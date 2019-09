Hugo Gómez resuelve el partido para el Juventud en 6 minutos

Exhibición de Hugo Gómez en seis minutos. En un abrir y cerrar de ojos, su astucia y velocidad ya le habían permitido anotar los dos primeros goles para el Santo Domingo Juventud ante un Racing Club Zaragoza que salió completamente dormido y aletargado. Cuando parecía que los locales se habían asentado y trataban de borrar todo lo negativo de la situación para empezar de cero, de nuevo se encontraron con el mazado del tercer gol. Raúl Barquilla aprovechaba un despiste defensivo para sentenciar el partido antes del minuto 20.

El Racing Club Zaragoza se encontraba muy herido y sus rivales eran conscientes de ellos. Por tanto, siguieron buscando el gol para evitar cualquier susto o contratiempo en la segunda parte. Los locales aguantaban como podían y deseaban que llegara el periodo de descanso para poder refrescar sus ideas. Se encontraron con la losa del cuarto gol en el minuto 37, por medio de Barquilla, quien al igual que Hugo Gómez firmaba un doblete.

En el minuto 37, 0-4 ganaba el Juventud

En la segunda parte, debido a lo abultado del resultado, bajaba el nivel y la intensidad de juego. El Santo Domingo Juventud se limitaba a no cometer errores aunque no por ello renunciaba al ataque cuando lo veía conveniente. Hernando anotaba el gol del honor para los locales en el minuto 58 y el marcador ya no se movería más en el transcurso del partido.

Racing Club Zaragoza: Varela, Embarba (Pina, 51), Pascu (Gómez, 46), Diego Moreno, Modrego, Tabuenca (Alejandro Bernad, 46), Castillón, Barrachina, Bernad (Hernando, 23), Gabriel Moreno y Campos.

Santo Domingo Juventud CF: Navarrete, Chorén, Pardo, Mballo, Sampietro (Bravo, 84), Lacosta (Láinez, 73), Serrano (Megino, 87), Gómez, Barquilla (Ferrer, 86), Garrido y Taus.

Goles: 0-1 min. 4: Hugo Gómez, 0-2 min. 6: Hugo Gómez, 0-3 min. 18: Raúl Barquilla, 0-4 min. 37: Raúl Barquilla, 1-4 min. 58: Hernando.

Árbitros: Los hermanos Ramo Andrés y Hernando Martín.