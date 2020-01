Resultados de la decimocuarta jornada en Benjamín Preferente

BALSAS PICARRAL 3-2 ACTUR PABLO IGLESIAS

Sufrido pero importante triunfo del Balsas Picarral que le permite superar en la clasificación al Actur. Quizá no debieron sufrir tanto los avispas, pero la furiosa reacción final de los rojiblancos, les dejó a un solo paso de llevarse un punto.

Después de un susto inicial de los visitantes en una jugada por banda que no pudo ser rematada, llegaba el primer tanto del 2020, logrado por Hugo Sanz, después de controlar, y sin ponerse nervioso, definía bien con la pierna izquierda. Quiso reaccionar el Actur, pero un fallo de considerable importancia, puso en bandeja el 2-0 para un Balsas que se veía más cerca de sumar tres puntos que necesitaban con urgencia.

Ya en el segundo periodo, Hugo Aguiló, atento al rechace del portero, parecía dejar todo visto para sentencia…...pero ni mucho menos iba a ser así. El Actur logró su gol, se vino arriba, llegó el segundo y los diez minutos finales se le hicieron eternos a unos y brevísimos a otros. Alegría final para un Balsas que obtuvo su premio aunque de una manera más comprimida de lo que hubieran deseado.

Balsas Picarral: Iván, Eric, Mario, Pablo, Aguarón, David, Javier y Hugo Sanz. También jugaron: Mariñosa, Raúl, Hugo Aguiló, Miguel y Juan.

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Ricardo, Santiago, Marcos, Ausere, Piñeiro, Sergio y Adrián. También jugaron: Adrián, Iker, Mario y Emmanuel.

Goles: 1-0, min. 5: Hugo Sanz. 2-0, min. 13: Cristian, en propia puerta. 3-0, min. 32: Hugo Aguiló. 3-1, min. 37: Marcos. 3-2, min. 40: Mario.

Árbitro: Cots González.

OLIVER 0-3 EBRO

El Ebro rompió la imbatibilidad que ostentaba el Oliver en La Camisera, donde hasta hoy había contado todos sus encuentros por victorias. Fue un choque claramente marcado por la primera jugada del mismo, en el que tras el saque inicial de centro y producirse una fuerte presión de dos jugadores del cuadro de La Almozara, que sacaban beneficio de un mal pase defensivo, para que De la Rosa pusiera el 0-1 en un visto y no visto. El gol dejó frío a los azulgranas y dio un gran poso de seguridad al Ebro, que fue mejor y lo mostró con dos dianas más en estos 25 minutos iniciales, el primero de Iván después de un rechace dentro del área y posteriormente De la Rosa hacía su doblete en una jugada de similares características a la del gol inicial, con robo y finalización.

Tras el descanso, quiso el Oliver, pero no pudo. Se encontraron más cómodos con el balón, pero eso no trajo consigo el crear peligro. Apenas si lograron inquietar en alguna falta, que no provocó ninguna novedad en el marcador. El Ebro, que continuó muy bien plantado en el campo, pudo, incluso, aumentar su renta al final, con una buena intervención del meta local y un disparo de Yasser repelido por el palo.

Oliver: Andrés, Unax, Hugo, Álvaro Ros, Pascu, Nando, Samuel y Adrián. También jugaron: Parra, Cristian y Alonso.

Ebro: Iker, Villarroya, Guillermo, Yasser, Casado, Iker, De la Rosa y Adama. También jugaron: Lorien, Iván, Youssef y Jorge (ps).

Goles: 0-1, min. 1: De la Rosa. 0-2, min. 15: Iván. 0-3, min. 17: De la Rosa.

Árbitro: Ansón Gasca.

EFB ALFINDÉN 1-2 ESCALERILLAS

Mucha trascendencia tenían los puntos que se ponían en juego en La Puebla de Alfindén. Los de casa buscaban engancharse a la permanencia y el Escalerillas conseguirlos para sumar en una fase vital de la temporada para ellos. Al final el triunfo se marchó camino del Parque Oliver después de un choque muy igualado, sin dominio claro de ninguno de los dos equipos.

Se adelantó el Alfinden tras una buena jugada por banda que finalizó Álex superando al meta visitante con un disparo bombeado para dar la ventaja momentánea a los rojillos. Rozando el minuto 20, iba a llegar el empate en una jugada personal de Javier, que con la puntera definía a un lado de Mario para dejar las cosas igual que al principio.

La segunda mitad transcurrió por los derroteros de la igualdad, sin grandes ocasiones para ninguno, hasta que el balón parado iba a resultar fundamental. El árbitro pitó libre indirecto, y la falta no la iba a desaprovechar el Escalerillas. Javier toca en corto a Iván, que coloca el esférico por toda la escuadra. Hasta el final fue con todo el Alfindén a por el empate. Dispusieron de una falta que Eduardo sacó a corner y un remate cercano de Celia también atajado por el meta. Sufrida pero importante victoria para los de Raúl Guillén.

EFB Alfindén: Mario, Nathan, Izan, Álex, Raúl, Joel, Beltrán y Fran. También jugaron: Iván, Adrián y Celia.

Escalerillas: Eduardo, Daniel, Iker, Iván, Javier, Fabio, Aarón y Alejandro. También jugaron: Abibakr, Ronald y Muslim.

Goles: 1-0, min. 3: Álex. 1-1, min. 19: Javier. 1-2, min. 36: Iván.

Árbitro: Martínez Valenzuela.

VILLANUEVA 2-1 VALDEFIERRO

Laborioso triunfo del Villanueva, que superó en el tramo final del choque a un Valdefierro que con una sensacional labor defensiva, y estando muy compactos, rozó la posibilidad de haber sumado un empate que hubiera sido muy valioso para sus intereses.

Un primer tiempo en el que los azulgranas estuvieron algo espesos en la circulación de balón, sin ideas claras, y su contrincante, bien agazapado, dio el susto en una clara oportunidad que se estampó en el palo. Por parte local, apenas si pudieron ofrecer nada ofensivamente hablando.

Tras el intermedio, mejoró el nivel del Villanueva, que le dio más ritmo a sus combinaciones, aunque seguía chocándose una y otra vez con la seguridad de un rival tan bien plantado. Cada vez parecía más complicado llegar a mover el tanteador, pero eso si iba a acontecer, y a lo grande, en un golazo de volea lejana de Lahoz, simplemente imparable. Por fin veía la luz el Villanueva, que iba a ponerse con otro gol más de diferencia, en una acción personal de Abad. Recortaría distancias Mario, en una mala cesión local, que parecía complicar las cosas, aunque los chicos de José Javier Lahoz ya no iban a dar más concesiones y se alzaban con la victoria.

Villanueva: Javier, Lorenzo, Pedro, Lahoz, Abad, Erik, Rodrigo y Lorien. También jugaron: Demian, Mateo, Jonás y Nicolás (ps).

Valdefierro: Eduardo, Mario, Guillermo, Daniel, Luis, Vives, Unai y Aarón. También jugaron: Gabriel, Álvaro y Marcos.

Goles: 1-0, min. 41: Lahoz. 2-0, min. 44: Abad. 2-1, min. 47: Mario.

Árbitro: Falcón Aldea.

STADIUM VENECIA 1-4 SAN GREGORIO

El San Gregorio ha empezado el año en el mismo punto donde acabó el 2019, ganando, y en su mejor momento de la temporada, tras sumar su tercer triunfo consecutivo, para seguir poniendo tierra de por medio con las tres últimas posiciones. Fue una victoria basada en lo realizado en la primera parte. Tras un arranque igualado, con disparos por ambos bandos, fue Abdel el primero en anotar. Pasado el cuarto de hora, el colegiado decretó penalti por mano, que Álvaro transformó con seguridad. Luego fue Sika quien hizo el 0-3 tras controlar, y rematar desde cerca a placer.

Lejos de bajar los brazos por el tanteador en contra, merece un enorme elogio la segunda mitad hecha por los chicos del Stadium Venecia. Marcaron un gran gol, en un certero tiro de Leo a la escuadra, y siguieron apretando de lo lindo, complicando las cosas al San Gregorio. Solo les faltó haber hecho el segundo tanto para haber puesto más emoción si cabe. Ya al final, y en un remate de Sika a un lanzamiento desde la esquina, el San Gregorio pudo certificar un triunfo muy importante para ellos.

Stadium Venecia: Javier, Marcos, Álvaro, Antonio, Leo, Burillo, Aryen y Sergio. También jugaron: Erik, Nicolás, Unay e Izan (ps).

San Gregorio: Izan, Dani, Alfonso, Valverde, Sika, Álvaro, Abdel y Pablo. También jugaron: Héctor, Darío y Adrián (ps).

Goles: 0-1, min. 5: Abdel. 0-2, min. 17: Álvaro, de penalti. 0-3, min. 22: Sika. 1-3, min. 30: Leo. 1-4, min. 48: Sika.

Árbitro: Radu Zamfirescu.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 0-4 AMISTAD

El Amistad sigue demostrando su tremenda fiabilidad, para llevarse el triunfo del Joaquín González ante un Santo Domingo Juventud que ni mucho menos realizó un mal partido ante uno de los claros aspirantes al título.

Primera parte muy igualada con los equipos muy bien plantados, y con un Amistad que avisaba de sus intenciones con dos ocasiones claras que fallaron. La tercera intentona iba a ser la buena, y en un saque de esquina al segundo palo, Corbinos ponía por delante a los suyos. Tuvo una buena ocasión el Juventud, pero el meta pudo atrapar el tiro de Aarón. Un minuto antes del descanso, y en una contra, llegaba el segundo tanto, que iba a ser importante para apuntalar la ventaja.

Al Juventud a pesar de estar bien organizado, le costaba trenzar jugadas. Además, casi nada más volver de vestuarios se encontraban con otro gol en contra, esta vez en una falta muy bien botada. En el minuto 45, Adilson cerraba la cuenta en una jugada embarullada, en la que a Guillermo le taparon la visión muchos jugadores que estaban delante de él, y fue imposible que pudiera hacer algo más.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Santiago, Aarón, Samuel, Mario, Diego, Isaac e Iker. También jugaron: Bruno, Stanley y Manuel.

Amistad: Matei, Rubén, Saúl, Gorka, Longares, Corbinos, Diego e Iván. También jugaron: Álvaro, Adilson, Santiago y Parfect (ps).

Goles: 0-1, min. 9: Corbinos. 0-2, min. 24: Gorka. 0-3, min. 27: Longares. 0-4, min. 45: Adilson.

Árbitro: Tame Samaniego.

MONTECARLO 4-2 HERNÁN CORTÉS

El Montecarlo respondió bien a la presión que le había puesto el Amistad con su victoria de esta mañana, y los de La Paz superaron a un cualificado rival como es el Hernán Cortés. Brillante partido del Montecarlo ante el Hernán Cortés, especialmente en la primera parte. Dos muy buenos goles de Sancho y de Garcés -en el día de su cumpleaños- daban ventaja a los locales en los primeros compases. El Hernán Cortés no especulaba, salía sin miedo y trataba de combinar. El Montecarlo volvía a anotar, pero justo antes del descanso los visitantes acortaban a través del balón parado. En la segunda parte se igualaba todo y ambos equipos volvían a ver puerta. Íker ha sido el mejor de los visitantes.

Montecarlo: Izan, Iannis, Lucas, Mateo, Escalona, Tello, Garcés y Sancho. También jugaron: Tena, Gianluca, Zenzano, Yarón e Izan (ps).

Hernán Cortés: Mateo, Nicolás, Javier, Álvaro, Roberto, Iker, Héctor y Mikel. También jugaron: Miguel, José y Adrián.

Goles: 1-0, min. 7: Sancho. 2-0, min. 9: Garcés. 3-0, min. 18: Garcés. 3-1, min. 22: Iannis, en propia puerta. 4-1, min. 28: Mateo. 4-2, min. 30: Adrián.

Árbitro: Medel Vicente.

STADIUM CASABLANCA 4-2 EL OLIVAR

Stadium Casablanca: Alberto, Sisa, Valero, Miguel, Nico, Hugo, Samuel y Javier. También jugaron: Gonzalo y Álvaro.

El Olivar: Luis, Diego, Adrián, Lucas, Marcos, Álvaro, Tiago y Pardillos. También jugaron: Adrián, César, Hugo, David y Diego (ps).

Goles: 1-0, min. 1: Javier. 2-0, min. 3: Javier. 3-0, min. 6: Javier. 3-1, min. 32: Hugo. 4-1, min. 38: Javier. 4-2, min. 40: Lucas.

Árbitro: Francés Aísa.