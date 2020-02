El duelo de alto voltaje entre Caspe y Fuentes se salda con reparto de puntos

El encuentro de la jornada en el grupo dos de Regional Preferente acababa con reparto de puntos. Caspe y Fuentes protagonizaron un entretenido duelo marcado por dos estilos antagonistas de juego. Los anfitriones se adelantaron en el marcador antes del descanso. Poco duró la alegría a los caspolinos cuando tras la reanudación, Tobajas armaba un disparo inapelable para igualar la contienda.

Arrancaba el choque con un Fuentes más protagonista con balón. Los visitantes optaron por trazar largas posesiones buscando huecos entre la zaga rival. Mientras los hombres dirigidos por Carlos Burillo permanecían en campo propio con la consigna de ser intensos sin balón y buscar la verticalidad tras robo. Los de casa se mostraron sólidos en defensa y no dejaron apenas aproximarse con peligro a su rival durante este primer acto. Los de los Rosales dispusieron por medio de Serrano una clara oportunidad pero su intento de vaselina se marchó alto. Burillo buscó fortuna con un chut desde fuera del área pero no encontró recompensa. Al filo del descanso, un pase atrás terminaba con una buena definición de Aldabo para poner en ventaja a los caspolinos (1-0).

Tras el receso, la tónica general del encuentro siguió igual. El Fuentes encontró el premio del gol al poco de reanudarse. Tobajas con un disparo desde fuera del área quitó las telarañas de la escuadra restaurando el empate (1-1). El Caspe pudo volver a adelantarse en el electrónico pero Muniesa no acertó y su remate se marchó alto. Aldabo y Lucano también tuvieron el segundo gol en sus botas pero no acertaron en la definición. Los visitantes intentaron al final hacer un juego directo en busca de los tres puntos pero los anfitriones estuvieron atentos en defensa para no dar opciones. Finalmente las tablas serían ya inamovibles.

Ficha técnica:

Caspe: Mañez, Bernal, Muniesa, Pueyo, Moreno, Gazzoni, Ballester, Serrano, Burillo (Lucano, 78), Jesús Fernández (Puyo, 78) y Aldabo.

Fuentes: León, Labadía, Salvador, Briz, Casaló, Tobajas (Esteban, 83), Roche (Luis Miguel, 75), Requeno (Javier, 89), Merino, Nieto (Óscar, 61) y Garín.

Goles: 1-0, min. 41: Aldabo. 1-1, min. 49: Tobajas.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a los locales Aldabo, Serrano, Burillo, Muniesa, Bernal y Gazzoni. Por otro lado, mostró la cartulina amarilla a los visitantes Labadía, Merino, Nieto, Óscar y Luis Miguel.