El Borja supera por la mínima al Fraga y mantiene su buena racha

Tres puntos muy valiosos los conseguidos por el cuadro borsaonense, que superó a un Fraga que no pudo contar con César, su goleador. El partido comenzó con ambos conjuntos bien plantados sobre el verde del Manuel Meler, donde los locales intentaban llevar el mando del partido mientras los rojillos aguantaban sin sufrir demasiado. El Borja dominaba a su antojo, pero no llevaba peligro a la portería de Marc. Llegó la primera para los locales, pero el disparo no encontró portería. Así, con el resultado inicial, se llegó al descanso.

El Borja encontró el premio en una buena combinación por banda

La reanudación no cambió el guion de la primera mitad, pues eran los locales los que llevaban el peso del partido. Sin embargo, la más clara la tendrían los fragatinos, que pudieron abrir la lata en un barullo en el área que acabó solventando Albero. El Borja metió una marcha más y comenzó a levar peligro a la portería de un Marc que consiguió mantener a su equipo en el partido con dos grandes intervenciones. Sin embargo, nada pudo hacer el meta en el tanto borsaonense: Montero la puso con música para la llegada de Lou que ajustició a Marc, desatando el júbilo en el Manuel Meler. Se lanzó a por el empate el conjunto fragatino, pero la ordenada defensa local no dio esperanzas a los rojillos. Al final, tres puntos que se quedan en casa y que permiten al Borja seguir la estela de los de arriba.

Ficha técnica:

Borja: Albero. Lou, Sánchez, Martínez, Rubio (Saihou, 57), Jiménez (Roncal, 78), Dela, Motero, Gauna (Cardiel, 89). Moha y Marcos.

Fraga: Marc, Quibus (Larroya, 76), Genís, Castilla, Gil, Grezzana, Radwan, García (Cabistañ, 78), Bernabé. Irigoyen y Leo (Alexis, 38).

Goles: 1-0, min. 75: Lou.

Árbitro: Lixandru. Amonestó a los locales Sánchez y Marcos; y a los visitantes Genís y Radwan.

