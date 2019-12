El Tardienta se lleva un igualado derbi ante el San Lorenzo

El San Lorenzo cae derrotado en el derbi comarcal ante el Tardienta. Saltó mejor al verde el cuadro visitante, mucho más concentrado y entonado que sus rivales. Prueba de ello fue el primer gol, que no tardó en llegar ni dos minutos: Rami aprovechó un buen balón para encontrar la red con su remate. Poco a poco el partido se fue igualando y pudo llegar el empate antes del descanso con un disparo de falta de Adrián Claraco que se estrelló en el larguero cuando todo el mundo cantaba el gol. Poco después, el propio Adrián Claraco remataba de cabeza, pero Cervello no estaba por la labor de permitir el empate y despejó con una prodigiosa estirada. Eran los mejores minutos locales justo antes de llegar al descanso, pero el buen juego y las ocasiones no fueron suficientes para forzar el empate.

El comienzo arrollador del Tardienta no dio opción al San Lorenzo

El paso por vestuarios volvió a cambiar la dinámica del encuentro, pues el conjunto visitante comenzó a mandar de nuevo, pudiendo sentenciar el choque con un precioso remate, pero la madera escupió el esférico. A pesar de que el San Lorenzo buscaba el empate no disponía de ocasiones claras de gol y apenas hacía intervenir al portero visitante. Los minutos pasaban y los locales adelantaron líneas en busca del tanto del empate, pero lo que llegó en el tiempo de descuento fue el segundo del Tardienta, obra de Okón tras una buena contra que acabó por sentenciar el partido.

Ficha técnica:

San Lorenzo: Pablo, Miguel (David Claraco), Monti, Olmo, Adrián, Marc, Alonso, Sanpere (Joserra), Gabi, Agustín y Adrián Claraco.

Tardienta: Cervello, Bombin, Laborda, Quilez, Beytat, Puri(Torressanta), Okon, Lorente, Perales, Rodrigo(Dias) y Rami(Rekrouk) .

Goles:0-1, min. 1: Rami: 0-2, min. 90: Okón.

Árbitro: Pérez Navarro asistido por Latorre y Pérez. Amonestó a Alonso, Olmo, Marc y David Claraco por el San Lorenzo y a Beytat, Bombin, Quilez y Rami por el Tardienta.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición: