El Montecarlo sigue intratable tras ganar al Hernán Cortés

Contundente victoria de un intratable Montecarlo. El balón echó a rodar con el Hernán Cortés bien plantado sobre el verde, intentando arrebatar la posesión del esférico al líder de la competición, el Montecarlo. Sin embargo, los del barrio de La Paz, no estaban para nada incómodos con el devenir del choque, pues los rojiblancos no eran capaces de trenzar jugadas de peligro. Los chicos de Néstor Paricio, a través del juego directo y de la calidad de sus atacantes, se fueron haciendo con el control del encuentro, maniatando a los locales. El cuadro rojillo se iba a adelantar antes del primer cuarto de hora, gracias a una diana de Diego Aznar, que resolvió con precisión ante la salida de Martos. El gol tranquilizó a los visitantes, que no inquietaban a la zaga local. Sin embargo, justo antes del descanso, iba a llegar el segundo tanto del choque: Gallego, más listo que la zaga local, anotaba con un buen remate.

El Montecarlo es el único equipo que no ha perdido ni un solo punto

Tras el paso por vestuarios, el cuadro local saltó al verde con intención de subir líneas en busca de un gol que les metiera en el partido. Pese a ello y al control del esférico de los del Pirulí, las ocasiones no llegaban y Montañés apenas tenía que intervenir en el juego. Los minutos pasaban y los de Nico Pedraza no conseguían acercarse en el marcador, por lo que la necesidad de puntos comenzaba a pesar en los locales. El Montecarlo iba a castigar, esta vez a la salida de un córner, tras un gran remate de Mauro Rodríguez ante el que nada pudo hacer Martos. El tercero finiquitó el partido, pues no hubo tiempo para la reacción local. Tres puntos más para un Montecarlo que sigue dominando con puño de hierro.

Hernán Cortés: Martos, Royo, Pérez (Morales, 67), Gracia, Moreno (Conde, 79), Al Azem (Alcubierre, 58), Morcillo, Cardiel, Altelarrea, Fuertes (Ayoub, 79) y Delgado (Fernández, 67).

Montecarlo: Montañés, Martínez (Lima. 83), Pérez, Velasco, García (Rodríguez, 58), Boza (Arana, 58), Aznar, Val (Gotor, 83), Gallego (Hugo, 71), Carreño y Gracia.

Goles: 0-1, min. 13: Aznar; 0-2, min. 44: Gallego; 0-3, min. 85: Rodríguez.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó al visitante Montañés.

PEÑAS OSCENSES 3-4 HUESCA: El Huesca ganá en el derbi ante el Peñas Oscenses

Peñas Oscenses: Vidal, Ciprés, Piedrafita, Escartín (Juan, 58), Lores, Ena (Oliván, 73), Barreda, Bielsa, Canudas, Cano y Martín (Nasarre, 68).

Huesca: Lite, Vinué, Torguet, Ruiz, Marín, Soria (Monge, 46), Fernández (Hernández, 61), Puente, Sampériz (Balcacer, 85), Sierra (Aguayo, 61) y Tounkara (Alamañac, 81).

Goles: 0-1, min. 2: Sampériz. 1-1, min. 10: Martín. 1-2, min. 20: Fernández. 2-2, min. 25: Martín. 3-2, min. 49: Lores. 3-3, min. 57: Vinué. 3-4, min. 69: Tounkara.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Ciprés, Canudas y Lores; Torguet.

Comentario: Partido muy igualado durante los 90 minutos el que protagonizaron el Peñas Oscenses y el Huesca. Fueron los azulgranas los que se adelantaron antes en el marcador , pero el conjunto local consiguió empatar el partido rápido. Poco tiempo después, el Huesca volvió a adelantarse, pero al igual que después del primer tanto, el Peñas Oscenses logró devolver la igualada al marcador. Tras el descanso, el conjunto local salió muy metido en el partido y consiguió anotar el tres a dos, pero tras una gran salida a la contra contra, el Huesca consiguió el gol del empate. Minutos más tarde llegó el tres a cuatro con el que se llegó al final del encuentro.

UTEBO 2-0 MARIANISTAS: El Utebo vence con solvencia al Marianistas y mantien su buen estado de forma

Utebo: Ortí, Pardillos, Murati, Martín (Lasierra, 74), Sanz (Martos, 61), Lambán, Millán (Martínez, 61), Slas, Latas (Rizo, 84), Yago y Gañarul (Solanas, 84).

Marianistas: Andrés, Fernández (Montañés, 46), Acedo (Gutiérrez, 76), Udiaín, Usieto (Marti, 61), Torres, Seva (Solanas, 83), Pérez, Tajada, Aisa y Labarta.

Goles: 1-0, min. 62: Martínez. 2-0, min. 76: Lasierra.

Árbitro: Cruz Lafuente. AMonestó a Millán y Murati; Juste y Acedo.

Comentario: El Utebo prolongó su buen estado de forma ganando al Marianistas. El dominio de los locales se inició en la primera parte, si bien es cierto que las primeras ocasiones fueron de los visitantes, pero Ortí primero y después el larguero se encargaron de que no se materializaran. El Utebo siguió llegando con peligro, pero consiguió abrir la lata. Tras el paso por vestuarios los locales siguieron dominando y acumulando ocasiones de gol. Martínez se quedó solo ante Andrés y anotó el primer gol del partido. Martín pudo haber dejado el partido sentenciado antes de tiempo en un mano a mano, pero el balón se encontró con el poste. En el minuto 76 Lasierra no falló ante Andrés y puso tierra de por medio.

SAN GREGORIO 1-2 REAL ZARAGOZA: El San Gregorio pone contra las cuerdas a un Real Zaragoza que sufrió para ganar

San Gregorio: Moya, Tenorio, Algas, Pérez, Sucunza (Chouaf, 46), Juberías (Liso, 80), Navarro, Escanero (Alejandre, 80), Fernández (Novillo, 72), Joven y Estévez (Anglés, 46).

Real Zaragoza: De Cea, Cardiel, Andrés, Izquierdo, Cortés, Lahoz, Alegre (Gutiérrez, 73), Serrano (Lobede, 59), Julia (García, 59), Sans (Montesinos, 73) y Gracia.

Goles: 0-1, min. 9: Gracia. 0-2, min. 42: Alegre. 1-2, min. 52: Joven.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a Escanero, Tenorio y Navarro; De Cea.

Comentario: El San Gregorio le puso las cosas difíciles a un Real Zaragoza que, sin embargo, consiguió aguantar y llevarse los tres puntos. Ambos conjuntos slaieron al terreno de juego con las ideas claras. Los locales se mantuvieron con las líneas muy juntas dificultando que los visitantes salieran con el balón jugado, teniendo que recurrir a balones largos en profundidad para tratar de generar peligro. En el minuto 9 Gracia cabeceó un lanzamiento de falta para adelantar al conjunto blanquillo. Los rojillos estiraron líneas y empezaron a llegar las ocasiones, siendo la primera un disparo de Juberías que se encontró con el larguero. Al rato, en el otro área, el Real Zaragoza disparó de falta directa y tras una buena intervención de Moya, el esférico se reencontró con la madera. Cuando se acercaba el descanso, ALgre anotó el cero a dos. Una vez reanudado el juego el San Gregorio salió apresionar a su rival, que apenas generó peligro en este segundo tiempo. En una falta lateral botada por los locales, Joven recortó distancias con un cabezazó. Los rojillos tuvieorn ocasiones claras para igualar el resultado, como un disparo de Escanero que se encontró con el poste o un mano a mano de Novillo que cuando parecía que se iba a convertir en el dos a dos era sacado de la línea de gol por un defensa blanquillo.

ACTUR PABLO IGLESIAS 1-1 BALSAS: El Actur Pablo Iglesias y el Balsas se reparten un punto en un partido cuanto menos atractivo

Actur Pablo Iglesias: Flores, Beamonte, Rubio, Embid (Opoku, 65), Sánchez (Pérez, 82), Catalán (Alhajas, 16), Boudaoud, Herrero, Marcelo, Álvarez y Villarroya (Pérez, 37).

Balsas: Zueco, Muñoz, Rica (Hernández, 89), Fraile (Makoudi, 57), Sáiz, Martín, Urrea (Hernández, 57), Clemente, Gracia, Mazas (Del Rincón, 82) y Hernández.

Goles: 1-0, min. 30: Villarroya. 1-1, min. 70: Gracia.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a Boudaoud y Urrea, Mazas, Rica y Sáiz.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias y el Balsas protagonizaron un partido de poder a poder en el que cualquiera de los dos equipos se podría haber llevado el triunfo. Durante la primera parte fueron mejores los locales, aunque les faltó profundidad ante un Balsas que se encontraba replegado. Tras una buena jugada combinada, Villarroya adelantó a los del Actur en el minuto 30. Los visitantes recuperaban balones en su propio campo pero no encontraban la profundidad necesaria para generar peligro. No obstante, las tablas pudieron haber llegado antes de tiempo en un mano a mano de Gracia que sacó la defensa local bajo palos. El guion cambió en el segundo tiempo, siendo el Balsas más vertical y acumulando ocasiones de gol con Sáiz. En una de ellas, Sáiz recibió un balón largo, la centró, y le sirvió el balón a Gracia para que se reequilibrara el marcador. Ya en el descuento, Sáiz tuvo en sus botas el gol de la victoria, pero Flores se encargó de evitarlo.

SAN JOSÉ 1-2 MONZÓN: El San José sigue sin levantar el vuelo tras la remontada del Monzón

San José: Guzmán, Pagán, Monteagudo (Seta, 78), Hernando, Cazaña, Rebozo (Caicedo, 78), Cantalejo (Bazán, 73), Aranda (Cuen, 64), Mendoza, Cendán (Pellejero, 64) y Escudero.

Monzón: Larraz, Abad, Fumanal, Español (López, 83), Torres (Romero, 75), Baringo (Pereira, 83), Morillo, Samitier, Pablo, Fofana (Rodríguez, 57) y Loncán (Roc, 57).

Goles: 1-0, min. 18: Escudero. 1-1, min. 18: Pablo. 1-2, min. 77: Rodríguez.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Aranda, Hernando y Cuen; Baringo y Sánchez.

Comentario: El Monzón consiguió llevarse los tre spuntos de San José dándole la vuelta al partido. En una primera mitad disputada, fueron los visitantes quienes llevaron el peso del partido. Sin embargo, el conjunto azulón fue quien se adelantó en el electrónico después de que Escudero aprovechara un error defensivo de la zaga visitantes. De manera casi consecutiva llegó el gol del empate gracias a unc entro que Pablo envió al fondo de la red, llegando al tiempo de descanso con el empate a uno en el marcador. Ya en la segunda aprte, los de Monzón dominaron más generando ocasiones a través de diagonales y buscando la espalda de la defensa del San José. En el minuto 77 Rodríguez culminó la remontada. Con la tranquilidad del resultado a favor, el Monzón siguió creando peligro, pero no llegó a materializar sus ocasiones y el uno a dos fue definitivo.