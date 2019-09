El Montecarlo le endosa un set al Herrera

El Montecarlo no dio opción a un Herrera que sufrió un duro correctivo. Comenzó mandando el conjunto rojillo, que dominaba la posesión a su antojo, aunque no llevaba peligro en los primeros compases del encuentro. Sin embargo, el que iba a golpear primero iba a ser el Herrera: Crespo cazó un rechace en el área y ajusticio a un Ortiz que nada pudo hacer ante el potente golpeo. La reacción local no se hizo esperar y cinco minutos después llegaría el empate: Jurado aprovechó una confusión entre portero y defensa para anotar a puerta vacía. El Montecarlo seguía bailando al Herrera a ritmo de Rami, que manejaba el partido como quería. Cardi iba a aprovechar el enésimo envío de Rami para convertir en el mano a mano. Los rojillos le daban la vuelta al partido antes del descanso, dejando muy tocado al Herrera en el plano anímico.

Rami fue diferencial en el centro del campo

La reanudación trajo consigo un ciclón rojillo, que pasó por encima de los herrerinos una y otra vez. El Herrera sufría con los balones a la espalda de los zagueros. Así llegó el tercero de la tarde, obra de Jurado, que superó a Cevallos en el mano a mano. Gil iba a ampliar la renta con un doblete al primer toque. El conjunto local, lejos de bajar el ritmo, seguía asediando la meta herrerina, intentando anotar el sexto de la tarde, que llegó a escasos minutos para la conclusión: Gracia trató de despejar un centro de Keba, pero el balón acabó en el fondo de las redes, sellando una victoria cómoda para los rojillos que suman su primera victoria de la campaña.

Ficha técnica:

Montecarlo: Ortiz, Bueno (Seck, 81), Cantero, Latre, Jurado, Cardiel (Gil, 62), Ramírez (Febregat, 77), Íñiguez, Bueno, Ramón y Hanib (Anton, 73).

Herrera: Cevallos, Florez, Echegoyen, Ruíz, Crespo, Ezquerra, Maqueda, Moreno, Gracia, Val y Mejía (Puri, 67).

Goles: 0-1, min 17: Crespo. 1-1, min 22: Jurado. 2-1, min 33: Cardiel. 3-1, min 70: Jurado. 4-1, min 72: Gil. 5-1, min 79: Gil. 6-1, min 83: Gracia.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a los locales Bueno y Cardiel y a los visitantes Mejía y Ruíz. El visitante Florez fue expulso por roja directa.

