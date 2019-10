Reparto de puntos entre Montecarlo y Monzón

El Monzón suma un punto de mucho mérito en su visita al José Luis Violeta tras finalizar el encuentro con el marcador de (1-1). Los locales se adelantaron en el minuto 41, aunque cuando se sobrepasaba la hora de juego, Bernárdez anotó el gol del empate.

Arrancó el encuentro con buen juego por parte de ambos, con gran intensidad y mucho juego en el medio campo. Las ocasiones tardaron en llegar, por la numerosa presencia de jugadores en las inmediaciones del área. La defensa del cuadro visitante resistió bien los intentos de ataque de los locales, que no consiguieron sorprender a la zaga de los de Rafael Sánchez. En una de las primeras acciones que tuvo claras el cuadro local, Pelegrín anotó el primero del partido, dando un duro golpe a la moral de los visitantes, que se veían por debajo justo antes de llegar al intermedio.

La igualdad fue la tónica dominante en el primer tiempo

El paso por los vestuarios mejoró al Monzón, que se lanzó a por el empate sin red de seguridad. Sin embargo, los rojillos no permitían a los visitantes llevar peligro. Pero cuando se llegaba al ecuador de la segunda mitad, el Monzón iba a golpear con un tanto de Bernárdez que superó a Chamorro con un disparo preciso que no pudo detener el meta local. El gol permitió el repliegue visitante, que dejó el control del esférico a los del José Luis Violeta, que lo intentaban por activa y por pasiva, pero no podían superar el entramado defensivo de los oscenses. Los rojillos lo buscaron en los últimos minutos, pero no encontraron fortuna en el remate y el reparto de puntos se convirtió en una realidad.

Ficha técnica:

Montecarlo: Chamorro, Velasco (Horno, 58), Ferrer, Val (Santos. 73), Pelegrín, Mallor, Carreño, Lorente (Rocha, 53), Arana, Gallego y Rodrigo (Lorente, 65).

Monzón: Moriano, Fumanal, Irigoyen (García, 46), Bernárdez, Fofana, Torres (Abad, 67), Morillo, Solanilla, Borgos (Fernández, 73), Miñana y Samitier (Iván, 46).

Goles: 1-0, min, 41: Pelegrín; 1-1, min. 65: Bernárdez.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a los locales Rodrigo y Arana; y a los visitantes Torres, Morillo y Miñana.

