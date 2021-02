El Cuarte sigue la estela del líder tras vencer al Calamocha

Partido destacado: Calamocha - Cuarte

Saltó al verde el Cuarte con las cosas muy claras, buscando dominar la medular para poder hacer daño con balón en campo contrario. Los de Richi Gil parecían tener el control de la situación. La mayor parte de los primeros cuarenta y cinco minutos transcurrían en el medio campo defendido por el Calamocha CF, pero, sin embargo, las ocasiones de gol se producían en el área de los zaragozanos. Tras un inicio equilibrado y sin aproximaciones, Pablo Sebastián dispuso de la primera tras una excelente combinación con Dela por la banda izquierda. El carrilero zurdo se encontró en su remate con un extraordinaria intervención de Adrián para desbaratar la aproximación de los turolenses.

El Cuarte aprovechó sus ocasiones para llevarse los tres puntos

Siguió controlando el juego el conjunto de Richi Gil. Sin embargo, hasta el descanso no llegaron a conectar un remate entre los tres palos. Más tarde, Gassama, muy escorado dentro del área pequeña, no pudo embocar un disparo que terminó estrellándose contra el lateral de la red. Era el minuto 32 y de nuevo los calamochinos tenían la ocasión de adelantarse en el marcador.

Ya en la segunda mitad los locales empezaron a tener mayor presencia en campo rival. Nada más comenzar Mariano Ayneto botó un saque de esquina que se paseó por el interior del área sin encontrar rematador. Y poco después llegó el turno para Dela, que se aprovechó de un mal despeje del portero para conectar un cabezazo que se fue también ligeramente desviado. Del Cuarte nada se sabía en ataque. Sin embargo su primera oportunidad concluyó con el balón en el fondo de la red: tras un saque de banda, Moreno consiguió el tanto que finalmente iba a resultar definitivo al aprovechar un fallo en la zaga local. Lagunas movió los escasos peones que tenía en el banquillo con el fin de tratar de cercar la portería rival. El Calamocha tomaba el mando de las operaciones, pero el Cuarte protegía bien su área y permitía pocas aproximaciones.

La tuvieron de forma consecutiva en minutos casi sucesivos. Una buena acción de Jona en el 74 se quedó sin premio y segundos después llegó la más clara de la segunda mitad, pero Gea no acertó a llevar el balón al fondo de la red. Hasta el final siguieron las aproximaciones de los turolenses que vieron como los puntos se marchaban al casillero de un Cuarte que mantiene su persecución al Brea, líder de la competición.

Calamocha CF: Villanueva, Ruano, Yerai (Durán, 77), Mele, Manu Rubí, Pablo Sebastián (Gea, 68), Ayneto, Rute (Puri, 68), Dela, Gassama y Jona Aso

Cuarte: Buetas, Limbeck, Múzquiz, Esteban, Solbes, Valdés (Íñigo, 68), Leciñena (Lagos, 55), Guillén (Roldán m. 55), Ginovés, Andreu (De Sus, 55) y Moreno (Molina, 79)

Gol: 0-1, min. 53: Moreno

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó al local Rute y al visitante Múzquiz

Borja 2 - 0 Barbastro: El Borja recupera la sonrisa tras superar al Barbastro.

Borja: Albero, Lou, Sánchez, Pérez, Rubio (Navarro, 72), Maldonado, Mainz (Lahuerta, 60), Cano (Riyad, 84), Gotor, Velasco y Bangoura (Terre, 84).

Barbastro: Gistau, Pérez (Torres, 91), Elbaile (Ojeda, 79), Alonso, Peña, Barrero, Conte, Saravia (Ruiz, 89), Ara, Ramos y Fumanal (Bautista, 67).

Goles: 1-0, min. 8: Mainz; 2-0, min. 85: Riyad.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a los locales Mainz y Albero; y a los visitantes Alonso y Elbaile

El balón echó a rodar sobre el verde del Manuel Meler con un Borja que salió como un ciclón. Los locales no tardaron ni diez minutos en ponerse por delante tras un tanto de David Mainz, cuyo disparo acabó besando las redes tras golpear en un defensa. El Borja no bajó el ritmo, dominando el juego aunque sin llevar mucho peligro a la meta de Gistau. Pese a ello, los hombres de Moises Gutiérrez pudieron ampliar la renta antes del descanso, pero el disparo de Bangoura no encontró portería. Tras la reanudación, el Barbastro dio un paso adelante y comenzó a encerrar a los locales. Los oscenses comenzaron a colgar balones y pudieron empatar en los últimos minutos, pero Albero se mostró seguro en el juego aéreo. Además, Riyad iba a sentenciar el partido tras definir por la derecha tras un gran pase en profundidad. Tres puntos para un Borja que vuelve a la senda de la victoria.

Sabiñánigo 1 - 1 Sariñena: La falta de gol condena al Sariñena

Sabiñánigo: Fran Navarro, Toro, Gorgas, Toñín, Villalba (Ferruz, 76), Villar, David Muñoz, Grasa, Cabrero, Borja (Kenta, 76) y Ángel Luis (Ortiz, 69).

Sariñena: Javito, Almerge, Álex Navarro, Carlos Villellas (Mercadal, 75), Murillo (Edu Vicente, 67), David Villelas, Jordi Ferrer, Cotoño, Rodri Tapia, Fonsi y Albajara (Tolo, 81).

Goles: 0-, min. 8: Murillo; 1-1, min. 37: Borja.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a los locales Ángel Luis, Cabrero y Ortiz; y al visitante Albajara.

Salió al terreno de juego el Sariñena con más solvencia, encerró al Sabiñánigo en su parcela y, después de dos llegadas con cierto peligro, Murillo aprovechó un balón suelto en el segundo palo, donde no tuvo marca para conseguir el gol. El equipo serrablés cambió por completo y comenzó a mover la pelota de un lado a otro hasta conseguir igualar el partido. Ambos dominaban la zona ancha, pero nadie era capaz de llegar a la portería rival. En el 37, en la única jugada de profundidad por parte local, llegó el tanto. Una pelota por la izquierda de Muñoz fue metida en la frontal del área y el balón suelto le llegó a Borja para empujarla al fondo de la portería. Los minutos finales de la primera parte fueron apoteósicos. Ambos equipos se lanzaron en busca del tanto, pero las defensas y los porteros estuvieron por encima de todo. En la continuación, el partido se volvió loco, fue de ida y vuelta. El esfuerzo de los dos equipos fue titánico y buscaron la portería rival con todo. Sin embargo, no se llegó a puerta con facilidad, ya que las defensas se mostraron superiores a los ataques. El Sariñena mandó dos balones al larguero. El Sabiñánigo estuvo con la suerte aliada y también tuvo sus opciones por medio de Ortiz, con un disparo desviado por poco, y un remate defectuoso de Muñoz. En los últimos cinco minutos, el cuadro monegrino sí notó el físico y bajó mucho en su juego, pero supo aguantar el punto.

Robres 1 - 1 Épila: reparto de puntos desde los once metros

Robres: Musa, Javi Pérez, Fran Barrio, Pol Blay, Muñoz, Chárlez, Pumareta, Herrero, Jiménez (Cabrero, 75), Espiérrez y Aísa.

Épila: Fabré, Molina (Oberé, 62), Gil, Rupérez, Berdún (Redondo, 76), Hamza (Falo, 76), Luis Costa (Sánchez, 62), Bouasri, Roncal, Valero (Turrubia, 88) y Marcos.

Goles: 0-1, min. 65: Valero, de penalti; 1-1, min. 79: Pol Blay, de penalti.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a los locales Herrero, Aísa y Muñoz; y a los visitantes Roncal, Hamza, Valero y Falo.

En la primera mitad, el encuentro fue de ida y vuelta y bastante entretenido, aunque sin goles. La primera ocasión fue para los azules con un remate en plancha de Hamza, respondido por un disparo cruzado de Pumareta. El partido entró en una fase de nervios y tensión. Los visitantes jugaban las bazas de la veteranía, mientras que los locales aplicaban el esfuerzo y la velocidad. La primera ocasión tras el receso volvió a ser para Hamza y contestó Aísa. El Robres volvió a hacer daño por las bandas y la jugada clave llegó en un gol anulado a Aísa. El partido iba de área a área y podía marcar cualquiera. Se adelantó el Épila desde los once metros tras un penalti por mano que transformó Valero. A los amarillos les tocaba volver a jugar con el marcador en contra, pero reaccionaron bien. Chárlez fue derribado en el área y Pol Blay empató de penalti. El Épila tiró de banquillo para revertir la situación, mientras que el Robres solo pudo hacer un cambio y agarrarse al esfuerzo colectivo y, con todo eso, gozó de dos ocasiones de Pumareta y Chárlez para llevarse el triunfo.

BREA 4-0 ALMUDÉVAR: Un Brea intratable se da un festín a costa del Almudévar

Brea: Calavia, Adán (Parada, 78), Marco, Rotellar (Sola, 67), Puig, Sarvise (Guillén, 67), Oliver, González, Rubio (Subías, 67), Veintemilla y Dieste.

Almudévar: Arbe, Gumiel (Ballester, 61), García, Martínez (Sagna, 61), Hernández, Tarqués (Bailo, 83), Moreno, Ruiz (Montaño, 67), Latorre, Kame y Puente (Avellanas, 67).

Goles: 1-0 min. 15: Rubio, 2-0 min. 51: Dieste, 3-0 min. 62: Veintemilla, 4-0 min. 75: Puig.

Árbitro: Hernández Andrés. Amarilla a Ballester, Hernández y García.

Tras unos primeros minutos de tanteo, en los que ninguno de los dos equipos lograba imponer su ritmo, el encuentro se iba a comenzar a decantar antes del primer cuarto de hora: el Brea encontró el tanto tras una brillante contra que culminó Rubio con una definición de libro. Un gol que sentó como un jarro de agua fría en los visitantes, a quienes les costó reaccionar. El Brea se replegó bien y no concedió metros al Almudévar, que cada vez se metió más atrás. Los locales gozaron de dos claras ocasiones, obligando a Siro a realizar paradas de mérito para mantener a los suyos en partido. El conjunto celeste intentó el gol olímpico en un saque de esquina y con otro disparo desde el centro del campo, pero Siro respondió en ambas ocasiones de forma magistral. Además, el Brea presionó, robó y salió a la contra en un par de ocasiones. Rotellar dispuso de una falta en la frontal del área, aunque su disparo se topó con la barrera.

El Almudévar entró en la segunda parte con ánimos renovados, con un gran despliegue físico de Moreno y Latorre que no tuvo recompensa. De nuevo, el Brea logró el gol, obra de Dieste, aprovechando un error en la zaga almudevana que encarriló el partido. Los cambios no sirvieron para cambiar la dinámica de los de José Carlos Gallego y Veintemilla amplió distancias con un buen tanto. La última media hora estuvo marcada por el bajo ritmo, dado que ya estaba todo sentenciado. Algunos jugadores del Almudévar empezaron a hacer la guerra por su cuenta y los pupilos de Raúl Jardiel presionaron de forma intensa ante un Almudévar roto y lograron el cuarto, obra de Puig. Todavía pudo caer el quinto, pero una mano salvadora de Siro lo evitó.

Utebo 0 - 0 Villanueva: empate sin goles en un disputado choque

Utebo: Aarón, Alvira, Felez, Manau, Lafita, Magallón, Giménez (Sánchez, 58), Aznar (Baldrés, 65), Marín y Osanz.

Villanueva: Lairla, Ballarín, Vidal, Laguarta, Peralta,, Ligorred (Prat, 46), Lafuente, Alcaine (Zumeta, 76), Concha, Usón (González, 76) y Abad.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a los locales Osanz y Lafita; y a los visitantes Lafuente, Laguarta y González.

Comenzó el choque con ambos conjuntos bien plantados sobre el tapeete. Los hombres de Rubén Zapater intentaban llevar peligro con balones filtrados, y en uno de ellos pudo llegar el primer tanto de la tarde: Ramón Giménez se plantó frente a Lairla y golpeó cruzado, pero se encontró con un paradón del meta azulgrana. Acto seguido, los azulones volvieron a gozar de una clara ocasión , otra vez en las botas de Giménez, pero su remate se marchó por encima del travesaño. Los visitantes pudieron anotar desde los once metros, pero Alcaine lanzó al larguero y la ocasión se fue al limbo. El cuadro de Héctor Cotado, que se estrenaba en el banquillo del Villanueva, no le perdía la cara al partido, al igual que un Utebo que intentaba reencontrarse con las sensaciones de los primeros minutos. Tras la reanudación, el Utebo dio un paso adelante y buscó el tanto que le diese la victoria. Pudo encontrarlo con un disparo raso que despejó Lairla a córner con una brillante intervención. Los visitantes también tuvieron la suya con golpeo lejano que salió rozando el palo. El marcador no se movió y el empate fue una realidad.

