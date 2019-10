El Ebro sucumbe en su visita al Hércules

El Ebro regresó de vacío del José Rico Pérez tras perder de forma clara y contundente ante un Hércules que se mostró superior. Y es que el doblete de Carlos Martínez fue una losa muy pesada para los hombres de Manolo Sanlúcar. Se esperaba más del conjunto aragonés que no hizo peligrar la victoria local.

El dominio en los primeros compases del partido fue de los alicantinos sin que creasen excesivos problemas a Falcón. A partir del minuto diez, las llegadas locales se intensificaron, y Borja dispuso de la primera gran ocasión para adelantar en el marcador al Hércules. Sin embargo, su disparo se marchó muy desviado. A la media hora, el colegiado anuló un gol a Carlos Martínez, tras un centro de Borja, por fuera de juego. Pero el cuadro local no bajó la presión y siguió insistiendo aunque se encontró a un rival muy bien atrincherado en defensa que no dio ningún tipo de facilidad al ataque alicantino.

Sin embargo, tras el paso por los vestuarios la situación cambió por completo en el José Rico Pérez. Prácticamente en la primera jugada del segundo periodo el Hércules se adelantó en el marcador. Se cumplía el minuto 46 cuando Carlos Martínez aprovechó un preciso pase de Benja para rematar de cabeza y por la escuadra ante Loscos, sin que el portería pudiera hacer nada. Un inesperado contratiempo para un Ebro que hasta el momento se había mantenido firme en defensa. Loscos había sustituido a Salva por lesión al sufrir un fuerte encontronazo con un jugador local antes del final de la primera parte.

El Hércules encontró el gol en su primera llegada del segundo acto

Y el segundo tanto que llegó en el minuto 72. Un gran pase de Nani a Borja acabó ejecutando a Loscos con un disparo cruzado. Pero los zaragozanos no se rindieron. Aguza, en el minuto 79, estuvo a punto de sorprender a Falcón con un disparó que salió rozando el palo. Luego fue el turno de Fran García, pero estrelló el balón en el lateral de la red de la portería alicantina. Los arlequinados no se rendían. Aún hubo tiempo para un tercer gol del Hércules. El colegiado señaló un claro penalti de Liam Ayad que Carlos Martínez, desde los once metros, se encargó de transformar y el encuentro acabo con este resultado.

Ficha técnica:

Hércules CF: Falcón; Víctor Olmedo, Álvaro, Pablo Íñiguez, Nani, Fran Miranda, Yeray, Borja (Moha, 74), Carlos Martínez, Jesús Alfaro (Alejandro Alfaro, 88) y Benja (Jona, 81).

CD Ebro: Salva (Loscos, 46); Aguza, Espín, Abel, Barreda (Jesús Rubio, 65), Liam Ayad, Víctor Andrés, Parejo, Lolo Garrido (de Mesa, 84), Fran García y Emaná.

Goles: 1-0, min.46: Carlos Martínez. 2-0, min.72: Borja. 3-0, min.92: Carlos Martínez.

Árbitro: Collado López. Amarilla a los visitantes Barreda y Lolo Garrido.