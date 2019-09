Resultados de la primera jornada en Benjamín Preferente

STADIUM VENECIA 1-3 VALDEFIERRO

Primeros puntos de la temporada a domicilio para el Valdefierro, que comienza con el pie derecho. Inició mejor el Venecia, que tuvo una falta desde su campo, muy bien pegada por Antonio y mejor despejada a dos manos por Eduardo. Poco a mano se fueron haciendo con el mando los azules, y Mario de zurdazo por el primer palo, refrendaba la superioridad.

En un saque de esquina, marcó de nuevo el Valdefierro. No decayó el Venecia, que tuvo varias opciones, pero Eduardo volvió a estar espléndido. No fue hasta el 49 cuando Aryen marcó de falta, pero no dio tiempo a los locales a nada, porque los de Javier Navaz elaboraron una buena jugada para hacer el tercero.

Stadium Venecia: Izan, Marcos, Álvaro, Antonio, Nicolás, Leo, Marcos y Erik. También jugaron: Aryen, Sergio y Unai.

Valdefierro: Eduardo, Mario, Guillermo, Gabriel, Daniel, Luis, Vives y Unai. También jugaron: Álvaro, Monteagudo y Aarón.

Goles: 0-1, min. 13: Mario. 0-2, min. 34: Gabriel. 1-2, min. 49: Aryen. 1-3, min. 50: Guillermo.

Árbitro: Etienne Gomis.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 2-1 HERNÁN CORTÉS

Remontaron los naranjas, que esta vez vistieron con la camiseta blanca, en un duelo tremendamente igualado entre dos conjuntos parejos. Mejor primer tiempo de los visitantes, con varias ocasiones, mientras que al Juventud le costó más llegar. En la última jugada, saque de esquina y gol de cabeza de Roberto, que remató solo.

Buena reanudación del Juventud, que marró un disparo a puerta vacía, que se fue alto. Siguieron las llegadas del Hernán, que no pudo hacer un 0-2, que hubiera podido ser clave. En un chut lejano, igualó José Manuel y a tres minutos del final, Aarón dejaba los puntos en casa, en una jugada aislada.

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Bruno, José Manuel, Santiago, Aarón, Samuel, Diego e Isaac. También jugaron: Iker, Stanley y Manuel.

Hernán Cortés: Mateo, Javier, Álvaro, Roberto, Iker, Miguel, José y Héctor. También jugaron: Nicolás y Mikel.

Goles: 0-1, min. 25: Roberto. 1-1, min. 36: José Manuel. 2-1, min. 47: Aarón.

Árbitro: Monne Romero.

MONTECARLO 7-0 SAN GREGORIO

En las quinielas de favoritos al título, cotiza alto el Montecarlo, que finaliza la primera semana de competición como primer líder. Ambos ya habían jugado entre ellos en pretemporada, y volvían a verse las caras, con el mismo resultado favorable a los rojillos. Si ya era un día complicado para el San Gregorio, que acudió con solo dos cambios, una tempranera lesión, dificultó todo más si cabe, dejando casi con los efectivos justos. No quiso problemas el Montecarlo, que fue subiendo las revoluciones en la primera parte, donde anotaron cinco goles en doce minutos. El segundo tiempo fue un trámite hasta que sonó el pitido final.

Montecarlo: Adrián, Tello, Yanis, Sancho, Zenzano, Yarón, Escalona y Garcés. También jugaron: Izan (ps), Tena, Navascués, Mateo y Gianluca.

San Gregorio: Adrián, Dani, Darío, Valverde, Álvaro, Sika, Héctor y Pablo. También jugaron: Izan y Alfonso.

Goles : 1-0, min. 8: Yarón. 2-0, min. 10: Zenzano. 3-0, min. 16: Gianluca. 4-0, min. 18: Gianluca. 5-0, min. 20: Garcés. 6-0, min. 28: Garcés. 7-0, min. 35: Yarón.

Árbitro: Villegas Pluas.

STADIUM CASABLANCA 4-0 ESCALERILLAS

Debut plácido para el Stadium Casablanca, al que le bastó una muy buena primera parte para sumar los primeros tres puntos de la campaña 2019-20. 25 minutos, los primeros, de mucho nivel, creando juego, generando peligro y lo más importante, acertando en la definición. Así llegaron los cuatro goles, que a la postre serían todos los que se vieron.

La segunda mitad fue más plomiza, sin tanta emoción, bajó la tensión competitiva, y aunque los verderoles siguieron llevando la voz cantante en lo que a llevar el dominio se refiere, ya no batieron más veces la meta de un Escalerillas que solo se acercó con algo de peligro en algún puntual saque de esquina.

Stadium Casablanca: Alberto, Valero, Sisa, Álvaro, Nico, Samuel, Gonzalo y Javi. También jugaron: Miguel, Marcos y Fraguas.

Escalerillas: Eduardo, Daniel, Ronald, Iker, Iván, Víctor, Fabio y Aarón. También jugaron: Justin, Alejandro y Muslim.

Goles: 1-0, min. 4: Samuel. 2-0, min. 7: Javi. 3-0, min. 13: Samuel. 4-0, min. 25: Nico.

Árbitro: Martín Hernández.

VILLANUEVA 7-1 EFB ALFINDÉN

Primer partido en Benjamín Preferente para ambos, ya que ascendieron conjuntamente desde Primera Benjamín la temporada pasada, saldado con un contundente triunfo del Villanueva ante una Escuela de Alfindén que demostró que le queda trabajo para hacer de aquí en adelante. Encuentro cómodo, que empezó a virar dirección local en los primeros compases. Con la base de ese inicio, fueron creciendo los azulgranas, que protagonizaron varias jugadas de bonitas combinaciones. La diferencia en el tanteador fue agrandándose progresivamente, aunque al menos el Alfindén pudo hacer su gol del honor.

Cómoda victoria del Villanueva en el duelo entre dos recién ascendidos a la categoría

Villanueva: Nicolás, Demian, Pedro, Lahoz, Abad, Erik, Rodrigo y Lorien. También jugaron: Leo, Mateo, Jonás y Javier.

EFB Alfindén: Mario, Marcos, Beltrán, Iván, Adrián, Nathan, Joel y Fran. También jugaron: Álex, Raúl, Izan y Celia.

Goles: 1-0, min. 4: Pedro. 2-0, min. 7: Demian. 3-0, min. 21: Abad. 4-0, min. 27: Lahoz. 5-0, min. 28: Jonás. 6-0, min. 32: Lahoz. 7-0, min. 34: Pedro. 7-1, min. 42: Fran.

Árbitro: Jean Piere Gomis.

OLIVER 6-2 EL OLIVAR

Choque muy entretenido y abierto en las instalaciones de La Camisera, entre dos escuadras con un esquema idéntico, y que consiguieron llegar en múltiples oportunidades a las áreas rivales. Ambos propusieron jugar sin especulaciones y de ahí que se viera un partido de neto carácter atacante. Se adelantó El Olivar tres minutos después del pitido inicial, pero sin perder la calma ni la paciencia, el Oliver volteó el resultado desfavorable, en un final de primer tiempo de frenética actividad realizadora.

Tras el descanso, siguió el espectáculo, aunque ya solo se verían dos dianas más, ambas de los de Sergi Gessé.

Oliver: Andrés, Hugo, Álvaro Ros, Jorge, Alonso, Nando, Samuel e Iván. También jugaron: David (ps), Parra, Unax y Cristian.

El Olivar: Luis, Álvaro, Adrián, Velilla, Lucas, Tiago, David y Diego. También jugaron: Diego (ps), Marcos, Pardillos, Hugo y César.

Goles: 0-1, min. 3: Lucas. 1-1, min. 15: Jorge. 2-1, min. 22: Parra. 3-1, min. 24: Jorge. 4-1, min. 25: Jorge. 4-2, min. 25+1: Lucas. 5-2, min. 30: Jorge. 6-2, min. 33: Cristian.

Árbitro: Beltrán Seguín.

BALSAS PICARRAL 0-6 EBRO

Magnífica puesta de largo del Ebro, que se impuso de manera muy convicente en el Picarral. Tras unos primeros minutos igualados, los de la Almozara se adelantaban gracias a una falta. Pocas ocasiones para ambos, hasta que David, aprovecha un fallo en defensa para hacer el segundo.

Los arlequinados volvieron más metidos de vestuarios, y en una buena jugada colectiva, Youssef hacía el casi definitivo 0-3. David metía el 0-4, antes que Youssef e Iván dieran carpetazo a la primera jornada para ambos. Alegría para los arlequinados y margen de mejora para el Balsas.

Balsas Picarral: Iván, Eric, Mario, Pablo, Mariñosa, Hugo Aguiló, Hugo Sanz y Juan. También jugaron: Aguarón, David, Javier, Raúl y Miguel.

Ebro: Iker, Guillermo, Yasser, Jorge, Iker, Iván, Youssef y David. También jugaron: Jorge, Lorien y Adama.

Goles: 0-1, min. 9: Iván. 0-2, min. 20: David. 0-3, min. 26: Youssef. 0-4, min. 29: David. 0-5, min. 32: Youssef. 0-6, min. 50: Iván.

Árbitro: Ferrer Montañés.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-4 AMISTAD

El campeón de las últimas tres temporadas, el Amistad, puso la primera piedra para intentar revalidar su cetro, con un sólido triunfo en el terreno del Actur. Primera parte equilibrada, competida, en el que ambos se trataron de tú a tú. En una acción desde fuera del área se pusieron por delante los de Juslibol, resultado con el que finalizaría el primer acto.

En la reanudación se impuso el mayor ritmo y el mejor físico del Amistad, que además, aprovechó un alto porcentaje de las ocasiones generadas. Al Actur le costó generar peligro. Resultado justo, ya que ganó el que llegó más y fue más efectivo.

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Ricardo, Iker, Santiago, Marcos, Ausere, Piñeiro y Sergio. También jugaron: Mario, Adrián y Emmanuel.

Amistad: Parfect, Rubén, Saúl, Iván, Gorka, Santiago, Longares y Corbinos. También jugaron: Matei (ps), Diego, Álvaro y Adilson.

Goles: 0-1, min. 12: Gorka. 0-2, min. 27: Santiago. 0-3, min. 31: Santiago. 0-4, min. 43: Corbinos.

Árbitro: Campos Fuentes.