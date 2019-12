Derrota del Ejea en su visita al complejo feudo del Villarreal B

No pudo ser. El Ejea cayó de forma clara en el Mini Estadi del Villarreal B. Los amarillos fueron de menos a más y acabaron brindando a sus aficionados un gran partido que les acerca a la zona noble de la clasificación. Por el contrario, los de Javi Suárez fueron de más a menos aunque lucharon hasta el final.

Los castellonenses saltaron el campo a morder. Sin embargo, en la primera acción de ataque clara del conjunto aragonés llegó el primer gol del partido. Se cumplía el minuto 4 de juego cuando Manu Molina, con un preciso tiro cruzado desde al frontal del área, batió a Fuoli. Era el (0-1) y se le ponían muy de cara las cosas al Ejea. El filial amarillo no se vino abajo a pesar de encajar un gol muy temprano. Así antes de cumplirse la primera media hora de juego llegó la recompensa a su juego más ambicioso. Así, Diego Collado logró empatar de un zurdazo que situaba el marcador de nuevo en igualdad (1-1). Esto le dio alas a los locales que intensificaron su presencia en el área visitante. Pero Rafa Santos, muy arropado por toda la defensa, apenas pasó por serios apuros hasta el final de la primera parte.

Tras el paso por los vestuarios, las cosas se volvieron a torcer para el Ejea, ya que a los 52 minutos Ramón Bueno logró culminar la remontada para los amarillos con el segundo tanto. Un (2-1) que dejaba al conjunto de Javi Suárez en una delicada situación, pero con tiempo para reaccionar. La situación para el cuadro visitante se agravó más cuando Tena dejó a su equipo en inferioridad al ver la segunda cartulina amarilla en el minuto 65.

Los cambios no mejoraron el juego aragonés, que se vio superado por un Villarreal B, en superioridad numérica y con ganas de liquidar cuanto antes el encuentro. Algo que consiguió cuando ya se enfilaba la recta final del partido en una jugada particular de Edu Espiau que firmó el (3-1). Los últimos instantes del partido fue un querer y no poder de un Ejea que ya había bajado hacía tiempo los brazos.

Ficha técnica:

Villarreal CF B: Fuoli; Migue, Edu (Andrei, 70), Sofi, Carlos Blanco, Ramón Bueno, Collado (Akale, 84), I. Martín, Baena, Espi y Ahn (Agüero, 74).

SD Ejea: Rafa Santos; Méndez, Joe, Hermoso, Fonsi; Rondald, Tena; Torras (Sarriegi, 84), M. Molina, Lucho (Ballarín, 60); y David Mainz (Lafita, 71).

Goles: 0-1, min. 4: Manu Molina. 1-1, min. 27: Collado. 2-1, min. 52: Ramón Bueno. 3-1, min. 76: Edu Espiau.

Árbitro: Romero Freixas, catalán. Tarjetas amarillas a Edu, Carlos Blanco, Edu Espiau y al visitante Torras. Además expulsó por doble amonestación al ejeano Tena (65).