados. A pesar de estos números galácticos, de momento no logran deshacerse de la compañía del Stadium Casablanca, que con la mitad de goles que los blanquillos, lleva los mismos puntos. Dos fueron suficientes esta vez, marcados además en el primer cuarto de hora para vencer al Monzón Fútbol Base. Buen punto el que consiguió rascar El Salvador, el tercero que suman los colegiales, que igualaron en su casa ante el Santo Domingo Juventud.

El Real Zaragoza se mostró muy superior al conjunto de las Cinco Villas

Se estrechan los márgenes en el grupo segundo después que el Stadium Venecia no fuese capaz de ganar al Actur Pablo Iglesias, que se convirtió en el primer equipo que dejó sin marcar a los de Torrero. Buen esfuerzo del Actur que tiene que servirle para levantar cabeza. Oliver y Ebro dirimían un buen duelo de aspirantes, con tres puntos muy valiosos para quien lograse llevárselos. Fueron los de casa quienes lo hicieron y tras esta jornada parecen los firmes candidatos a pelearle el título al Venecia, aunque Ebro y Huesca todavía no han dicho su última palabra. Primer punto el que logró el San José en Calatayud. Terry, a tres minutos de la conclusión, daba por fin una alegría al cuadro azulón.

Otra victoria más que suma el Racing Zaragoza a su casillero, la sexta de la campaña. Esta vez tocó a domicilio, en el terreno del Hernán Cortés. Un gol tempranero y otros tres en un tramo de trece minutos, bastaron para seguir pisando fuerte en el grupo. Ganó de forma clara el Montecarlo en su desplazamiento a Alcañiz. Manita de los rojillos que solo vieron perforada su meta en el último minuto, donde los turolenses hacían el gol del honor. Ni Balsas ni Peñas Oscenses deshicieron el 0-0 inicial, mostrando el por qué son los reyes del empate del grupo, por lo que debieron conformarse con un punto para cada uno.

Grupo 1 Partido de la jornada

REAL ZARAGOZA 15 EFB EJEA 0

Partido cómodo para un cuadro blanquillo que se mostró muy superior desde los primeros compases del juego. El Real Zaragoza tomó la delantera por medio de Isco a los cinco minutos. El propio Isco volvió a anotar siete minutos después con un buen tanto. Los blanquillos no bajaron el ritmo y ampliaron su renta. El conjunto zaragocista no paraba de ver portería y se marchó al intermedio con nueve goles en su casillero. Tras la reanudación, el guion no cambió demasiado y el Real Zaragoza siguió llegando con facilidad a la portería visitante. Iker anotó el décimo a los pocos minutos de juego. Marco, Mario, Enzo, Félix y de nuevo Iker cerraron la goleada.

Real Zaragoza: Lucas (Ramiro, 36), Daniel, Esteban (Cristian, 49), Félix, Marco (Soriano, 49), Nicolás (Jorge, 49), Hugo (Iker, 36), Laseca (Enzo, 36), Héctor, Mario e Isco (Pablo, 49).

EFB Ejea: Raúl (Domínguez, 36), Teodor, Jorge, Asier, Iker (Víctor, 36), Álvaro (Sesma, 36), Alonso (Rodrigo, 42), David, Raúl (Bericat, 42), Gallizo (Clemente, 36) y Daniel (Abel, 36).

Árbitro: Falces Castillo. Sin amonestados.

Goles: 1-0, min. 5: Isco. 2-0, min.12: Hugo. 3-0, min. 18: Isco. 4-0, min. 22: Isco. 5-0, min. 24: Esteban. 6-0, min. 26: Hugo. 7-0, min. 27: Hugo. 8-0, min. 31: Isco. 9-0, min. 34: Isco. 10-0, min. 39: Iker. 11-0, min. 40: Marco. 12-0, min. 47: Mario. 13-0, min. 49: Enzo. 14-0, min. 59: Félix. 15-0, min. 63: Iker.

STADIUM CASABLANCA 2 MONZÓN FB 0

Stadium Casablanca: Alberto, Daniel (Saúl, 36), Retornano, Azcón, Bellmunt (Asiain, 36), Linares (Alejandro, 60), Adrián, Arturo, Santiago, Valentín y Enzo.

Monzón FB: Andrés (Denis, 60), Perona, Álvaro, Joaquín (Hugo, 66), Marcos, Wail (De la Fuente, 59), Ignacio (Cabrero, 41), Jaoi, Fion, Aritz (Aboubakar, 48) y Fofana (Rayen, 61).

Árbitro: Litim Larhlid. Amonestó a Arturo; Fofana y Aboubakar.

Goles: 1-0, min. 13: Linares, de penalti. 2-0, min. 17: Valentín.

EL SALVADOR 1 SANTO DOMINGO JUVENTUD 1

El Salvador: Lucas, Diego, Flamarique, Alberto, Pablo, Divasson, Glera, Jaime (Perches, 45), Fernando (Nicolás, 54), Cayetano y Giménez.

Santo Domingo Juventud: Miguel, Nicolás, Garrido, Lucas, Iguaz, Marcos (Hugo, 36), Andrei, Alejandro, Jorge (Adrián, 36), Martínez y Jorge (Aitor, 45).

Árbitro: Lolumo Jarabo. Sin amonestados.

Goles: 0-1, min. 37: Jaime, en propia puerta. 1-1, min. 62: Flamarique.

Grupo 2 Partido de la jornada

EFB CALATAYUD 1 SAN JOSÉ 1

Terry rescata el primer punto para el San José. Partido entre dos equipos de la zona baja de la tabla. Los bilbilitanos, que venían de reencontrarse con la victoria tras superar al Actur Pablo Iglesias, saltaron con una marcha más que los zaragozanos, aunque no conseguían abrir el marcador. Sin embargo, minutos antes del ecuador del encuentro llegó el primer tanto, obra de Alejandro, que encontró la red con su preciso remate. Tras el intermedio, los zaragozanos trataron de buscar el gol de la igualada desde los primer minutos. El conjunto azulón fue acercándose a la meta defendida por Mirallas, hasta que en los últimos compases llegó el gol del empate, obra de un Terry que desató el júbilo en el banquillo zaragozano.

EFB Calatayud: Mohamed (Mirallas, 36), Aldea, Carlos, Ismael, Iker (Daniel, 55), Cócera (Sellam, 36), Darío, Manuel, David, Diego (Rubén, 36) y Alejandro (Mingotes, 44).

San José: Darío, Izan, Samuel, Jeremy (Marcos, 63), Benaque (Iván, 36), Víctor, Darío (Hugo, 47), Iturriaga, Mario (Conte, 36), Terry y Alberto.

Árbitro: Adrián Chioreanu. Amonestó a Samuel.

Goles: 1-0, min. 29: Alejandro. 1-1, min. 67: Terry.

OLIVER 1 EBRO 0

Oliver: Marcos (Ramírez, 36), Trallero, Abad, Mario, Marc, Adrián (Moreno, 54), Yoel (Kristian, 50), Gabriel (Asier, 66), Supervía, David (Acerete, 60) y Álex.

Ebro: Chabier, Yannis (Álvaro, 63), César, Gonzalo, Roberto (Jesús, 63), Pablo, Aarón, Sergio, Edson (Vallespín, 23), Hugo (Izan, 43) y Néstor.

Árbitro: Pérez Gutiérrez. Amonestó a David, Marcos; César, Izan y Pablo.

Goles: 1-0, min. 12: Gabriel.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0 STADIUM VENECIA 0

Actur Pablo Iglesias: Mena, Iker, Nicolás, Melic (Quílez, 48), Marcos, Guillermo (Javier, 51), Robert (Caio, 64), Norbert (Casado, 67), Santiago (Gonzalo, 65), Enrique y Álvaro.

Stadium Venecia: Daniel (Domínguez, 36), Sarrato, Óscar, Sergio (Salafranca, 36), Montel, Iker (Martín, 65), Luis (Simón, 56), Máñez (Peña, 60), Suils, Tejero (Alberto, 47) y Colás.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a Suils y Sarrato.

Grupo 3 Partido de la jornada

ALCAÑIZ 1 MONTECARLO 5

Abultada victoria de un conjunto rojillo que sentenció tras la reanudación. El choque comenzó con ambos equipos bien plantados sobre el verde. Los zaragozanos trataban de llevar el peso del partido, pero aún tuvieron que esperar más de quince minutos para anotar el primero, obra de Nicolás. El gol tranquilizó los ánimos y los minutos pasaron sin que ninguno de los dos equipos consiguiese ver portería. Tras el paso por vestuarios, los de La Paz saltaron al tapete como un vendaval, ampliando la renta al minuto de juego. Nicolás puso el tercero a los pocos minutos y Mateo y Miguel Ángel consiguieron dos goles más para los del José Luis Violeta. El Alcañiz no bajó los brazos y consiguieron el gol del honor en lo últimos instantes gracias a un buen tanto de Santiago.

Alcañiz: Raúl (Lucas, 60), Carlos (Pallarés, 26), Santiago, Iker Martín (Nicolás, 50), Bielsa, Losilla, Guillermo, Adrián, Mario (Max, 40), Iker Marcos y Álex.

Montecarlo: David (Tarín, 57), Iker, Antonio, Nicolás, Garcés (Dos Santos, 50), Mateo, Lucas (Marín, 43), Djoucuba (Miguel Ángel, 54), Marco, Héctor y Adrián.

Árbitro: Peralta Guillén. Amonestó a Adrián.

Goles: 0-1, min. 17: Nicolás. 0-2, min. 46: Garcés. 0-3, min. 53: Nicolás. 0-4, min. 63: Mateo. 0-5, min. 66: Miguel Ángel. 1-5, min. 70: Santiago.

BALSAS PICARRAL 0 PEÑAS OSCENSES 0

Balsas Picarral: Hugo (Pablo, 36), Dalmau (Yago, 56), Rivera, Mateo, Jorge, Daniil, Brian (Delio, 54), Álex, Alejandro (Morote, 61), Ginés (Planas, 44) y Nicolás (Juan, 52).

Peñas Oscenses: Daniel, Luca (Ayerbe, 59), Héctor, Alejandro, Unai, Wang, Leo (Jorge, 36), Jaric (Montaño, 59), Abel, Jesús y Ugo (Lorenzo, 36).

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Rivera; Daniel.

HERNÁN CORTÉS 0 RACING ZARAGOZA 4

Hernán Cortés: Izan (Óscar, 36), Álvaro (Hernández, 44), Amine, Ignacio, Daniel, Aiverson, Ángel (Palacios, 36), Hugo, Iván, Aladrén (Ugo, 47) y Nicolás.

Racing Zaragoza: Samuel, Iker, Fernando, Nicolás, Daniel (Ignacio, 62), Óscar (Pedro, 62), Jorge (Iker Calvo, 76), Manuel (Núñez, 60), Arbizu, Marcos y Gonzalo (Iker Vera, 46).

Árbitro: Balongo Arroyo. Sin amonestados.

Goles: 0-1, min. 5: Óscar. 0-2, min. 33: Manuel. 0-3, min. 42: Arbizu. 0-4, min. 46: Manuel.

