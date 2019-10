El Fraga sorprende al Teruel y consigue un valioso punto

Con una Estacada repleta de aficionados vestidos de blanco y naranja, en honor a sus fiestas patronales, arrancó un encuentro donde los turolenses salieron a morder, en busca de esos tres puntos que reafirmasen su condición de líderes. Obra de ello, los primeros compases de encuentro fueron favorables a los del torico, quienes lograron el dominio pero no la pegada, ya que una sólida y muy bien plantada defensa fragatina supo taponar todos y cada uno de sus huecos, impidiendo que el Teruel pisase su área. Tras cumplirse la primera media hora de encuento, sin apenas ocasiones claras para ambos, llegó la sorpresa. Un ordenadísimo Fraga logró sorprender a los visitantes abriendo el marcador, gracias una brillante jugada individual de Leo que finalizó Radwan con un disparo raso y cruzado, muy difícil para el meta visitante. Lejos de bajar los brazos, el Teruel siguió apretando en busca del empate y, a poco del descanso, el meta local sacaba una pierna mágica para evitar el tanto de Sergio Cota y llegar al descanso con un momentáneo marcador favorable.

Radwan puso por delante al Fraga con un gran disparo raso y cruzado

Tras la reanudación, no varió la tónica del encuentro. El Fraga trató de defender la ventaja con uñas y dientes, pero tras un primer aviso turolense los visitantes lograron la igualada en el minuto 51, con un cabezazo de Sergio Cota tras un lanzamiento de Córner. Con el empate, todo siguió en su misma línea. El Teruel buscó sus ocasiones por mediación de un juego combinativo y el Fraga esperaba su momento tratando de desbarajustar todas las opciones visitantes. Pese a que el Teruel tenía más el balón, los fragatinos fueron los que pusieron las ocasiones más claras, ya que en el minuto 64 Genís pudo lograr la ventaja local, de no ser de una brillante intervención del meta turolense, quien consiguió desviar el balón en un mano a mano. Poco después, en el minuto 72’, Eduardo Cabetas era expulsado tras ser amonestado con la segunda cartulina amarilla en una entrada como último defensa al atacante fragatino. Afrontando el último tramo con diez futbolistas, los turolenses aun tuvieron llegada pero les faltó finalización. Sin embargo el Fraga, tiró de ofició para defender el empate e incluso pudo lograr la ventaja de no ser por una brillante defensa visitante, que supo no bajar la guardia con un jugador menos.

Al final, justo reparto de puntos en La Estacada, que pese a perder el liderato permite al Teruel seguir invicto y en lo alto de la tabla, y al Fraga poner tierra de por medio con el descenso y reposar en la zona tranquila de la clasificación.

Ficha técnica

Fraga: Puigvert, Pujol, Serra, Budría (Larroya, 69), Gil, Grezzana (Taberner, 80), Radwan (García, 67), Castilla, Cesar, Irigoyen y Rodríguez.

Teruel: Uros, Rosales, Hualde, Cabetas, Durán, Barrero, Cámara, Peña, Pérez (Bravo, 71), Hernández (Hernaiz, 61) y Cota (Crespo, 73).

Goles: 1-0, min. 32: Radwan. 1-1, min. 51: Cota.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a los locales Castilla y Gil y a los visitantes Durán y Barrero. Expulsó por doble amonestación al local Cabetas en el minuto 72.

