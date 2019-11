La Peña Fragatina rompe la racha de derrotas ante el Pablo Iglesias

La Peña Fragatina rompió la racha de derrotas consecutivas al batir a un Actur Pablo Iglesias que le puso las cosas muy complicadas, pese a jugar más de una hora en inferioridad numérica. Los peñeros acabaron muy enteros y sentenciaron en la recta final del choque, para hacerse con tres puntos muy importantes y romper la sequía que ya se prolongaba durante seis partidos.

Mucha igualdad en el comienzo

El partido empezó con mucha igualdad, con dos equipos bien posicionados y que no daban un metro a su rival. En esa presión, Maqueda se pasó de frenada en una acción en el centro del campo y vio la roja, dejando al Actur con uno menos cuando apenas se llevaban veinte minutos de partido. La Peña tomó la iniciativa y Sergio Polo aprovechó un pase filtrado a la espalda de la zaga zaragozana, para superar a Martín y marcar a puerta vacía. Parecía que la Peña tenía medio partido en el bolsillo, pero el Actur reaccionó con entereza y pese a la inferioridad empezó a acercarse con peligro al área local. Los últimos minutos del primer tiempo fueron vertiginosos. Primero Serrano estrelló un cabezazo en el poste del marco peñero. A continuación, el árbitro anuló el 2-0 a Sergio Polo, por un fuera de juego muy dudoso (parecía que el balón estaba por delante) y en la siguiente acción, ya en el último minuto del primer tiempo, Serrano estableció el empate a uno en un perfecto cabezazo en el primer palo, tras una muy buena acción colectiva del Actur.

La segunda mitad continuó con la tónica de igualdad, con una Peña Fragatina que no acababa de encontrar la manera de romper la defensa visitante y un Actur que amenazaba en cada contra. Poco a poco, los peñeros empezaron a inclinar el partido hacía el área contraria. Quibus apareció entre líneas y Borja y Cartagena percutían cada vez más por las bandas. Así las cosas, un centro al segundo palo, lo luchó bien Ponti con un defensa y el portero y el balón le cayó muerto a Quibus que solo tuvo que empujarlo a la red. Tras el 2-1, el Actur ya no tuvo fuerzas para buscar el empate, más cuando se lesionó Sebbar y no tuvo sustituto y la Peña sentenció el partido con el definitivo 3-1, obra de Borja, que remató desde el punto de penalti un balón rechazado por la defensa.

PEÑA FRAGATINA: Del Río, Cartagena. Orús, Cofreces, Garí, Saúl, Montull (Sanz, 56’), Grego (Espitia, 70’), Jover (Borja, 63’), Quibus y Sergio Polo (Ponti, 66’).

ACTUR PABLO IGLESIAS: Martín, Urquiz, Puigdevall, Duato (Alejandro, 67’), Sebbar, Dest (Avellanas, 67’), Maqueda, Salas, Piñero, Jacob (Guillén, 60’), y Serrano (Ollés, 70’).

ÁRBITRO: Sr. Berechet Robert. Expulsó a Maqueda (18’), del Actur y a su delegado de equipo, y amonestó Puigdevall y Salas, del Actur, y a Cartagena, Sanz, Quibus, Polo y Ponti, de la Peña Fragatina.

GOLES: 1-0, min. 33’: Sergio Polo. 1-1, min. 44’: Serrano. 2-1, min. 82’: Quibus. 3-1, min. 88’: Borja.

INCIDENCIAS: Buena entrada en La Estacada. Tarde soleada y algo de viento.

Autor: JAIME CASAS

