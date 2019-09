Blasco da los tres puntos a un luchador Alfindén

El Alfindén empezó por todo lo alto su andadura en el grupo 2 de la Regional Preferente aragonesa. El cuadro rojillo se llevó los tres puntos del José Agustín Crespo en un partido muy igualado en el que primaron las defensas sobre los ataques, así como las imprecisiones sobre la fluidez en el juego.

El partido comenzó con el conjunto local más asentado sobre el terreno de juego, mientras que el Alfindén buscaba entrar al partido mediante un juego más directo que en un principio no surtió efecto. El balón cambiaba con asiduidad de dueño, permitiendo varias aproximaciones a ambas áreas que, salvo en un par de ocasiones, no generaron especial peligro. De esta forma se llegó al descanso de un choque que se decidiría en la segunda mitad.

El Herrera pecó de falta de precisión en su juego

Con el conjunto vistante ya más entonado, la igualdad reinó sobre el césped herrerino. Ambos conjuntos no daban su brazo a torcer, Las defensas comenzaron a tomar protagonismo ante el intercambio de golpes de los dos equipos, que no se conformaban con el reparto de puntos. Cuando todo parecía abocado al empate, Blasco anotó el gol de la victoria visitante a falta de solo cinco minutos para la conclusión. El Herrera intentó devolver las tablas al marcador, pero el luminoso no varió de signo. De esta forma, los rojillos suman tres puntos esperanzadores en su camino por Regional Preferente.

Ficha técnica

Herrera: Lázaro, Florez, Echegoyen, Ruiz, Crespo, Jairo, Jared (Hernández, 71), Maqueda (Moreno, 60) Gracia, Val (Martínez, 83) y Soguero.

Alfindén: Borja, Diego, Álvarez, Serge, Mendoza, Sanz, Blanco, Sans (Redrado, 70), Suñen (Hernández, 80) Blasco y Rua (Rodríguez, 58) (Pardo, 76).

Goles: 0-1, min. 85: Blasco.

Árbitro: Giménez Barrera. Amonestó a Gracia, Moreno, Echegoyen y Lázaro por parte de los locales; y a Blasco, Mendoza, Sans, Suñen, Blanco, por parte de los visitantes.

