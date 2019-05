El Fraga despide la temporada goleando al San Fernando

El Fraga golea al San Fernando. El campeón saltó al verde con ganas de despedirse de su parroquia con victoria y no tardó en imponer su juego. Los rojillos dominaban a su antojo y la zaga zaragozana apenas podía contener las acometidas fragatinas. Leo abrió la lata a los cinco minutos de juego tras un gran pase de César. No bajó el ritmo el cuadro del Bajo Cinca, que amplió distancias con un gran testarazo de Iñaki a la salida de un córner. El San Fernando no conseguía elaborar su juego y estaba a merced de su rival, que anotó el tercero gracias a un buen tanto de Aitor. Así se marchó al descanso el encuentro, con un Fraga muy superior.

El conjunto del Bajo Cinca no dio opción al San Fernando

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del partido: los rojillos encerraban a su rival que no lograba salir de su campo. Cuando solo habían transcurrido cinco minutos de la segunda mitad llegó el cuarto de la tarde, obra de César, que no quería cerrar la competición sin su habitual gol. El gol hundió a los visitantes, ya muy tocados anímicamente, algo que aprovechó el Fraga para poner el quinto, obra de Óscar. El conjunto zaragozano se dejó ir y el Fraga cerró el encuentro con los goles de Bernabé y César, este por partida doble, finalizando la liga con otro triplete en su abultada cuenta goleadora.

Destacado El Valdefierro certifica su ascenso a Tercera Divisón empatando ante el Quinto

Ficha técnica:

Fraga: Esteve, Quibus (Lelyk, 56), Genís, Iñaki, Gil, Puch (Casanova, 46), Alexis (Bernabé, 65), Sanz, César, Leo y Aitor

San Fernando: Llorens, Torrea, Fuentemilla, Tobón, Deza, Tolosa, Cubel, Rodríguez, Ibáñez, Omar y Álvarez.

Goles: 1-0, min. 5: Leo; 2-0, min. 14: Iñaki; 3-0, min. 33: Aitor; 4-0, min. 50: César; 5-0, min. 53: Óscar; 6-0, min. 82: César, 7-0, min. 84: Bernabé; 8-0, min. 87. César.

Árbitro: Jelti Salhi.

Destacado El Herrera celebra la salvación gracias a un triplete de Bernabé ante el Mequinenza

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.