El Huesca aguanta el empuje del Barça y rasca un punto de oro

Empate sin goles en los campos de San Jorge donde los azulgranas, hoy de amarillo, han dominado el partido desde el primer minuto hasta el último, pero los oscenses han sabido sufrir y conseguir un valioso punto. Durante la primera parte los catalanes saltaron al verde buscando maniatar al Huesca desde el pitido inicial. El dominio culé no se traducía en ocasiones, pues la zaga oscense no daba opción al ataque liderado por Nils Mortimer, que siempre dejaba destellos de calidad. Los aragoneses buscaban el juego directo, intentando intimidar a la defensa amarilla, que no sufría demasiado, dando sensación de seguridad durante todo el encuentro. Pese a ello, Mario Mur se encontró un rechace en el área, pero su remate se marchó arriba con el portero vendido. Así, sin goles , se llegó al ecuador del partido en los campos de San Jorge.

Carlos Kevin fue una pesadilla para la zaga culé

Tras el paso por vestuarios y los cambios tácticos, el Barça metió una marcha más, encerrando por completo a un cuadro oscense que se defendía como gato panza arriba. Pese a ello, la tuvieron los locales, pero el balón de Carlos Kevin no lo empujó a gol Mario Mur cuando todo el mundo cantaba el tanto. Pudo cambiar el marcador Nils, pero su disparo no encontró las redes por centímetros. También lo pudo hacer Jardi, pero tampoco estuvo acertado en el remate final. Quien sí que anotó fue Mika, pero el colegiado tenía otros planes y anuló el tanto por fuera de juego. Siguió intentándolo, de todas las maneras posibles, el Fútbol Club Barcelona, pero no pudo desarbolar la gran defensa oscenses, que consiguió finalizar el encuentro sin encajar, dejando un punto de oro en su casillero. El Huesca se sitúa séptimo en la tabla y deberá hacer bueno el punto en su próximo desplazamiento a la capital aragonesa, donde se medirá al líder, el intratable Real Zaragoza, que afrontará el duelo con un pleno de victorias en su casillero y dejando una sensaciones muy positivas en todos sus encuentros.

Ficha técnica:

SD Huesca: Iván, Cofrades, Raúl, Juan Pérez, Marín, Almerge, Mario Mur (Makan, 62’), Álvaro (Raúl Carrasco, 81’), Carlos Kevin, Vivas (Albe, 93’) y Manu Rico (Lizer, 76’).

FCBarcelona: Ramón, Altimira, Mbuyanda, Mira, Alex Rico, Jardí, Cantón (Oriol, 67’), Gerard (Konrad, 57’), Nico y Nils (Barry, 67’).

Árbitro: De Ena Wolf. Amonestó a Carlos Kevin, Vivas y Manu Rico por el Huesca y a Nico por el Barcelona.

