Cruel desenlace en el descuento para el Ebro en Llagostera

El Ebro dejó escapar una buena oportunidad para puntuar en Llagostera. Los aragoneses supieron sobreponerse a un gol en contra en la primera parte e igualaron el partido tras el descanso e incluso dispusieron de ocasiones suficientes para remontar. Perdonaron y acabaron pagándolo con los tres puntos en el tiempo de añadido. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por la muerte del padre del presidente del Ebro Jesús Navarro.

Ambos equipos abusaron del balón largo en los primeros minutos de partido, por lo que las defensas lo tuvieron fácil para controlar el juego ofensivo. La intensidad fue alta pero había mucho miedo a encajar un gol. La primera opción de gol no llegó hasta el minuto 19 cuando Juampa Barros disparó pero el balón se marchó a córner. Pero la efectividad la puso el conjunto catalán dos minutos más tarde en una acción a balón parado. Un saque de esquina lanzado fue rematado por Noel para hacer el (1-0). Se le complicaba el partido a los aragoneses que hasta ese momento apenas habían inquietado la portería de Marcos.

Despertó de golpe el Ebro y antes de la media hora Emaná pudo empatar tras un gran servicio de tacón de Fran García. Marcos evitó una clara oportunidad visitante. Luego, en el 28, el colegiado anuló un tanto a Emaná por fuera de juego. Marcos fue uno de los protagonistas del Llagostera en la primera parte donde sus intervenciones salvaron a su equipo de un marcador diferente. Así, el meta del conjunto gerundense detuvo una falta directa lanzada por Jesús Rubio.

La segunda mitad no pudo empezar mejor para el equipo de Zaragoza. Una falta dentro del área sobre Fran García fue castigada por el colegiado con penalti. Jesús Rubio, desde los once metros, no erró el lanzamiento y devolvió la igualdad en el marcador. Respiraba el Ebro. El Llagostera puso una marcha más y a los 64 minutos pudo volver a adelantarse en el marcador pero Loscos lo evitó en una falta lanzada por Lucas Viale. Sacó una magistral mano enviando el esférico a córner. David García también tuvo su ocasión pero Paco Aguza, muy atento, sacó bajo los palos.

Y ya en la recta final del partido Fran García pudo culminar la remontada en un mano a mano con el meta local. Su tiro se marchó rozando el palo. La respuesta catalana llegó en el 81 con un duro tiro de Nahuel que se marchó alto. A tres minutos para la conclusión, el colegiado volvió a anular un gol al Ebro por fuera de juego de Paco Aguza. Y cuando todo parecía que el partido iba a terminar en tablas apareció Kuku para hacer el definitivo (2-1)

Kuku decantaba la balanza a favor de los gerundenses en el último momento

Ficha técnica:

UE Llagostera-Costa Brava: Marcos; Aimar, Bigas (Nahuel, 42), Lucas Viale, Gil Muntadas (Pol Gómez, 90), Sascha, Sergio Cortés (Kuku, 63), Maynau, David García, Santi Magallán y Noel.

CD Ebro: Loscos, Barreda, Espin, Aguza, Tiago; Liam Ayad, Víctor Andrés; Jesús Rubio, Juampa Barros (Álvaro González, 88), Fran García, y Emaná (De Mesa, 72).

Goles: 1-0, min. 21: Noel. 1-1, min. 51: Jesús Rubio, de penalti. 2-1, min. 91: Kuku.

Árbitro: Yuste Querol. Tarjetas amarillas a los locales Lucas Viale, Maynau y Santi Magallán; y a los visitantes Espín, Emaná y Barreda.