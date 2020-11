La SD Ejea no encuentra el camino y cae derrotada ante el Mutilvera

A la SD Ejea se la está resistiendo la victoria en este inicio de liga. En esta ocasión cayó derrotada frente a la UD Multivera en el Municipal de Ejea, en un partido igualado cuyo marcador final no refleja lo visto sobre el césped. El conjunto local se quedó con un jugador menos al final de la primera parte y dicha circunstancia le acabó pesando.

La primera parte estuvo muy igualada y con muy pocas ocasiones de gol. Comenzó llegando más la UD Mutilvera, pero pronto los de las Cinco Villas se hicieron con el balón y empezaron a acercarse al área rival. La primera fue para David Moreno, que encaró la portería defendida por Valencia, pero en el último momento la zaga visitante le robó el cuero. El conjunto navarro salió rápido a la contra e intentó probar a Miguel, pero el disparo lejano se marchó desviado muy alto. La SD Ejea se vino arriba y rondó la portería defendida por Valencia. Piro se internó por banda izquierda, pero su centro al área fue despejado por la defensa navarra. Más tarde, Dani Segovia remató de cabeza en el área pequeña, pero el esférico acabó en las manos del cancerbero de la UD Mutilvera. Cuando restaban cinco minutos para llegar el descanso llegó la jugada que marcó el partido. Barace y Miguel llegaron en carrera al balón y en el choque entre ambos el colegiado señaló la pena máxima y decretó la expulsión del guardameta local. Jugada muy polémica que sin duda marcó el transcurso del resto del encuentro. Rafa Santos entró en lugar de Moustapha pero el propio Barace no falló desde los once metros para poner por delante a los navarros.

La expulsión de Miguel en los minutos finales del primer tiempo marcó el devenir del partido

Jaime Molina movió ficha en el descanso y dio entrada a Ramón Verdú y Javi Álamo en lugar de Piro y Jaime Corchado. El técnico de Estepona cambió el sistema de juego, actuando con tres centrales y dos carrileros de largo recorrido. La SD Ejea trataba de hacer daño al equipo navarro con incursiones desde la derecha con la velocidad de Álamo, pero la defensa del equipo de Mutilva se mostró muy segura en todo momento. En el minuto 48, un jarro de agua fría llegó de nuevo a las Cinco Villas. Eder anotó el segundo por los navarros tras una jugada personal de Barace. El futbolista visitante marcó a placer en el segundo palo. En el minuto 53 de juego, el delantero madrileño Dani Segovia fue derribado dentro del área tras recibir un balón de Albert Torras. El colegiado no señaló penalti ante las protestas de los jugadores y el banquillo cincovillés. Los jugadores de la SD Ejea no bajaron los brazos en ningún momento y trataron de meterse en el partido con buenas progresiones de los carrileros, pero las jugadas de peligro brillaban por su ausencia. Los minutos pasaban en el Municipal de Ejea y los jugadores de Jaime Molina veían como sus intentonas no llegaban a buen puerto. Por si fuese poco, tanto Arnau Mirambel como Eduard Calin, dos de los jugadores que entraron en la segunda mitad, se tuvieron que marchar lesionados. La Sociedad Deportiva Ejea iba a acabar el partido con ocho efectivos sobre el terreno de juego. Cumplido ya el tiempo reglamentario, Yoldi aprovechó un desbarajuste en la defensa local para colocar un buen zapatazo desde la frontal del área a la escuadra izquierda defendida por Rafa Santos. El partido llegó a su fin y la Sociedad Deportiva Ejea no logró sumar ante la UD Mutilvera.

Más información El Ebro prolonga su buena racha y suma un nuevo punto ante el Osasuna

Ficha técnica

SD Ejea: Miguel, Marrufo, Lolo Guerrero (Mirambel, 81), Chechu Dorado, Piro (Verdú, 45), Tena (E. Calin, 60), Moustapha (Rafa Santos, 42), Albert Torras, David Moreno, Jaime Corchado (J. Álamo, 45) y Dani Segovia.

UD Mutilvera: Valencia, Aldave, Sebas, Aguas, Ibañez, Barace, Ayensa (Arana, 81), Eder (Meoqui, 66), Briñol (Yoldi, 74), Cisneros y Javi López (Urrutia, 66).

Goles: 0-1, min. 43: Barace, de penalti. 0-2, min. 50: Eder. 0-3, min. 90: Yoldi.

Árbitro: Godia Sole. Amonestó a los locales Tena y Javi Álamo y al visitante Eder. Expulsó al local Miguel en el minuto 41.