El Borja sigue con paso firme tras superar al Calamocha

Partido destacado: Calamocha 0 - 1 Borja

Sufrida victoria del Borja ante el Calamocha. Comenzó el encuentro con ambos equipos bien plantados sobre el verde, evidenciando así el respeto que se tenían. El juego directo era la tónica dominante, puesto que el control del cuero estaba muy dividido. El cuadro local pudo anotar en los primeros compases del choque, pero Motero se encontró con el larguero en un brillante lanzamiento de falta. Los visitantes no tardaron en contestar, aunque ellos encontraron las redes de la meta turolense: Garde puso un caramelo a la cabeza de Adán Pérez, que remató al fondo de las mallas. El tanto no cambió el guion del choque, pues ninguno de los dos imponía su juego. Justo antes del descanso iba a llegar el segundo mazazo para los locales, pues Yeray Jarabo se iba a marchar a la caseta antes de tiempo tras ver la segunda amarilla.

Adán Pérez dio los tres puntos al Borja con un sensacional testarazo

El paso por vestuarios y el consiguiente ajuste táctico de los locales, el Calamocha siguió apretando a los borsaonenses, que se vieron obligados a defenderse con uñas y dientes. Los de Sergio Lagunas arrebataron la posesión a los visitantes, que no parecían incómodos saliendo a la contra, pese a que no estaban finos en el remate. Los turolenses, cada vez con menos tiempo en el cronómetro, comenzaron a colgar balones al área de un Albero que apenas había tenido que intervenir. El asedio local no daba frutos, pues la zaga visitante se mostraba muy segura en los duelos. Pudo ampliar la renta el Borja en una contra de Moha, pero la definición del atacante no encontró la red.

Calamocha: Salgueiro, Dela (David, 61), Jaraba, Sánchez, Sancho, Gassama, Puri (Durán, 76), Motero, Ayneto (Sebas, 27), Rubí (Gea, 76) y Aso.

Borja: Albero, Lou (Navarro, 62), Sánchez, Pérez, Maldonado (Riyad, 86), Rubio, Gotor, Velasco, Lafrikh (Rekrouk, 62), Garde (Cirac, 46) y Cano (Mainz, 70).

Gol: 0-1, min. 11: Pérez.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a los locales Dela y Rubí; y a los visitantes Garde, Lou y Pérez. Expulsó al local Jaraba (41’).

Cuarte 4 - 0 Almudévar

El Cuarte asesta un severo correctivo al Almudévar. El balón echó a rodar en el Municipal de Cuarte con ambos equipos bien plantados. Pese a ello, el Cuarte se iba a adelantar en el marcador gracias a un tanto de Andreu cuando aún no se habían cumplido los cinco minutos de juego. Los visitantes no tardaron en reaccionar, pasando a tener el control del choque, aunque sin llevar peligro a la meta defendida por Buetas. Sin embargo, el partido iba a cambiar con la temprana expulsión de Lizarbe, que vio la segunda amarilla antes de llegar a la media hora de juego. Valdés iba a anotar el segundo tras una buena jugada del cuadro local. El paso por vestuarios mejoró a los locales que no tardaron en sentenciar el choque: Rosell aprovechó una rápida transición del conjunto verderol para superar a Siro. Además, el propio Rosell iba a poner la puntilla con otra diana un minuto después. El Almudévar intentó devolver los golpes al Cuarte, pero los hombres de Richi Gil no dieron opción y aseguraron los tres puntos.

Cuarte: Buetas, Múzquiz (Molina, 55), Esteban (Limbeck, 38), Valdés (Roldán, 55), Leciñena, Rosell (Lagos, 64), Ginovés, Ibáñez, Pérez, Andreu y De Sus (Pérez, 46).

Almudévar: Siro, Juliá, Gumiel, Lizarbe, Ainoza, Bailó (Latorre, 30), Martínez, Hernández, Marqués, Avellanas (Vila, 62) y Kamé.

Goles: 1-0, min. 3: Andreu; 2-0, min. 36: Valdés; 2-0, min. 52: Rosell; 3-0, min. 53.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a los locales Leciñena, Múzquiz y Andreu; y a los visitantes Ainoza, Polo y Latorre. Expulsó al visitante Lizarbe (27’).

Épila 0 - 0 Utebo

Reparto de puntos entre Épila y Utebo. Ambos conjuntos saltaron con ganas de llevarse los tres puntos del verde de las Tenerías. El Épila lo intentaba por medio de Marcos Sánchez, pero la buen defensa visitante no permitía que el cuadro entrenado por Luis Leal se pusiese en ventaja en los primeros compases. El paso de los minutos igualó el choque, por lo que el empate fue una realidad al final de los primeros cuarenta y cinco minutos. La reanudación no cambió la dinámica del encuentro, pues ambos conjuntos seguían igualados. Los locales lo intentaron con un disparo desde la frontal que se encontró con los guantes de Abad. Los hombres de Rubén Zapater devolvieron el golpe, pero no acertaron en el remate. Los locales se volcaron en los minutos finales y pudieron llevarse los tres puntos con dos clarísimas ocasiones, pero la suerte les fue esquiva y el empate sin goles fue el resultado final.

Epila: Fabre, Garrido, Gil, Rupérez, Berdún, Obere, Costa (Chafiq. 80), Roncal, Sánchez (Redondo, 56), Valero y Sima (Falo, 56).

Utebo: Abad, Capapé, Alvira, Felez, Manau, Lafita, Magallón, Giménez (Lambán, 81), Cardo, Castelreanas (Marín, 70) y Osanz.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó al local Costa y a los visitantes Alvira, Manau, Capapé y Lafita.

Sabiñánigo 0 - 2 Brea

La necesidad de los puntos por parte local hizo que los de Pitu Lerga realizaran defensivamente el mejor partido visto en el Joaquín Ascaso. El cuadro visitante dominaba el choque, pero la muralla defensiva de los del Pitu Lerga no permitía que las ocasiones de los líderes llegasen. Ambos conjuntos llegaron al ecuador con todo por decidir. Tras la reanudación, los locales pudieron abrir la lata con un potente disparo de Blasco, pero el esférico se estrelló en el larguero, evitando el tanto rojiblanco. El Sabiñánigo se iba a quedar con diez tras la expulsión de Borja en el minuto 81. Como consecuencia de esa roja, el Brea adelantó líneas y consiguió generar espacios en el entramado defensivo local, consiguiendo ponerse por delante en el marcador con un buen tanto de Adán a balón parado. Los celestes repitieron dos minutos más tarde, esta vez obra de Dieste, que sentenció el choque con un buen remate.

Ficha técnica:

Sabiñánigo: Fran Navarro, Óscar Ortiz, Gorgas (Ferruz, 68), Toñín, Alcoba, Villar, David Muñoz (Kenta, 81), Grasa, Chema Zamora (Borja, 68), Cabrero y Paco Blasco.

Brea: Jonathan, Dieste, Adán, Oli, Parada, González, Rubio, Puig (Navarro, 78), Veintemilla (Miki, 88), Sarvisé y Pérez.

Goles: 0-1, min. 87: Adán. 0-2, min. 89: Dieste.

Árbitro: Álvaro Fernández González. Amarillas a los locales Grasa, Ferruz y al visitante Veintemilla. Expulsó al local Borja.

Robres 1 - 0 Barbastro

El Robres deja los tres puntos en casa tras un solitario gol desde los once metros. El cuadro local comenzó mejor que su rival, imponiendo su intensidad y generando peligro en los hombres rojiblancos. El paso de los minutos calentó el encuentro, pues el juego se fue volviendo duro y apenas se veían ocasiones. Cuando se acababa de superar la media hora de juego llegó la jugada que iba a decantar el encuentro: Perso vio la roja tras cometer un penalti que García se encargó de transformar con frialdad. El paso por vestuarios no cambió la dinámica, pues los locales, ahora con un hombre más sobre el terreno de juego, no permitían al Barbastro realizar su juego habitual. Los visitantes lo intentaron a la desesperada en la segunda mitad, pero el Robres aguantó el resultado y dejó los tres puntos en su casillero.

Robres: Dibaga, Pérez, Blay, Muñoz (Juan, 46), Gil (Herrero, 46), Charlez, Uche, García (Pumareta, 84), Algaba (Israel, 46), Rodríguez y Rey.

Barbastro: Gistau, Pérez, Elbaile, Alonso, Peña, Barrero, Conte, Alvarado (Saravia, 76), Ara, Fumanal (Ramos, 15 (Ojeda, 76)) y González.

Gol: 1-0, min. 35: García.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a los locales Algaba, Muñoz, Herrero, García, Uche y Blay; y a los visitantes Peña, Alonso, Conte y Saravia. Expulsó al visitante Perso (34’)

