El Cariñena acaba con el liderato del Épila con una goleada

El Cariñena se coloca como líder de la categoría tras arrebatar el liderato al Épila con una victoria por (4-1) en un partido que controló cómodamente y que sentenció cuando quedaban minutos para el final. El portero visitante con sus buenas intervenciones evitó un desastre mayor. El Cariñena fue muy superior y le vale para colocarse como líder.

Arrancó el partido con un gran Cariñena, con una buena colocación en el terreno de juego, mientras que el Épila no comenzó de la mejor manera posible. La polémica no se hizo esperar y los locales reclamaron un penalti por una supuesta mano de un defensor local. El colegiado no indicó nada. Poco antes del descanso, el Cariñena abrió el marcador con un potente remate de cabeza a la salida de un córner de Monge. Fabre evitó que los locales anotasen más goles antes del descanso con varias intervenciones de mucho mérito.

Un doblete de Alcántara en los últimos minutos sentenció al Épila

En la segunda mitad, el Épila dio un paso al frente, si bien el Cariñena mantuvo su dominio, aunque con menos claridad. El Épila buscó de todas las formas posibles igualar el partido, pero cuando mejor estaba, el cuadro local en un contragolpe amplió distancias, con gol de Ventura en el 77.

Tras el gol, el Épila arriesgó y se vio recompensada con un penalti a su favor que transformó Pablo García con un preciso remate. El Épila se vio con opciones e hizo sufrir a los locales en la recta final del encuentro.

Cuando mas encerrados estaban los locales, consiguieron aprovechar dos contragolpes para sentenciar el encuentro, ambas acciones culminadas por Alcántara ya en los últimos instantes de partido.

Con este resultado, el Cariñena se coloca como líder de la categoría con 31 puntos, mientras que el Épila encaja su primera derrota como local y cede el lidertado.

Ficha técnica:

Cariñena: Ordovas, Ventura, López, Gracia, Gomes, Alcántara, Barriendo, Monge, Niang (Lázaro, 87), Cortés y Terre (Ibáñez, 84).

Épila: Fabre, Molina (González, 63), Zapata, Chueca, Martínez, Latapia (Nadales 46), Redondo, Sánchez, Ntutumu, Arroyave y Abad (Turrubia, 60).

Goles: 1-0, min 42: Monge. 2-0, min 77: Ventura. 2-1, min 80: García. 3-1, min 89: Alcántara. 4-1, min 90: Alcántara.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Gracia y Niang y a los visitantes Latapia, Remiro, Molina, Sánchez, Ntutumu, Chueca y Martínez.

