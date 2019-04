Resultados de la vigesimoctava jornada de División de Honor Cadete

JUVENTUD 2-0 HUESCA

El Juventud y el Huesca protagonizaron un duro y competido partido que se acabó llevando el conjunto naranja. En la primera mitad el dominio fue alterno, pero cuando los locales tenían el balón, eran capaces de generar numerosas ocasiones gracias a su profundidad, sin embargo, cuando el conjunto oscense tenía la posesión se mostraban más conservadores. En el minuto 25, Posa puso por delante en el marcador al Juventud, que pudo haber visto su ventaja ampliada antes del descanso en dos salidas a la contra protagonizadas por Caicedo que Mario supo frustrar. Una vez reanudado el encuentro la tónica fue la misma que en el primer periodo, aunque el Huesca se fue adueñando del partido llegado a encerrar a su rival y teniendo ocasiones de peligro en la recta final que no acabaron siendo materializadas. Finalmente, en el minuto 79, Caicedo culminó una muy buena transición con un pase de la muerte a Aitor, quien terminó de sentenciar el choque.

Juventud: Soto, Aitor, Vallespín (Doñate, 72), Frontiñán, Iván, Melendo (Escriche, 70), Adrián, Caicedo, Posa (Ruiz, 45), Insusquiza y Unai.

Huesca: Mario (David, 52), Galart, Guallar, Monesma (Calvo, 50), Mairal, Torguet (Rubio, 55), Vinué (Balcácer, 55), Ismal, Sampériz, Monge (Soria, 50) y Lucas.

Goles: 1-0, min. 25: Posa. 2-0, min. 79: Aitor.

Árbitro: Armando Ramo.

Consulta todas las noticias de la categoría.

EL OLIVAR 1-2 REAL ZARAGOZA

El Olivar consiguió poner en apuros a el Real Zaragoza, campeón de la categoría

El Olivar le supo competir al gigante de la competición en un partido de tu a tu que terminó con el triunfo del Real Zaragoza. Los locales tuvieron más ocasiones y su desgaste fue mayor, motivado por las ansias de competir ante un equipo acostumbrado a golear a sus rivales. Tras marcharse al descanso con el empate inicial intacto, Mejía adelanto a los visitantes en el minuto 50 desde el punto de penalti. La reacción de El Olivar no tardó en llegar, logrando el gol de la igualada también desde los once metros. No obstante, cuando el partido ya agonizaba, Arel volvió a adelantar al Real Zaragoza para darle los tres puntos.

El Olivar: Popescu, Cánovas (Ciprés, 74), Aitor, Cabero, Aparicio, Garcés, Camañes (Landeira, 78), De León (Delgado, 68), Torres (Krystian, 61), Lafuente y Araiz.

R. Zaragoza: Nicolás, Del Rincón (Luna, 47), Franco, Mikel (Julia, 59), Danda (Nicolescu, 41), Rubén, Joel, Royo (Montesinos, 73), Mejía, Arel y Roni.

Goles: 0-1, min. 50: Mejía, de penalti. 1-1, min. 57: Cánovas de penalti. 1-2, min. 77: Arel.

Árbitro: Ibarra Mingote. Amonestó a Cabero, Aitor (2), expulsado en el 79'; y Mikel.

EJEA 2-1 STADIUM CASABLANCA

El Ejea se reencuentra con el triunfo tras batir al Stadium Casablanca. La primera parte fue muy igualada y finalizó sin que ninguno de los dos conjuntos deshiciera el empate con el que se inició el choque. Ya en el segundo tiempo, el Ejea empezó mejor que su rival, adelantándose por partida doble gracias al balón parado y a García y Fenolle. El Stadium Casablanca se volcó en el ataque para tratar de recortar distancias, pero la solidez defensiva de los locales lo impidió. No fue hasta el minuto 69 cuando lo consiguieron, después de que García anotara gol en su propia portería haciendo el definitivo dos a uno.

Ejea: Acín, Laplaza, Bericat, Fenolle, García, Forcén, Ruiz (Gómez, 79), Montañés, Gracia (Mateo, 79), Rived (Hualde, 76) y San Martín (Vidarte, 47).

St. Casablanca: Abadía, Jiménez (Lozano, 48), Aznar, Aliaga, Briz, Fernández, Rivas (Escartín, 57), Teresa (Hernández, 57), Lera, Mene (Gonzalvo, 55) y Perales.

Goles: 1-0, min. 51: García. 2-0, min. 62: Fenolle. 2-1, min. 69: García en propia puerta.

Árbitro: Sisamón Mateos. Amonestó a los locales Bericat y Ruiz y a los visitantes Rivas y Perales.

Destacado XI TORNEO SAN JORGE

OLIVER 6-1 BINÉFAR

Oliver: Brosed, Borobia, Laborda (Ramírez, 53), Agustín (Ciriano, 53), Barberán, Faye (José Luis, 47), Eloy (Gracia, 53), Gavarre, Achab, Alejandro y Ros.

Binéfar: Castells, Lasierra (Mbilla, 41), Solans, Ferrer, Mario, Bruno, Baha, Estanis (Solanilla, 41), Roc, Lalana (Basols, 47) y Oumarou.

Goles: 1-0, min. 23: Gavarre. 2-0, min. 25: Achab. 3-0, min. 28: Gavarre. 4-0, min. 47: Ros. 5-0, min. 51: Alejandro. 6-0, min. 56: José Luis. 6-1, min. 72: Roc.

Árbitro: Lucía Lobera.

AMISTAD 4-0 ACTUR PABLO IGLESIAS

TERUEL - ATLÉTICO MONZÓN

SAN JOSÉ - EBRO (28/04)

BALSAS PICARRAL – MONTECARLO (01/05)

Más información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.