Marín permite al Real Zaragoza juvenil empatar en su salida a Tarragona

El conjunto balnquillo salió un poco desdibujado en los primeros compases de partido. Al cuadro de Iván Martínez le costó tener el control y manejar el encuentro a su gusto topándose con un Gimnástic encerrado atrás. La primera aproximación fue en el minuto trece gracias a una internada de Carbonell para posterior disparo de Francho, el portero bien colocado, detuvo el balón. Minutos más tarde, el mismo Carbonell condujo un contragolpe que acabaría muy cerca de la escuadra de la portería.

Los minutos fueron transcurriendo sin gran fútbol ni ocasiones hasta que pasada la media hora, Acín detuvo un mano a mano al delantero tarraconense. Cuando parecía que se iba a consumir el primer tiempo, Álvarez sacó un disparo desde la frontal pegado al palo para poner por delante al conjunto catalán.

Los blanquillos lograrían igualar la contienda en el segundo acto

La segunda mitad arrancó con un Real Zaragoza más reconocible y queriendo remontar el encuentro. Los blanquillos salieron con un ritmo alto y una presión intensa para conseguir el objetivo. En el minuto 59, tras una falta botada por Carbonell y posteriormente peinada por Iván Azón, la aprovecharía Marín para, con la testa, poner la igualdad en el electrónico. A raíz del gol el cuadro zaragocista se fue con todo a por el partido pero las ocasiones que tuvieron no lograron finalizarlas con precisión. En el segundo tiempo el Gimnástic no disparó ni una sola vez a puerta y los contragolpes fueron reducidos bien por la zaga blanquilla. Finalmente se consumieron los noventa minutos y no hubo un ganador.

59’ |1-1| ¡GOOOOOOL! Marín cabecea para poner el empate en el marcador 💥#RZcantera 💙🦁 pic.twitter.com/I3UI1871TP — Ciudad Deportiva - Cantera Real Zaragoza (@RZcantera) February 8, 2020

Ficha técnica:

Gimnástic de Tarragona: Castello, Cunyat, Cáliz, Víctor, Halleblek, Nin, Robledo (Querol, 59), Montalvo, Idrissi, Álvarez (Grygoriv, 83), García.

Real Zaragoza: Acín, Borge, Ángel, Yus, Francés, Francho, Marín (Marvin, 79), Vela (Puche, 67), Azón, Carbonell, Marc Esteban.

Goles: 1-0, min. 43: Álvarez. 1-1, min. 59: Marín.