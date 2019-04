Reparto de puntos en el derbi zapatero. El balón echó a rodar en el Papa Luna con los dos equipos muy intensos, intentando llevarse el clásico del Aranda. La igualdad era la tónica dominante, pues ninguno de los dos conjuntos conseguía imponer su ley en el centro del campo. El Illueca intentaba manejar el esférico, manteniendo la posesión pero sin lograr meter en problemas a un Brea que esperaba agazapado. El mediocampismo no permitía ver ocasiones y así se llegó al ecuador del encuentro, con todo por decidir en la segunda mitad.

La igualdad fue tónica dominante en el clásico de la Comarca del Aranda

El paso por vestuarios trajo consigo los mejores minutos de los locales, que pudieron adelantarse a los primeros minutos: Morales recibió un buen balón a la espalda, encaró a Unai Calavia pero el meta le ganó la partida con una soberbia parada. El que no falló fue Gracia Peña que abrió la lata con un lanzamiento de falta que acabó colándose en el fondo de las mallas. El gol despertó al conjunto visitante, que no estaba cómodo en el verde del Papa Luna. El Brea comenzó a empujar buscando el juego directo y, en una de estas, llegó el tanto del empate: Velasco peinó un envío larguísimo de Calavia, recibió Miki muy solo y definió con maestría ante la salida de Forcén. El Illueca no tardó en reaccionar y se lanzó en busca de un gol de la victoria que no llegó, dejando el empate como una realidad.

Ficha técnica:

Illueca: Forcén, Losín, Escolar, Cavero, López, Simón (Pinto, 70), Suárez, Gimeno (Escarda, 80), Morales, Ormad y Gracia Peña (Marín, 70).

Brea: Calavia, Gálvez, Sicilia (Dieste, 62), Pomareta, Marco, Velasco, Veintemilla, Miki, Terré (Tabiche, 89), Martínez (García, 74) y Parada.

Goles: 1-0, min. 56: Gracia Peña; 1-1, min. 63: Miki.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a los locales López, Suárez y Gracia Peña; y a los visitantes Marco, Martínez, Sicilia, Pomareta y Terré.

