Resultados de la decimoquinta jornada de División de Honor Infantil

OLIVER 1-8 REAL ZARAGOZA

Año nuevo, misma vida. La historia continúa en su cauce natural y el Real Zaragoza demostra su superioridad en el campo del Oliver, donde Sánchez no tardaba en endosar un doblete en los primeros 10 minutos. De hecho, Sergio Sánchez era el mejor del equipo y antes de ser sustituido en el minuto 36 ya llevaba 4 goles. El Oliver no se rindió y se llevó el gol del honor por medio de Mateo Nerín tras arrebatarle el balón al portero zaragocista con una gran presión.

Oliver: Gabardos, Cavero (Vivas, 43), Pérez, Albesa (Berenguer, 43), Fernández (Hillera, 43), Llorente, Nerín, López, Paniego, Calvo y Santisteve.

Real Zaragoza: Obakpolor (Berrar, 36), Santiago, Hernández, Barrachina, Tolosa (Sancho, 36), Navarro (Pinilla, 36), Monserrate (Cortés, 36), Checa, Abenia, Cantero y Sánchez (Rufo, 36).

Goles: 0-1 min. 6: Sánchez, 0-2 min. 10: Sánchez, 0-3 min. 15: Monserrate, 0-4 min. 17: Sánchez, 0-5 min. 22: Abenia de penalti, 1-5 min. 28: Nerín, 1-6 min. 32: Sánchez, 1-7 min. 39: Cantero, 1-8 min. 58: Rufo.

Árbitro: Arque Bericat

ACTUR PABLO IGLESIAS 1-1 EBRO

Justas tablas en el CMF Actur entre el Pablo Iglesias y el Ebro. Los locales empezaban con una marcha más lo que se traducía con un alto ritmo en la presión. No obstante, era el Ebro quien se adelantaba por medio de Samuel Saganta. Tras una serie de imprecisiones visitantes, el Pablo Iglesias terminaba empatando a través de Jorge Sanjuán. El marcador ya no se movería en la segunda parte, pese a que ambos equipos hilvanaron sus llegadas. Buen papel de los dos guardametas.

Actur Pablo Iglesias: Serrano, Martínez, Liarte, Díaz, Roche (Royo, 56), Sanjuán, Marcelo, Pablo, Cacho (Martín, 50), Borja, Betore.

Ebro: Barrachina, Verás, De Lope, Baquero, del Río, Tobajas, Clavería (Gil, 53), Rodríguez (Fernández, 49), Saganta, García y Manzanero.

Goles: 0-1 min. 18: Saganta, 1-1 min. 23: Sanjuán.

Árbitro: Sánchez Alba

HUESCA 3-0 JUVENTUD

Triunfo del Huesca ante el Juventud en un encuentro mucho más igualado de lo que refleja el marcador. No tardaba en adelantar Martín en el minuto 8 a los azulgranas, pero el Juventud se recomponía y tuvo un tramo de unos quince minutos en el que tuvo más llegada que el Huesca. No acertaba en las definiciones en los últimos metros y un protestado penalti se traducía en el segundo tanto de los oscenses con Marcos Gómez. Con el 2-0, el Juventud bajaba los brazos e Íker Gómez lograba el tercero.

Huesca: Subías, Sauvage, Rico (Lasheras, 49), Pinilla, Gómez, Bazago (Fernández, 45), Pueyo, Gómez, Benítez, Martín e Izquierdo.

Juventud: Molina, Sow, Battiato (Vidal, 46), Morón, Borrego, Santarromana (Palos, 47), Fanlo, Mustienes, Lasierra, Ruiz y Ruesca.

Goles: 1-0 min. 8: Martín, 2-0 min. 40 Marcos Gómez de penalti, 3-0 min. 47: Íker Gómez.

Árbitro: Gómez Larraz

El Stadium Venecia exhibe su artillería

STADIUM VENECIA 5-0 OLIVAR

El frío y el madrugón se le han dado mejor al Stadium Venecia que al Olivar. A los visitantes no les ha salido nada, han estado muy imprecisos y dubitativos, y no han podido contener la salida en tromba de un Stadium Venecia que ya anotaba en el minuto 3. Mario Cubillo poco después hacía el 2-0 y se suavizaba el partido. Este marcador se mantuvo durante muchos minutos, pero el Olivar no fue capaz de meterse en el partido. Tras el tercero se acabó el ritmo visitante, que todavía recibirían otros dos más.

Stadium Venecia: Pérez, Burgos (Pardillos, 42), Sarrato, Gregorio, Villuendas, Serrano, Cubillo, Sabater, Piñel, Colás (Somalo, 36) y Suils.

Olivar: Sisamón, Rodiño, Hernández, Hellín, Uldemolins, Aouali (Puertas, 36), Martín, Alejandre, Romero (Pérez, 43), Torcal y Solanas.

Goles: 1-0 min. 3: Colás, 2-0 min. 16: Cubillo, 3-0 min. 51: Sabater, 4-0 min. 60: Somalo, 5-0 min. 70: Serrano.

Árbitro: Román Simón.

BALSAS PICARRAL 2-2 STADIUM CASABLANCA

Gran imagen en el CMF Picarral entre el Balsas y el Stadium Casablanca. En un inicio frenético, ambos combinados enviaban el balón al fondo de las mallas. Primero era Rodrigo quien definía con éxito ante Espuña; pero los visitantes no se amedrentaron y no tardaron en firmar la igualada por medio de Grima. El Balsas volvía a llevar la iniciativa, pero un repliegue formidable del Casablanca se traducía en el 1-2. No pudieron aguantar el envite final del Balsas que se llevó un trabajado punto gracias al tanto de Piñón.

Balsas Picarral: Portero, Rodrigo, Martínez, Pérez, Suriñach, Piñón, Asín, Carbonel, Vázquez (Gracia, 38), García (Muro, 38) y Lausín.

Casablanca: Espuña, Joven (Cascán, 55), Terreu, Lázaro, Aliaga, Segura, Echechiquia, Gómez, Berges (Martínez, 50), Grima y García.

Goles: 1-0 min. 5: Rodrigo, 1-1 min. 12: Grima, 1-2 min. 28: Segura, 2-2 min. 55: Piñón

Árbitro: Jiménez Cebolla. Amonestó a los visitantes Gómez y Lázaro.

RACING ZARAGOZA 2-2 MONTECARLO

Máxima igualdad en el Parque Deportivo Ebro entre Racing Zaragoza y Montecarlo. Tras veinte minutos algo pausados, de respeto mútuo y más atención a no encajar que a arriesgar, el partido se volvía frenético. Un lanzamiento visitante era desviado por Vilella, que se terminaba introduciendo en su portería. Esta acción de mala suerte no descomponía al Racing, sino todo lo contrario. Salía decidido a por el empate y lo lograba en dos minutos con Khoualed. El mismo protagonista sería el autor del empate a dos, poco después de que Fontón volviera a adelantar a los visitantes.

Racing Zaragoza: Blánquez, Gómez, Serrano, Aguilar (Vilchez, 63), Vilella (Camín, 48), Lozano, Salmerón, Merchante, Khoualed, Castillo y Pereira.

Montecarlo: Pardo, Ingalaturre, Castro (Labordeta, 46), Casorrán, Ruiz de Porras, Álvarez, Barranco, Hernández, (Colás, 46) Fontán y Crespo.

Goles: 0-1 min. 24: Vilella en propia puerta, 1-1 min. 26: Khoualed, 1-2 min. 59: Fontán, 2-2 min. 70: Khoualed.

Árbitro: Estela Bravo. Amonestó al local Salmerón y a los visitantes Castro y Labordeta.

Más información Resultados de la decimocuarta jornada de Alevín Preferente

Más información del deporte aragonés en la web de Afición