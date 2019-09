El Tarazona le endosa media docena al Valdefierro

El Tarazona dejó atrás su empate en Illueca volvió a la senda de la victoria por todo lo alto. Hasta seis goles le endosó al Valdefierro en un partido de claro color rojillo. El gol de Sergio Sánchez a los dos minutos de juego inauguró un marcador que fue el fiel reflejo de lo sucedido sobre el verde. Los hombres de David Navarro dominaron todas las fases del partido, y solo en un disparo lejano pudo recortar distancias el Valdefierro, que con esta abultada derrota se mete en las posiciones marcadas en rojo.

No pudo empezar mejor el partido para lso intereses locales. Sánchez recogió un pase largo en la frontal del área y batió sin problemas a Lainez, que no estuvo muy acertado en su salida. Pepo Losfablos fue el siguiente en probar suerte, pero el marcador no se volvería a mover hasta que De la Mata anotara el segundo con un disparo cruzado tras un gran pase en largo de Jonathan.

El Valdefierro hacía aguas ante este juego vertical, teniendo el cuadro local un par de ocasiones más en las botas de Jonathan y Flores. A pesar de este asedio, fue el cuadro azulón el siguiente en marcar. Un disparo raso y colocado de Marín desde 20 metros puso el 2-1 a la media hora. No duró mucho la alegría azulona, ya que Sánchez, a placer, hacía el tercero para los de David Navarro. No hubo tiempo para mucho más, aunque Pepo todavía pudo hacer el cuarto antes del descanso, pero su disparo se fue al lateral de la red.

El Valdefierro apenas pisó el área rival en la segunda parte

El paso por los vestuarios no alteró el guion del partido. En la primera jugada de la segunda parte, Jonathan ya avisó de las intenciones locales con un disparo al palo, un preludio del tanto que pocos minutos después anotaría Santigosa. El '12' rojillo no falló y marcó por bajo el cuarto de la tarde. Dos minutos después, De la Mata volvió a perforar la meta rival tras una buena jugada colectiva que finalizó desde el área pequeña a falta de 35 minutos para la conclusión.

El Tarazona no levantó el pie del acelerador, y Lainez siguió siendo el protagonista del partido debido a la poca mordiente de sus compañeros en defensa. Con el Valdefierro prácticamente entregado, Escarda aprovechó un servicio de Pepo para hacer el sexto y definitivo tanto, que deja a los del Moncayo en los puestos altos de la tabla.

Ficha técnica

Tarazona: Company, De la Mata, Oli, Juanma (Escarda, 60), Sergio Sánchez (Torcal, 57), Jony, Santigosa, Molinos, Flórez, Pepo y Rami (Santiago, 51).

Valdefierro: Lainez, Toni, Megía, Jiménez, Ariño, Lorente, Lato, Jonan, Brian (Urquizo, 57), Marín (Gomis, 57) e Ion (Roldán, 70).

Goles: 1-0, min. 2: Sergio Sánchez. 2-0, min. 11: De la Mata. 2-1, min. 29: Marín. 3-1, min. 33: Sergio Sánchez. 4-1, min. 54: Santigosa. 5-1, min. 56:De la Mata. 6-1, min. 78:Escarda.

Árbitro: Sánchez López. Amonestó a los visitantes Lato, Ion, Megía y Ariño.

