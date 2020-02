Resultados de la vigésima jornada en División de Honor Infantil

AMISTAD 2-2 STADIUM VENECIA

Gran ventaja de dos goles adquiría el Stadium Venecia en apenas diez minutos sobre el césped del amistad. Una pérdida de balón local en su propia área y el empuje de los visitantes, con más recorrido en los primeros minutos, se traducía en el 0-2 en el electrónico. La entrada de Sierra y Ortiz le daba otro aire al Amistad, que empezaba a dominar más la posesión y daba la sensación de que el campo se inclinaba a su favor. Las piernas pesaban en los visitantes y Gracia metía el miedo en el cuerpo con su gol. Los últimos cinco minutos, fue un asedio constante de los locales mientras que el Venecia trataba de achicar como podía, pero el empate terminaba llegando.

Amistad: Martínez, Mariblanca (Sierra, 36), Duato, Villagrasa, Aguilar, Castro, Esquina, Rodrigo, Gracia, Vijuesca (Ortiz, 36) y Palacio.

Stadium Venecia: Pérez, Sarrato, Gregorio, Ferrando, Serrano, Anechina (Villuendas, 36), Sabater, Piñel, Pardillos (Burgos, 36), del Campo y Suils.

Goles: 0-1 min. 1: Sabater, 0-2 min. 11: Ferrando, 1-2 min. 41: Gracia, 2-2 min. 69: Gracia.

Árbitro: Alexandru Moraru. Amonestó a los locales Duato, Castro y Ortiz; y a los visitantes Del Campo y Villuendas.

OLIVER 1-1 JUVENTUD

Merecidas tablas en un partido intenso entre el Oliver y el Juventud a un gol. En la primera parte, predominaban las segundas jugadas, balones divididos y segundas jugadas sin que ninguno supiera hacerse con el timón del encuentro. Por tanto, no había grandes ocasiones, cosa que sí sucedía en la segunda parte donde se incrementaba el acierto por parte de ambos equipos y la claridad de ideas a la hora de dar el último pase y definir en el mano a mano. Así llegaban los tantos de Santisteve y Borrego para sellar el empate.

Oliver: Gabardos, Cavero (Lozano, 41), Pérez, Albesa (López, 36), Berenger, Fernández, Llorente (Ramiro, 64), Paniego, Calvo, Santisteve y Vivas.

Juventud: Molina, Battiato, Morón, Borrego, Santarromana, Navaridas (Vidal, 55), Fanlo, Palos, Mustienes, Bernad (Sow, 54) y Lasierra (De Alfonso, 44).

Goles: 1-0 min. 50: Santisteve, 1-1 min. 60: Borrego.

Árbitro: Khayate Wardoui. Amonestó al local Jiménez.

REAL ZARAGOZA 6-0 EBRO

Ni siquiera el Ebro, otro equipo de la zona alta, ha podido plantarle cara al Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva. El planteamiento defensivo visitante enseguida echaba aguas tras el gol de Cantero en el minuto 4. Esto obligaba a los visitantes a dar un paso al frente, pero los blanquillos seguían llevando la iniciativa con un brillante juego por las botas de Barrachina, Hernández y Monserrate, entre otros. Sánchez y Rufo sentenciaban el partido en apenas un par de minutos, y en la segunda parte el Ebro intentó marcar el gol del honor pero se terminó quedando atrás. El Real Zaragoza es líder con 56 puntos, mientras que el Ebro es cuarto con 36.

Real Zaragoza: Obakpolor (Golet, 45), Santiago, Sánchez, Barrachina, Perales (Tolosa, 42), Hernández, Monserrate, Cortés (Checa, 42), Rufo, Cantero (Pinilla, 50) y Sánchez (Navarro, 50).

Ebro: Rodrigo, De Lope, Baquero, del Río, Tobajas, Clavería (Gil, 46), Fernández, Saganta, García (Callén, 46), Sanz y Manzanero (Cavero, 46).

Goles: 1-0 min. 4: Cantero, 2-0 min. 25: Sánchez, 3-0 min. 28: Rufo, 4-0 min. 37: Sánchez, 5-0 min. 44: Rufo, 6-0 min. 69: Rufo.

Árbitro: Román Ibáñez. Amonestó al local Hernández y a los visitantes De Lope y Tobajas. Expulsó por doble amarilla al visitante Sanz.

PEÑAS OSCENSES 2-0 EL OLIVAR

El Peñas Oscenses se ha aprovechado de la fragilidad defensiva de El Olivar en un encuentro en el que tampoco ha propuesto mucho más que los visitantes. Las pérdidas e imprecisiones eran la tónica del partido, con algunos destellos en acciones individuales de Escario o Arto para el Peñas. Camañes se adelantaba a la defensa para firmar el primer tanto y Marín completaba el segundo tras una serie de rechaces en la que ningún jugador de El Olivar estuvo arduo para despejar. De esta manera, el Peñas Oscenses se queda con 24 puntos, frente a los 15 de El Olivar.

Peñas Oscenses: Franco, Mur, Abadía, Gutiérrez, Marín (Gascón, 55), Escario, Arto, Arazo (Montaner, 60), Almerge, Camañes y Escobar.

El Olivar: Sisamón, Rodiño (Puertas, 49), Dumitrescu, Hernández (Pestaña, 49), Sanz (Puerto, 36), Gravante, Martín, Alejandre, Romero, Torcal y Solanas.

Goles: 1-0 min. 15: Camañes, 2-0 min. 32: Marín.

Árbitro: Sabate Lairla.

ACTUR PABLO IGLESIAS 3-1 HUESCA

La sorpresa de la jornada la ha protagonizado el Actur Pablo Iglesias, que en un sublime encuentro se ha impuesto al todopoderoso SD Huesca por 3-1 en un choque que se les ponía de cara a los once minutos merced a un tanto de Liarte. Seguían apretando los locales y cortocircuitando la salida de balón del Huesca, de forma que no tardaban en materializar el segundo. En la segunda parte el Huesca despertaba y acortaba distancias por medio de Martín y estaban cerca de lograr el empate. Fue un quiero y no puedo para el Huesca, que vio como en una contra Sanjuán sentenciaba.

Actur Pablo Iglesias: Serrano, Martínez, Liarte, Díaz, Roche, Sanjuán, Martín, Pablo, Cacho, Lezcano y Borja. También jugaron: Pérez, Royo, Girón, Sánchez y Ara.

Huesca: Subías, Sauvage, Rico, Pinilla, Gómez, Bazago, Pueyo, Gómez, Benítez, Martín e Izquierdo. También jugaron: Lasheras, Fernández, Torralba, Matas, Santolaria.

Goles: 1-0 min. 11: Liarte, 2-0 min. 35: Roche, 2-1 min. 39: Martín, 3-1 min. 55: Sanjuán.

Árbitro: Brahim Boutskaouen. Amonestó a los locales Liarte, Roche, Pablo y Sanjuán y expulso al técnico local Cuartero. Amonestó a los visitantes Gómez y Pinilla.

EJEA – MONTECARLO (DOMINGO 10.00)

BALSAS PICARRAL – RACING ZARAGOZA (DOMINGO 12.00)

