El Marianistas pone contra las cuerdas al Hernán Cortés que salva un empate

Marianistas y Hernán Cortes se repartieron los primeros puntos de la temporada tras empatar a un tanto. El encuentro fue muy igualado y pudo tener un final muy distinto tras el amplio número de aproximaciones locales en la recta final. Pese a todo, los colegiales dieron una grata imagen y fueron de menos a más. .

Los primeros compases del partido estuvieron marcados por la presión de no cometer grandes errores. Un juego muy conservador por parte de ambas escuadras para tratar de no dejar espacios ni cometer errores propios del inicio de la temporada. Conforme avanzaron los minutos, la intensidad aumentó, aunque no hubo ocasiones muy claras de gol hasta el tanto del cuadro visitante. Poco antes de cumplirse la media hora de juego, Yaret Alcubierre anotó el primer gol de la temporada para el Hernán Cortés yos tras aprovechar un rechace.

Tras un inicio de segunda parte monótono, el Marianistas se hizo con el control del partido. Dos ocasiones claras de gol hicieron a los blanquillos verse con opciones de dar la vuelta a la contienda. En el minuto 80 de partido, Pablo Usieto, igualó la contienda gracias a un buen contragolpe.

Usieto igualó el encuentro en un contragolpe cuando quedaban pocos minutos para el final

En la recta final de partido, el Marianistas dispuso de ocasiones para haberse llevado el partido, entre ellas, un disparo a la madera de Martínez. Apretaron los colegiales estos minutos finales también por medio de faltas laterales y saques de esquina que no encontraron rematador. En el último suspiro, Zapata, meta visitante, hizo una intervención primordial para evitar la remontada de los anfitriones.

Ficha técnica:

Marianistas: Usieto, Montañés (Fernández, 74), García, Martínez, Echeverribar (Claver, 62),Gimeno, Gil, Usieto, Gomis, Tajada y Gracia

Hernán Cortés: Zapata, Gracia, Nieto, Alcubierre, Villuendas (Sancho, 85), Íñigo, Mediano (Sánchez, 73), Torcal, Serrano (Ortega, 50), Teresa y Castillo.

Goles: 0-1, min 28: Alcubierre. 1-1, min 80: Usieto.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a los locales Usieto y Claver y a los visitantes Villuendas y Torcal

