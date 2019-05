El Real Zaragoza volverá a jugar en Europa trece años después de que el primer equipo jugase la extinta Copa de la UEFA, para participar por primera vez en la historia en la Youth League (Campions Juvenil), después de que Juan Carlos Azón parase el último lanzamiento de la tanda de penaltis a Jonh, tras 16 lanzamientos desde los once metros, en la final de la Copa de Campeones juvenil, ante el Villarreal tras acabar el tiempo reglamentario con el empate a cero inicial.

El Zaragoza en la primera mitad poco a poco fue despejando dudas y pasó de dominado a dominador. Azón detuvo un penalti en el minuto 17. Los primeros compases del partido comenzaron con dominio del Villarreal ante un Zaragoza, un tanto nervioso, que intentaba salir al contragolpe y que evitaba los balones filtrados por parte de los castellonenses..

En el minuto 9, Niño recibió un balón filtrado dentro del área y su disparó salió desviado, en una gran ocasión del Villarreal para inaugurar el marcador.

El Villarreal ejercía una presión asfixiante cada vez que perdía el balón, mientras que el Zaragoza intentaba temporizar y hacer posesiones más largas para sacudirse el dominio del mini submarino. Tuvieron que pasar quince minutos de juego para que el conjunto de Iván Martínez equilibrase algo el partido. El Zaragoza se empezaba a acercar al área.

En el minuto 17, penalti cometido por Carlos Azón sobre Niño, cuando mejor estaba el Zaragoza, que detuvo Azón, adivinando la trayectoria del esférico de Morante realizando una gran parada

Penalti claro sobre Jesús Jiménez, que llegó en el minuto 20, después de que el jugador fuera agarrado y derribado dentro del área al hacer un recorte por un defensor del Villarreal, que el colegiado no señaló.

Cuatro minutos después, el cuadro de Iván Martínez dispuso de un lanzamiento de falta muy peligrosa en la frontal del área, que lanzó Álvaro y el balón se marchó rozando el larguero. La replica la tuvo un minuto más tarde el Villarreal, en un disparo desde fuera del área que desvió Azon a córner.

Alastuey no pudo inaugurar el marcador hasta el minuto 38, pero su golpeo dentro del área tras un centro lateral no fue bueno. El Zaragoza acabó los últimos compases finalizando varias jugadas de peligro sobre el portal de Flip y dominando el juego.

Tras el descanso, el partido continuaba por los mismos derroteros que en los primeros minutos de la primera mitad, con dominio del cuadro amarillo, y sufriendo el cuadro maño para sacudirse la imposición tras meter una marcha más del Villarreal. Iván Martinez refrescó el centro el campo con la entrada de Andreu por Alastuey.

El Real Zaragoza se defendía con mucho orden, pero no conseguía despejar la sombra del Villarreal, que en el minuto 66 probaba a Azón desde lejos con un disparo de lejano de un rival que detuvo sin problemas.

Los cambios de Andrey y Puche le aportaron ritmo al conjunto de Martínez que comenzaba a llegar a las inmediaciones del área castellonense sacudiéndose el dominio y saliendo de la cueva que protegía Juan Carlos Azón.

Llegó el momento en que Castillo recogió un balón dentro del área y su disparo flojo lo bloqueó el portero del Villarreal en una magnifica ocasión blanquilla.

Ya a punto de terminar la segunda parte, le quedó un balón muerto a Puche dentro del área tras no contener un centro lateral del portero del Villarreal, pero no pudo armar la pierna y muy tapado no pudo disparar. El Zaragoza llegó mas fresco a los último minutos.

La prórroga

Una falta peligrosa que lanza Baena y pega en la barrera abrió la prórroga del partido. El cansancio hacia mella en los 22 futbolistas tras jugar tres partidos en una semana. El Zaragoza, bien colocado, impedía cualquier acercamiento al poste de Azón.

En la segunda parte de la prórroga Puche tuvo el gol de la victoria en un mano a mano con el portero del Villarreal que sacó éste con la punta de la bota. El Zaragoza fue superior en este periodo de la prórroga. Con el empate a cero goles inicial acabó los treinta minutos de la prórroga. En los lanzamientos de penaltis se impuso el Zaragoza tras parar Juan Carlos Azón, portero blanquilllo, el lanzamiento de Jonh tras 16 lanzamientos desde los once metros.

Ficha

Real Zaragoza: Azón, Francés, Álvaro, Javier Hernández, Francho, Castillo, Jiménez (Miguel Puche, 69), Alastuey (Andreu, 59), Rodrigo Val (Jaime Sancho, 77) Borge y Mario Benedet (Vela, 101)

Villarreal: Flip, Izan, Daniel, Vadim (John, 80), Pereiro, Morante, Carlos Adriano, Niño (Gonzaga, 109, Baena, Galdón (Arana, 75) y Enric.

Árbitro: Alejandro Muñiz. Amonestó por el Real Zaragoza a Javi Hernández y Francho. Por el Villarreal amonestó a Vadim y Baena.