Morata y Calatayud no encuentran portería en un partido con polémica

Morata y Calatayud no encontraron portería en el encuentro disputado este domingo en la Dehesilla. El partido no estuvo exento de polémica tras la expulsión de un jugador local y un supuesto claro penalti no señalado al Calatayud en la segunda mitad.

Arrancó el encuentro con gran igualdad. El Morata trató de llevar el peso del partido y encadenó varias posesiones ante un Calatayud que se mantuvo replegado y que abusó de envíos largos y de centros laterales que fueron muy bien defendidos por la zaga del Morata.

Más información El Delicias sabe sufrir las embestidas de la Peña Fragatina para acabar ganando

Aznar tuvo la primera ocasión del partido en un envío largo a la espalda de la defensa, aunque su remate se fue ligeramente desviado de la portería de Cristobal. Gran igualdad durante los minutos restantes de la primera mitad y sin ocasiones por parte de ninguno de los dos equipos que desequilibrasen el partido.

La expulsión por doble amarilla de Saúl Alonso cambió la tónica general del partido

Tras el periodo de descanso, el guion del partido no cambió, hasta la expulsión por doble amarilla de Saúl Alonso, que dejaba con uno menos a su equipo y que condicionó los minutos restantes de partido. El Morata replegó sus líneas y se limitó a defender los ataques de los visitantes, que se iban haciendo con el control del partido. Reclamaron penalti los bilbilitanos en un derribo de un defensor a un jugador de banda que se dirigía hacia la portería de Garrido, en una ocasión manifiesta de gol. El Morata resistió los ataques visitantes, que se fueron intensificando con el paso de los minutos.

El Morata con este resultado suma un punto que sabe a oro tras sufrir en los últimos minutos, mientras que el Calatayud encadena tres jornadas sin conocer la victoria.

Ficha técnica:

Morata: Garrido, Abid, Díaz, Domingo, Cabeza, Alonso, López, Aznar (Polo, 59), Cobos (Heredia, 79), Lamuela y Ferrando (Joven, 85).

Calatayud: Cristobal, Bernal (Buetas, 75), Vicente, Refusta, Sellares, Asensio, Serrano (Miranda, 59), Pérez, Saiz (Penón, 55), Aznar y Miranda.

Árbitro: Berechet Robert. Amonestó a los locales Cabeza y López y a los visitantes Saiz, Serrano, Bernal, Refusta, Asensio, Miranda y Pérez. Expulsó por doble amarilla al local Alonso.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición