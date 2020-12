El RZD Aragón exhibe su pegada y vence con claridad al Valdefierro

Partido de la jornada: RZD ARAGÓN 6-0 VALDEFIERRO.

El RZD Aragón no dio opción al Valdefierro y desde el principio llevó el control del juego y la ventaja en el marcador, que con el paso de los minutos se fue haciendo más amplia hasta el 6-0 final. Con esta victoria el filial zaragocista, que se mantiene invicto hasta la fecha, asciende hasta la primera posición de la tabla clasificatoria mientras que el Valdefierro, por su parte, ocupa posiciones de la zona media de la tabla tras un inicio algo irregular en lo que a resultados se refiere.

Como un vendaval. Así saltó al terreno de juego el Deportivo Aragón para medirse al Valdefierro. Los hombres de Miki Álvarez tardaron solo dos minutos en ponerse por delante en el marcador: Vela sirvió un córner con maestría y Martín alojó el cuero en el fondo de las mallas de la Ciudad Deportiva con un remate magistral. El filial blanquillo seguía a lo suyo, mandando y llevando peligro a la meta defendida por Rosado. Benedet pudo ampliar la renta a los pocos minutos, pero Rosado le ganó la partida en el mano a mano. Sin embargo, cinco minutos después Bernal no fallaría ante el meta azulón, empujando en el segundo palo un buen servicio de López. El Valdefierro no levantaba cabeza y se limitaba a aguantar los golpes de un Deportivo Aragón que no aminoraba la marcha. Vela anotaba el tercero tras un pase de la muerte de Bernal. Yvo Serrano decidió hacer una doble sustitución para intentar recomponer a su equipo a la media hora de juego, pero los visitantes seguían sin dar muestras de poder capear el temporal. Castillo y Benedet pudieron ampliar la cuenta antes del descanso, pero sus remates no encontraron mallas por poco.

El partido no cambió de guión tras el paso por vestuarios y el filial zaragocista continuó con su dominio

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del choque, pues eran los zaragocistas los que amasaban la posesión del esférico y controlaban el tiempo del partido. Las ocasiones se sucedían y solo un entonado Rosado evitaba una goleada de escándalo. El Deportivo Aragón iba a poner el cuarto en su casillero tras un remate de Bernal en el segundo palo. A los pocos minutos llegó el quinto, obra de Puche, que anotó tras superar a Rosado con un quiebro. El filial blanquillo no bajaba el ritmo y, además, se gustaba en campo contrario. Prueba de ello fue una jugada de tiralíneas entre los hombres de arriba, que finalizó Sancho con un disparo que escupió el poste. Aún iba a tener tiempo el cuadro local de completar el set, pues Jiménez anotó desde el punto fatídico con un potente disparo que se coló por la escuadra.

RZD Aragón: Azón, Sola (Junior, 70), Arnau, Castillo (Puche, 62), Benedet, Vela, Marc, Bernal (Jiménez, 70), Marín (Sancho, 62), Martín (Juan Sebastián, 46) y López.

Valdefierro: Rosado, Martínez, Bernal, Serrano (Gazzoni, 70), Molina, Roldán (Torres, 70), Roncea (Urquizo, 29), Cardiel, Refusta (Lorente, 29), García y Marín (Sofi, 70)

Goles: 1-0, min. 2: Martín; 2-0, min. 15: Bernal; 3-0, min. 22: Vela; 4-0, min. 59: Bernal; 5-0, min. 66: Puche; 6-0, min. 81: Jiménez.

Árbitro: Frías Acedo. Amonestó a Martín, Vela; Roncea, Serrano y Bernal.

TAMARITE 0-2 CARIÑENA: Un doblete de Barri encarrila el triunfo del Cariñena en su visita a Tamarite.

Tamarite: Salas, Alberto (Cervera, 63), Ars, Varilla (Sanz, 68), Casals, Romero, Berbegal (Sales, 46), Trota (Pol, 58), Adri, Edu Cons y Pau (Vales, 68).

Cariñena: Giménez, Utrilla, Marín, Ventura, López, Gomes (Ibáñez, 88), Alcántara (Cortés, 67), Barri, Sidy (Patrick, 33), Castilla e Ibra.

Goles: 0-1, min. 7: Barri. 0-2, min. 22: Barri.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Adri, Berbegal, Sales, Alberto y Salas; Sidy, Castilla y Patrick. Expulsó a Romero, del Tamarite, por roja directa tras el partido.

Comentario: El Tamarite no pudo ante el Cariñena en un partido que los visitantes dejaron visto para sentencia en la primera parte. El conjunto zaragozano aprovechó en ese primer tiempo el viento a favor y a los siete minutos se adelantó gracias a una falta de Barri desde la frontal en la que coló el cuero por la escuadra, en una de las primeras ocasiones del choque. Respondieron los arlequinados en el minuto 17 en una acción de estrategia, en la que Romero le puso el balón a Berbegal y su remate se estrelló en el palo de la portería defendida por Giménez. Poco después, los visitantes golpearon de nuevo cuando en el minuto 22 Barri remató a gol para ampliar distancias después de una buena combinación. Hasta el descanso, los visitantes tuvieron más la pelota y crearon peligro, mientras que los locales apenas se acercaron a la meta rival. Félix Jiménez dio entrada a Sales en la reanudación y el delantero pudo acortar distancias con un penalti que le detuvo Giménez en el minuto 67, siendo la mejor ocasión local del partido. Desde ese momento hasta el final, el Tamarite no fue capaz de crear mucho peligro, algo que sí hizo el Cariñena, aunque no amplió su ventaja.

FRAGA 0-0 ILLUECA: El Fraga y el Illueca pagan la falta de acierto con un empate sin goles.

Fraga: Puigvert, Sergio García, Genis, Castilla, Sanjuan, Puch, Óscar (Nil, 87), Sasha, Leo (Casbitañ, 46), Alexis (Pirla, 77) y Gómez.

Illueca: Cerdán, Pinto, Karol Losin, Jorge López, Suárez, Sanz, Ormad, Gracia Peña (Seijo, 69), Marín, Merino (Simón, 82) y Gimeno (Suso, 64).

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a Leo; Merino.

Comentario: El encuentro arrancó igualado, siendo los visitantes quienes trataban de adueñarse de la posesión y sacar el balón desde posiciones defensivas ante un Fraga que anduvo firme en defensa durante la mayor parte del encuentro pero al que le faltó esa chispa necesaria en ataque. Durante el primer tiempo, los atacantes del cuadro visitante merodearon el área fragatina en repetidas ocasiones, pero apenas lograron asustar a Marc. Sin embargo, el Fraga se llevó la ocasión más clara del primer tiempo, cuando Jorge remató con fuerza un brillante pase de Alexis que logró detener Cerdán, guardameta visitante. El Illueca no respondió hasta escasos minutos antes del descanso, cuando un disparo de Sanz terminó yéndose por encima de la madera. Instantes más tarde, el pitido del colegiado indicaba el paso por vestuarios, tras un primer tiempo que tampoco no dio para más. Ya en la segunda parte, el Illueca pareció salir decidido a por los tres puntos. De este modo, las ocasiones empezaron a caer del lado visitante, aunque ninguna de ellas logró inaugurar el marcador. La más clara, un cañonazo de Sanz desde la frontal que pudo desviar Marc con una mano milagrosa que le volvió a convertir en uno de los héroes del partido. Por su parte, los fragatinos tuvieron alguna oportunidad a la contra, con un disparo cruzado de Nico en el minuto 78 y otra finalización de Jorge Gómez en una de las últimas jugadas del partido, pero en ninguno de los casos terminó entrando el balón.

BELCHITE-BINÉFAR: El Binéfar consigue una importante victoria sobre la bocina en Belchite.

Belchite: Cañón, López (Mike Sanz, 75), Vera, Bolea, Casero, López (Borbón, 55), Fernández (Nieto, 84), Blasco, Álvarez (Radwan, 55), Ariño y Saúl.

Binéfar: Nelson, Genis, Joel (Cesc, 20), Moha, Valencia, Carbonell, Julia (Bayona, 80), Feliu (Gandara, 65), Suárez (Barreda, 65), Brunet y Makan (Souleymane, 46).

Goles: 1-0, min. 5: Álvarez. 1-1, min. 30: Carbonell. 1-2, min. 93: Souleymane.

Árbitro: Cenís Martínez. Amonestó a Fernández, Ariño; Moha y Julia.

Comentario: Comenzó mejor el Belchite, muy intenso, y tuvo varios acercamientos peligrosos en los primeros diez minutos, inaugurando el marcador tras una falta en el minuto 5 que Jorge Alvarez introdujo en la portería defendida por Nelson. Apenas dos minutos después, de nuevo Álvarez recibió un centro lateral que casi vuelve a sorprender al guardameta visitante. En el minuto 15, un centro lateral del Binefar sin aparente peligro pilló dormida a la defensa del Belchite que no acertaron a despejar el balón y la jugada terminó con el colegiado señalando una pena máxima que ejecutó y erró Fran Suarez, estrellando el balón con el largero. A partir de ahí, el Belchite desapareció y el Binéfar empezó a encontrar su juego, pasando a un dominio absoluto del cuadro oscense que con el viento a favor encerró al Belchite y consiguió empatar el choque en el minuto 30 tras anotar un gol de córner por medio de Franki con un buen remate de cabeza. Desde el gol hasta que se llegó al descanso siguió el dominio del Binéfar. En la segunda parte el Belchite salió algo mas entonado, y con el viento a favor. Si bien el partido estuvo igualado, el Belchite generó mas ocasiones pero sin dar sensación real de peligro. Sin embargo, el cuadro visitante en cada contra creaba un peligro inmenso y daba más sensación de que en cualquier momento podría marcar. Cuando todos los presentes daban por bueno el empate una contra muy bien llevada por los visitantes terminó con gol de Souleymane tras regatear a Cañón. Merecida victoria para el Binéfar que fue mejor a 90 minutos.

MONZÓN 0-0 TERUEL: El Monzón y el Teruel no encuentran el camino del gol y se reparten los puntos.

Monzón: Piotr, Campo, Fernando Hernández, Claver, Marcio (Solanilla, 76), Mesa, Míchel, Rausell (Puyer, 76), Carrasco (Petro, 68), Ramírez Llopis.

Teruel: Konate, Hualde (Belenchón, 76), Cabestas, Redolar, Romero, Jaime Barrero, Adrián Hernández, Aparicio (Otín, 57), Kevin, Rami (Ibra, 76) y Ribelles (Roy, 65).

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Mesa y Petro, del Monzón y a Rami, Hualde yVíctor Bravo, del Teruel. Expulsó por doble amonestación en el 80 a Redolar.

Comentario: Justo reparto de puntos entre Monzón y Teruel. El conjunto turolense saltó al Isidro Calderón con fuerza, sabedores de que necesitaban imponer su fútbol desde los primeros minutos. El Teruel dominó la primera fase del partido y las llegadas visitantes se sucedieron una tras otra, pero la falta de acierto supuso que los goles no llegaran y el Monzón iba ganando peso en el partido con el paso de los minutos. Poco a poco se fue equilibrando el choque y ambos equipos se fueron a vestuarios con la sensación de que el encuentro estaba más igualado de lo previsto, dejando todo abierto y todo por decidir en la segunda parte. Tras la reanudación, los hombres de Christian Abad salieron mejor al verde, teniendo el control del cuero y acercamientos peligrosos al área. Pese a ello, el Teruel buscaba ocasiones con rápidas transiciones, aunque sin el premio del gol. Al final, reparto de puntos en un encuentro en el que los goles brillaron por su ausencia.