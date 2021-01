El Teruel asalta el liderato sobre la bocina

Partido destacado: Teruel 2 - 1 Binéfar

Saltó con una marcha más el Teruel, que intentó poner una marcha más prácticamente desde el pitido inicial. Bravo retocó el equipo que puso en liza el pasado jueves en Cariñena. Introdujo tres novedades en el once con la idea de refrescar líneas y poner un punto de intensidad que quizá le faltó en La Platera. Lo consiguió de salida y no se había cumplido el segundo veinte cuando ya habían forzado el primer saque de esquina.

Pese a todo no se precipitaron los visitantes. El equipo de David Jiménez era consciente de que sus opciones pasaban por mantener la intensidad y buscar la sorpresa en forma de la velocidad que atesora Sule. En el Nuevo Los Olmos se quedaron a un paso de que les surtiera efecto y ayer les sucedió otro tanto de lo mismo.

Nueva victoria del Teruel en los últimos minutos

El primer saque de esquina se convirtió en un espejismo. A partir de ahí los visitantes ajustaron las marcas y trataron de establecer un cortocircuito para que los de la ciudad mudéjar no consiguieran hacer llegar el balón con claridad a sus futbolistas más exteriores. David Aparicio encaraba una y otra vez a sus rivales, pero sin apenas opciones de llevar peligro. Lo consiguieron los rojillos en el minuto 15 con un remate de Borja Romero, en el 31 con otro de Dani Rueda y la tercera llegó en el 43 con un disparo otra vez de Borja Romero que se fue elevado.

Sin embargo, la más clara estuvo en las botas del Binéfar: en el minuto 24 Chicho conectó un buen remate que despejó en corto Monforte, el balón cayó nuevamente a los pies del futbolista oscense que por segunda vez se encontró con una buena intervención del cancerbero.

Retocó sus piezas Víctor Bravo tras el descanso. El técnico intercambió las posiciones de Ibra y Borja y la lesión de Carlos Javier provocó la entrada de Belenchón y el equipo encontró mayor fluidez en el juego. Defensivamente adquirieron mayor velocidad y en la ofensiva empezaron a llegar las mejores ocasiones de marcar.

Aparicio lo intentó en el 55 desde el centro del campo. Un minuto después llegó el turno de Adrián, y en el 77 fue Borja el encargado de poner a prueba a Buba. De los visitantes no había noticias ofensivas. La locura apareció a partir del 79. Una acción por la derecha permitió a David Aparicio en el lado contrario ajustar el punto de mira. Su zurdazo entró pegado al poste contrario poniendo el 1-0 en el marcador.

La respuesta llegó en el 83. Chipi se fue por la línea de fondo a la derecha de Monforte. Su servicio al área pequeña lo remató el debutante Álvaro y el balón sobrepasó ligeramente la línea de fondo según decretó el colegiado.

Quedaba muy poco tiempo pero el equipo se ha especializado en resolver en los últimos minutos. En este caso fue en el 87. Borja puso un buen servicio pasado hacia la llegada de Alejandro Roy y el zaragozano llevó el delirio a un equipo que volvió a colocarse como líder del grupo aprovechando el tropiezo del Huesca B ante el Belchite.

CD Teruel: Monforte, Kevin Lacruz, Julen, Redolar, Carlos Javier (Belenchón m. 50), Ibra, Adrián (Lanzuela m. 79), Dani (Rami m. 81), Roy, Aparicio y Borja Romero.

Binéfar. Buba, Genis, Joel (Imaz m. 79), Amine, Juliá, Chicho (Álvaro m. 65), Fran Suárez (Valencia m. 69), Monfort (Chipi m. 60), Brunet, Modest (Cesc m. 79) y Sule.

Árbitro: Auilino Fernández. . Amonestó a los visitantes Genis, Joel e Imaz.

Goles 1-0 min. 79 David Aparicio; 1-1 min. 83 Álvaro; 2-1 min. 87 Roy.

Cariñena 0 - 1 Deportivo Aragón: un solitario gol de Carbonell da los tres puntos al Deportivo Aragón

Cariñena: Ortiz, Utrilla, Marín, Ventura, Monge, Gomes, Alcántara, Barriendos (Leiva, 81), Patrick (Castilla, 71), Ibra (Modou, 75) y Cortés.

Deportivo Aragón: Azón, Sola, Hernández, Arnau, Castillo, Torres (Sancho, 78), Esteban, Puche (Escobar, 77), Bernal, Carbonell (Vela, 54) y López.

Gol: 0-1, min. 38: Carbonell.

Árbitro: Pérez Navarro. Amonestó a los locales Cortés e Ibra; y a los visitantes Arnau y Puche.

Importante victoria del Deportivo Aragón en su visita a Cariñena. El balón echó a rodar en La Platera con ambos equipos bien plantados sobre el tapete. Los locales, que sabían de la importancia del choque, no querían ceder terreno al cuadro blanquillo. La batalla por el control de la medular era total, pero ninguno conseguía manejar el cuero a su antojo, por lo que las ocasiones apenas llegaban. Sin embargo, al filo del descanso iba a llegar el tanto que a la postre desequilibraría la balanza: Carbonell superó a Ortiz con un centro lateral que acabó envenenándose por el viento. El tanto permitió a los blanquillos marcharse con ventaja a vestuarios. La reanudación no cambió la dinámica del choque, pues el juego físico imperaba y las ocasiones brillaban por su ausencia. La lesión de Carbonell, que se dolía de la rodilla, obligó a Iván Martínez a hacer cambios, introduciendo a Vela en su lugar. El conjunto local buscó el tanto del empate en los últimos compases del choque, pero la zaga zaragocista defendió bien y el marcador no se movió.

Huesca B 0 - 1 Belchite: el Belchite sigue con su escalada gracias a un tanto de Ariño.

Huesca B: Adriá, Val, Manu Galán, Mora, Rodrigo (Vivas, 75), Oriol (Tomeo, 75), Carlos Kevin, Carlos Calvo (Ismael, 46), Gustavo, Carrasco y Barba.

Belchite: Saúl, Pablo, Iñigo, Casero, Fernández (Borbón, 72), Blasco, Rey, Martín (Carbó, 81), Alvarez (Radwan, 67), Ariño y Rodrigo.

Gol: 0-1, min. 39: Ariño

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a los locales Rodrigo y Carlos Kevin; y a los visitantes Ariño, Fernández, Rodrigo y Blasco.

Un gol de Marco Ariño en el minuto 39, en su única llegada, le dio al Belchite la victoria en un partido condicionado por el fuerte viento. El Huesca dominó en todo momento el balón pero muchas veces se atascó ante la muralla que levantó el Belchite y otras le faltó profundidad y también acierto. En la segunda mitad se intensificó el dominio azulgrana pero el Belchite se hizo fuerte con el gran entramado defensivo propuesto por Juan González. Tampoco le acompañó al Huesca la fortuna en una falta de Carrasco al palo, en un par de remates de Ismael y en otro de Gustavo que salió lamiendo el poste. El Belchite supo sufrir y consiguió asegurar los tres puntos en su visita al San Jorge.

Tamarite 1 - 1 Fraga: reparto de puntos entre Tamarite y Fraga.

Tamarite: Salas, Jordi, Varilla, Vales, Alexis, Pol (Joel, 66), Romero, Sales, Berbegal (Pau, 71), Guillem (Bernadó, 54) y Trota.

Fraga: Marc, Sergio, Genis (Bernabé, 54), Marcel, Castilla, Puch, Quibus (Oscar, 77), Ramón, Guillem (César, 54), Leo (Gómez, 83) y Pirla.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los locales Trota, Casals y Sales; y al visitante Marcel. Expulsó al visitante Castilla por doble amonestación (65’).

Goles: 1-0, min. 42: Varilla; 1-1, min. 63: César.

El Tamarite y el Fraga firman las tablas. El encuentro comenzó con poco ritmo, pues los dos equipos preferían ceder el dominio a su rival y aguantar la posición. Sin embargo, el Tamarite dio un paso adelante y pudo abrir la lata con un disparo de Romero que se marchó fuera por centímetros. Los locales mejoraron y volvieron a avisar a los fragatinos con un nuevo disparo, esta vez de Espinosa, que golpeó alto. El conjunto rojillo parecía reaccionar y estuvo muy cerca de ponerse por delante, pero el remate a puerta vacía de Alexis se marchó, para sorpresa de todos, lejos de los tres palos. Y cuando el descanso ya asomaba, llegó el tanto local: Espinosa encontró a Varilla en la frontal, que con un preciso disparo alojó el balón en el fondo de las mallas. El paso por vestuarios mejoró notablemente al Fraga, que saltó con una marcha más. Alexis se encontró con la mano de Salas tras un potente disparo. Sin embargo, iba a aparecer el que nunca falla: César se plantó delante del meta y con una sutil definición puso la igualada. A los pocos minutos, el Fraga se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Castilla. Los locales trataron de aprovechar la superioridad y dejar los tres puntos en casa, pero los rojillos se defendieron con uñas y dientes y el signo del choque no cambió.

Illueca 1 - 0 Monzón: el Illueca se acerca a la cabeza tras superar al Monzón.

Illueca: Cerdán, Pinto, Escolar, López, Morales (Karol, 87), Ormad (Simón, 80), Cavero, Marín (Gracia Peña, 64), Merino, Gimeno (García, 80)y Asier (Pérez, 64).

Monzón: Piotr, Carrera (Malo, 79), Hernández (Mesa, 60), Ramírez, Puyer (Iago, 73), Samitier, Michail, Rausell, Solanilla (Christian, 46), Ramón y Llopis (Campo, 46).

Gol: 1-0, min. 55: Merino.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a los locales Asier, Pinto y Cavero; y a los visitantes Carrera y Solanilla.

Victoria de mérito del Illueca. Saltó mejor el cuadro local al terreno de juego. Los rojiblancos fueron claros dominadores durante prácticamente todo el choque. Prueba de ello fue la primera ocasión de Morales, que se sacó una gran volea que obligó a Piotr a lucirse. Escolar pudo abrir la lata con un potente cabezazo, pero el cuero se estrelló en el larguero. Los locales seguían creando ocasiones de peligro, pero ni Morales primero, ni Asier después encontraron el premio del gol. El paso por vestuarios otorgó oxígeno a un Monzón muy tocado por lo visto en los primeros cuarenta y cinco minutos. Sin embargo, era el cuadro zapatero el que seguía llegando con peligro. Samitier respondió a los pocos minutos con un tremendo cabezazo, que escupió la madera. El Illueca se lanzó a por el gol y lo encontró a la salida de un córner: Merino apareció en el segundo palo para poner en ventaja a los rojiblancos. El Monzón se volcó en busca del empate y pudo encontrar premio con un remate de Samitier, pero el balón no encontró portería y los tres puntos se quedaron en el Papa Luna.

