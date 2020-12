El Sariñena suma una nueva victoria con otro triplete de Jordi Ferrer

Partido de la jornada: BORJA 1-4 SARIÑENA.

El Sariñena venció con mucha claridad a domicilio al Borja en un partido que se decidió en la segunda parte. Un nuevo triplete de Ferrer, máximo goleador de la categoría con 9 goles en 5 partidos, ayudó a que el Sariñena sumase tres nuevos puntos que le alzan hasta la zona noble de la tabla clasificatoria. El Borja, por su parte, no acaba de encontrar su mejor versión y volvió a realizar un mal partido.

El balón echó a rodar en el Manuel Meler con ambos conjuntos tratando de ser protagonistas. El líder de la competición, el Sariñena, buscaba tener la posesión del cuero, pero la medular de los borsaenenses lo impedía. El cuadro local pudo adelantarse en los primeros minutos de juego con un gran disparo de Cano, pero Ribas despejó a córner con una brillante intervención. El Sariñena fue ganando protagonismo, consiguiendo nutrir de balones a sus delanteros, algo esencial para el cuadro monegrino, dado que Jordi Ferrer parece estar tocado con una varita, pues todo lo que remata acaba en el fondo de las mallas. Cotoño pudo abrir la lata para los visitantes tras una preciosa dejada de Cota, pero con todo a su favor disparó desviado. Tenía que ser él, el pichichi de la competición, Jordi Ferrer el que inaugurase el electrónico: Fonsi lanzó un córner al punto de penalti, donde Jordi, tras zafarse de su par, remató con precisión quirúrgica. El gol pareció enfriar el encuentro, pues ambos conjuntos calmaron su juego, llegando al ecuador sin más ocasiones.

El Borja comenzó bien la segunda parte pero los minutos finales se vio superado por su rival

La charla de Moisés Gutiérrez no tardó en dar sus frutos, pues el Borja igualó la contienda un minuto después de la reanudación con un precioso remate de Cano a la salida de un córner. El tanto pareció hacer mella en los visitantes, pues pudieron volver a encajar un minuto después, pero Ribas despejó un duro disparo de Moha Rekrouk. La ocasión pareció despertar al Sariñena, que dio un paso adelante y volvió a controlar el choque. Jordi Ferrer pudo poner a los suyos en ventaja, pero su volea se estrelló en la madera. El artillero visitante no iba a perdonar más, pues minutos después anotaba el segundo en el casillero visitante tras un gran pase de Fonsi. El Sariñena seguía buscando la sentencia, y la encontraría minutos más tarde con un nuevo tanto de Jordi Ferrer, que firmaba el tercero en su cuenta particular, ampliando sus registros. El gol cayó como un jarro de agua fría en el conjunto local, que no fue capaz de rehacerse y que, además, vio cómo Fonsi ponía la puntilla con un tremendo lanzamiento de falta ante el que nada pudo hacer Albero. Tres puntos más que viajan a Sariñena, al feudo de un líder que golea al son de Jordi Ferrer.

Más información El RZD Aragón exhibe su pegada y vence con claridad al Valdefierro

Borja: Albero, Sánchez, Pérez (Lahuerta, 79), Cirac, Maldonado, Mainz (Terre, 70), Rubio, Rekrouk (Lafrikh, 79), Gotor, Navarro (Velasco, 74) y Cano.

Sariñena: Ribas, Mercadal, Martínez, Villellas, Cota, Ambroj, Rodri, Fonsi, Villalba (Vicente, 83), Tolo y Ferrer (Coscolla, 85).

Goles: 0-1, min. 31: Ferrer; 1-1, min. 46: Cano; 1-2, min. 69: Ferrer; 1-3, min. 76: Ferrer; 1-4, min. 79: Fonsi.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Cirac; Tolo.

BARBASTRO 1-1 VILLANUEVA: El Villanueva saca un punto de oro en su visita a Barbastro.

Barbastro: Hugo, Perso (Gorka, 55), Elbaile ( Mendi, 72) (Ruíz, 79), Borja, Barrero, Conte, Ferrandis (Alonso, 55), Ballesteros, Alvarado, Ara y Agustín.

Villanueva: Joel, Ballarín, Vidal, Laguarta, Arturo, Lafu ( Ligorred, 65), Zume (Alcaine, 65), Prat (Orús, 89), Miki, Ros y Miguel Abad.

Goles: 0-1, min. 55 Lafu. 1-1, min. 69: Alonso.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Alvarado, Alonso y Elbaile; Zumeta, Ballarín y Prat.

Comentario: El Barbastro empató con el Villanueva en un partido en el que los rojiblancos pudieron ganar pero les faltó acierto en el remate en las oportunidades que tuvieron en la segunda parte. El Villanueva cedió terreno a los barbastrenses y salió con rapidez al contragolpe creando peligro que solventó el guardameta local Hugo. La primera parte finalizó con empate a cero y en la segunda, Lafu adelantó al Villanueva y Alonso empató para el Barbastro. En la primera parte, el Barbastro dominó aunque sin crear peligro en el área de Joel. El Villanueva cedió terreno, se mantuvo seguro en defensa y salió al contragolpe con balones en profundidad sobre Prat. Los rojiblancos remataron con peligro en dos acciones de Borja y Conte. El Villanueva dispuso de dos oportunidades en remates de Laguarta y Arturo en las que el guardameta Hugo evitó el gol. El Barbastro pudo adelantarse en el marcador antes del descanso, Perso centró sobre el área y Borja remató bien de cabeza pero el balón salió desviado. En la reanudación, el Villanueva se adelantó en el marcador, Lafu marcó el 0-1. El Barbastro pasó a dominar, mientras que los zaragozanos acumularon jugadores en defensa. En pleno dominio barbastrense Alonso empató el partido, 1-1. En la recta final del encuentro, Conte y Barrero tuvieron dos ocasiones pero el guardameta Joel y la falta de acierto en los últimos metros impidieron a los rojiblancos conseguir el gol de la victoria.

ALMUDÉVAR 2-2 ÉPILA: Reparto de puntos entre el Almudévar y el Épila en un partido muy disputado que cualquiera pudo ganar.

Almudévar: Siro; Gumiel, Luisja (Juliá, 62), Ainoza, Bailo, Juan, Nacho (Alex, 90), Marqués, Moreno (Avellanas, minuto 45) (Tambo, 93), Salcedo y Noha.

Épila: Fabre, Garrido (García, 89), Valero, Gil, Ruperez, Berdún, Obere (Falo, 71), Hamza, Luis Costa, Redondo (Chafiq, 45) y Marcos (Torrubia, 71).

Goles: 1-0, min. 24: Salcedo, de penalti. 1-1, min. 40: Gil. 2-1, min. 67: Salcedo. 2-2, min.79: Hamza.

Árbitro: Lixandru. Amonestó a Ainoza y a Hamza. Expulsó a Marqués del Almudévar en el 85 por doble amonestación.

Comentario: La primera llegada con peligro la tuvo el Almudévar, en un remate de cabeza de Salcedo que se marchó fuera. A partir del cuarto de hora, el Épila comenzó a estirarse y lanzó varios córners. La ocasión más clara fue una falta lanzada por Luis Costa en la que Siro metió los puños. El conjunto oscense se adelantó en el marcador tras un claro penalti cometido sobre Salcedo que él mismo transformó. En el minuto 35 en una jugada entre Nacho y Salcedo, el remate del delantero local lo sacó el defensa Gil en la misma línea de gol. En el minuto 40, el propio Gil marcó de cabeza el empate. En la segunda mitad salió muy fuerte el Épila. En el minuto 47, un penalti lanzado por Luis Costa fue detenido por Siro. Todavía tuvo una ocasión el Épila con un remate al palo a la salida de un córner. A partir de aquí el partido se igualó y fue un toma y daca. En el minuto 67, tras centro de Nacho, Salcedo remató al palo y marcó después en el rechace el segundo tanto de su equipo. El gol espoleó al equipo local que buscó el tercero. En el minuto 75 el meta Fabre realizó un paradón ante Salcedo y un minuto después Juan tiraba un fuerte chut que se marchó rozando el larguero. Poco después, el partido pudo decidirse. Una preciosa vaselina de Ainoza fue sacada por el meta del Épila Fabre en una tremenda estirada hacia atrás y en un minuto se pasó al 2-2. En un pase de Falo, Hamza pilló la espalda a la defensa local y empató el partido. Aún detuvo Siro otro remate de Hamza en el 81. El Almudévar se quedó con un jugador menos los últimos minutos del choque y ambos equipos tuvieron su ocasión. Siro evitó el gol de Falo en el 87 y Juliá y Álex se entorpecieron solos ante Fabre y Juliá remató fuera.

UTEBO 1-0 ROBRES: El Utebo suma una nueva victoria, esta vez ante el Robres, y confirma su buen inicio de liga.

Utebo: Aure, Capapé, Alvira (Pomareta, 62), Félez, Manau, Lafita, Magallón, Aznar (Lambán, 89), Cavero (Cardo, 56), Marín y Osanz.

Robres: Musa, Pérez, Muñoz, Real, Cabrero (Aísa, 45), Charlez, Israel, Algaba (Pol, 80), Espiérrez, Rodríguez y Fidel.

Gol: 1-0, min. 80: Magallón.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Osanz, Capapé, Pomareta, Cardo; Muñoz, Israel y Real.

Comentario: El Utebo venció por la mínima al Robres con un solitario gol de Magallón en un partido muy igualado y muy disputado en todo momento y en el que todo pudo pasar. El Utebo comenzó el partido con el viento a favor, circunstancia que ayudó a su dominio inicial y a que enseguida llegaron las ocasiones de gol. Tuvieron tres ocasiones muy claras en los primeros 20 minutos que no lograron convertir en gol. El Robres también tuvo una muy clara para inaugurar el marcador tras un error defensivo de la zaga local pero los defensas locales evitaron que el balón se introdujese en la portería defendida por Aure sobre la misma línea de gol. Ambos equipos se fueron camino a vestuarios sin goles en el marcador. La segunda parte cambió el guión del partido y fueron los visitantes los que apretaron un poco más con el viento a favor, disfrutando de varios acercamientos peligrosos que dieron más de un susto a la defensa del Utebo. Rubén Zapater introdujo cambios que devolvieron al cuadro local el control del partido, incluyendo más jugadores en el centro del campo y estirando líneas para buscar espacios. En la última fase del partido llegó el tanto de la victoria, tras un remate de cabeza de Magallón en una falta lateral. Los últimos minutos el Robres lo intentó con balones colgados pero el Utebo se mantuvo firme en defensa y amarró una victoria importante que le pone líder de su grupo, a falta de algunos partidos aplazados por disputar de sus más inmediatos perseguidores.

BREA 2-0 CUARTE: El Brea sufre para ganar al Cuarte y suma tres puntos muy importantes.

Brea: García, Sola, Adán, Marco (Servide, 82), Rotellar (Veintemilla, 79), Pérez, Oliver, González (Puig, 67), Parada, Rubio y Dieste.

Cuarte: Buetas, Muzquiz, Roldán, Valdés, Leciñena, Guillén (Ibáñez, 59), Ginovés, Pérez (Sólbez, 77), Molina, De Sus (Rosell, 59) y Moreno (Andreu, 59).

Goles: 1-0, min. 38: Pérez. 2-0, min. 82: Veintemilla.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a Rotellar y González; Muzquiz.

Comentario: Victoría del Brea ante un Cuarte cuya reacción llegó demasiado tarde. Durante el primer tiempo el conjunto de la Comarca del Aranda fueron mejores a la hora de generar peligro, sobre todo con salidas a la contra y a balón parado, teniendo Marco y Parada las oportunidades más claras para abrir la lata. Si bien es cierto que los locales concedieron pocas ocasiones de gol, Valdés estuvo a punto de darles un susto, pero su disparo no encontró premio. En el minuto 38, Pérez puso por delante al Cuarte con un disparo de falta directa. Tras el paso por vestuarios, el partido se volvió más igualado. Mientras que el Cuarte buscaba generar peligro, el Brea optó por mantener la calma. Sin embargo, pasado el ecuador de la segunda mitad, los locales dieron un bajón físico que aprovecharon los visitantes para apretar a su rival. Finalmente, Veintemilla puso tierra de por medio en el minuto 82 para dejar sentenciado el triunfo del Brea.