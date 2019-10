El Brea supera con claridad a un San Juan desdibujado

El Brea impone su ley en el Piedrabuena y supera con contundencia a los hombres de Nacho Forcén. Comenzó intenso el partido, pues a los cinco minutos el cuadro visitante ya había avisado a Calavia con un disparo de Cano. Los breanos reaccionaron con contundencia, pues Velasco anotó a la salida de un córner lanzado al segundo palo. Los rojillos intentaban hacerse con el control del esférico, pero los locales conseguían mantener la iniciativa, poniendo en apuros a los defensas visitantes. El partido se marchó al descanso con el solitario gol de Velasco campeando en el electrónico.

El Brea dominó de principio a fin

La reanudación no cambió el guion del encuentro, pues los locales mantenían su dominio, llevando peligro a la meta de Ribas. El gol estaba al caer, y no tardó en llegar: Carrasco aprovechó un buen envío a la espalda de la zaga para superar a Ribas con una preciosa vaselina. El tanto dejó helado al San Juan, que no era capaz de reaccionar y seguía a merced de un Brea que ganaba todos los duelos individuales. Los rojillos se lanzaron a la desesperada, pero no inquietaban a Calavia. Sin embargo, los locales supieron aprovechar los espacios y sentenciaron el partido con un gol de Miki a la contra. Tres puntos que se quedan en el zurrón de un Brea que ya se acerca a la cabeza de la clasificación.

Ficha técnica:

Brea: Calavia, Subías, Sicilia, Velasco, Guillén, Pérez Parada, Moreno, Carrasco (López, 78), Rubio (Sarvisé, 65) y Navarro.

San Juan: Ribas, Pérez (Marqués, 46), Navarro, Rupérez, Berdún, Valero, Rotellar, Cano, Casas (Falo, 65), Gotor y Catalá (Rodri, 77).

Goles: 1-0, min. 13: Velasco; 2-0, min. 51: Carrasco; 3-0, min. 90: Miki

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó al local Carrasco, Martínez y Moreno; y a los visitantes Pérez, Gotor, Casas, Rupérez, Navarro y Cano

