El Real Zaragoza juvenil presenta su firme candidatura al título tras golear al Monzón

El Real Zaragoza se impuso al Monzón por (5-1) en un encuentro que controló de principio a fin y en el que no dio opción a su oponente. De esta forma el cuadro zaragozano presenta su firme candidatura al título de liga.

El Zaragoza no tardó en hacerse con el control del partido, acumulando las ocasiones y no dio ninguna opción al cuadro visitante. El primer tanto del encuentro fue fruto de un rechace que aprovechó Adrián Garrido aunque el Monzón supo reponerse del gol al aprovechar Marcos Solanilla otro rechace en la primera y prácticamente única aproximación visitante en todo el partido. Se llegó al descuento con el encuentro igualado y con un Real Zaragoza desquiciado tras fallar varias ocasiones muy claras con las que hubiesen podido sentenciar el encuentro antes del tiempo de descanso. Además, durante la primera mitad, el portero visitante salvó a los suyos de encajar más goles.

En la segunda mitad, el conjunto de Jorge Abad encontró esa puntería y eficacia que le había faltado en los primeros cuarenta y cinco minutos. A los 7 minutos de juego, Arel Ostariz anotó el gol que ponía por delante al cuadro zaragozano gracias a un centro que se envenenó y sorprendió al portero. El Zaragoza no bajó el ritmo y el tercer tanto llevó la firma de Montaño, que aprovechó un rechace tras una falta lateral. El Monzón se mantuvo replegado, y trató de que no se ampliase la diferencia de los goles, además, ofensivamente no se vio su mejor versión. Garrido anotó el cuarto del partido cuando se sobrepasaba la hora de juego y Ither Montaño consiguió el quinto y definitivo gol con un gran disparo a la escuadra.

Montaño y Garrido fueron piezas clave en el partido tras conseguir sendos dobletes

El Zaragoza consigue de esta forma una contundente victoria para estrenarse en la presente temporada, con Montaño y Garrido como figuras destacadas, que consiguieron sendos dobletes.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Rodríguez, Julia, Franco, Malumbres, Coulibaly, Augusto (Lahoz, 72), Cortés, Martínez (Royo, 60), Barrios (Montaño, 55), Garrido y Ostariz (Arizón, 65).

Monzón: Moriano, Fumanal, Lascorz (Irigoyern, 60), Güerri (Fernández, 78), Fofana, Abad (Morillo, 46), Manau, Solanilla, Bernárdez, García (Minaña, 66) y Gias.

Goles: 1-0, min 23: Garrido. 1-1, min 27: Solanilla. 2-1, min 52: Ostariz. 3-1, min 58: Montaño. 4-1, min 62: Garrido. 5-1, min 72: Montaño

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó al visitante Bernárdez.

