Resultados de la decimonovena jornada en Alevín Preferente

HERNÁN CORTÉS 0-2 EBRO

Bonito duelo de la zona noble que ha estado claramente condicionado por el gol de los visitantes en el primer minuto de juego, por medio de Núñez, que pillaba a la defensa desprevenida. Porque, quitando esa acción, ha sido un encuentro de poder a poder sin que ninguno de los dos terminase por imponer su dinámica. Un partido de ida y vuelta constante en el que los arlequinados aprovechaban ese viento a favor que supone adelantarse y poco a poco las prisas llegaban al Hernán Cortés. Finalmente, Manu hacía el segundo a falta de cinco minutos para la conclusión.

Hernán Cortés: Morales, González, Artigas, Comes, Glaría, Larriba, Lasheras, Rozán, Rosales, Royo y Zabaleta. También jugaron: Gómez, Patru, Jiménez, Palomera y Blasco.

Ebro: Iravedra, Sanz, Rodrigo, Manu, Sebastián, Val, Abad, Sierra, Núñez, Chadli y González. También jugaron: De Lope, Martín, Pardos, Vicente y César.

Goles: 0-1 min. 1: Núñez, 0-2 min. 55: Manu.

Árbitro: Jiménez Machuca.

El Olivar remonta al Actur Pablo Iglesias

EL OLIVAR 3-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

Una gran segunda parte de El Olivar le permiten remontar ante un férreo y correoso Actur Pablo Iglesias. Los visitantes no tardaban en adelantarse por medio de un certero disparo de Artigas a los cinco minutos, y a partir de ahí sometieron por minutos a El Olivar que no encontraba su sitio. El 0-2 pudo llegar, pero el Actur no estaba acertado a la hora de definir en la contra. En la segunda parte, El Olivar fue dominando progresivamente el partido hasta que llegaba el tanto de Yus tras una serie de rechaces. Los visitantes trataron de aguantar el empate, pero no pudo ser y se impuso la clase de Acevedo y Lorente.

El Olivar: Turón, Iritia, Redolar, Cabero, Emperador, Lorente, Yus, Murillo, Moreno, Ortín y Acevedo. También jugaron: Soguero, Duce, Cerezo, García y Azua.

Actur Pablo Iglesias: Pérez, Aznar, Díaz, Caso, Artigas, Gonzalvo, Vicente, Montagud, Mendo, Ingalaturre, Hernández. También jugaron: Lorén, Cioc, Pérez y López.

Goles: 0-1 min. 5: Artigas, 1-1 min. 40: Yus, 2-1 min. 54: Acevedo, 3-1 min. 57: Lorente.

Árbitro: Almarcegui Bozal.

CALATAYUD 1-2 STADIUM CASABLANCA

Duelo entre dos equipos de la zona baja, pero que han mostrado un gran compromiso e intensidad durante el encuentro. Pudieron adelantarse los bilbilitanos, pero su primera llegada peligrosa terminaba con un tiro cruzado que se marchaba desviado. Tejero adelantaba al Stadium en la segunda parte y dejaron descolocados durante unos instantes a los locales, que a punto estaban de recibir el segundo. Con el gol de Gómez parecía que el choque terminaría con un justo reparto de puntos, pero finamente Sánchez daba la puntilla a los locales para hacerse con los tres puntos.

Calatayud: Pardos, Lorcas, Júdez, Ibáñez, Gómez, Roy, Guillén, Zardoya, Lora, El Aoud y García. También jugaron: Gallego, Martínez, Calvo, Skendi y Florentín.

Stadium Casablanca: Aranda, Sacramento, Cantarero, Rufat, Segura, Tejero, Antón, De Francisco, Aznar, Sánchez y Villacampa. También jugaron: Palacio, Pérez, Gracia, García y Martínez.

Goles: 0-1 min. 34: Tejero, 1-1 min. 56: Gómez, 1-2 min. 59: Sánchez.

Árbitro: Ionel Necula.

REAL ZARAGOZA 11-0 SAN JOSÉ

Dominio infernal de un Real Zaragoza que no ha tenido piedad del San José. El gol en el primer minuto de Sánchez era un claro indicio del vendaval que estaba por venir y repetía en el minuto 6. A partir de ahí, el San José mantuvo el tipo durante 20 minutos, pero volvieron a caer los goles tras la tregua. Y en la segunda parte, el Real Zaragoza sacaba a la artillería pesada, con cinco goles de So Delgado, auténtico protagonista del partido. De esta manera, se alcanzaba el 11-0 definitivo.

Real Zaragoza: Manolache, Abián, Cortés, Gomes, Salazar, Pablos, Casas, Villabona, Sánchez, Bescos y Manero. También jugaron: Royo, Vidal, So Delgado y Andrei.

San José: Lasaosa, Rodríguez, Sanz, Chicomín, Benito, Lahoz, Conte, Alcázar, Marzo, Beltrán y Cantín. También jugaron: Bravo, Frontiñán, Sidibe y Romeo.

Goles: 1-0 min. 1: Sánchez, 2-0 min. 6: Sánchez, 3-0 min. 25: Bescos, 4-0 min. 27: Manero, 5-0 min. 31: So Delgado, 6-0 min. 32: So Delgado, 7-0 min. 37: Manero, 8-0 min. 39: So Delgado, 9-0 min. 41: Manero, 10-0 min. 49: So Delgado, 11-0 min. 50: So Delgado.

Árbitro: Lacosta Coso.

BALSAS PICARRAL - AMISTAD (SÁBADO 17.00)

LA UNIÓN - VALDEFIERRO (SÁBADO 17.15)

RACING ZARAGOZA - JUVENTUD (SÁBADO 17.15)

MONTECARLO - OLIVER (SÁBADO 16.30)

Más información Partido SD Huesca-Almería en El Alcoraz

Más información del deporte aragonés en la web de Afición