Nueva jornada en Jueves Santo en Tercera División

El fútbol prosigue su actividad y con ello la máxima categoría del balompié en Aragón. La jornada 35 de Tercera División se disputará de manera íntegra este jueves con encuentros que pueden marcar el devenir tanto por arriba como por el descenso.

El Utebo evaluará al Sabiñánigo (17.00) en Santa Ana. Los azulones, luchando por el 'play off', se verán las caras con los altoaragoneses que intentarán dejar atrás los puestos de descenso. Noventa minutos que pueden marcar una temporada se disputarán en El Tejar. Belchite y RZD Aragón (17.30) cruzan sus caminos mirando de reojo los puestos de abajo los locales, mientras el filial buscará meter cabeza entre los cuatro mejores.

Destacado El Utebo se luce ante el Tamarite

Pie y medio en el campeonato tiene ya el Tarazona. Los turiasonenses visitan al Robres (11.30) que llega con los deberes hechos a estas alturas. A la misma hora, La Almunia intentará dar la sorpresa en el feudo del Brea. Los almunienses no arrojan la toalla y aún teniendo muy complicada sus opciones de salvación buscarán el máximo botín a domicilio. Media hora más tarde, el Villanueva retorna al calor de su estadio para medirse con el Casetas (12.00). Los azulgrana pueden empezar a abrir brecha con los puestos calientes siempre y cuando ganen.

El Tarazona podría conseguir el título de liga esta jornada si le acompañan los resultados

Interesante choque se vivirá en el Manuel Meler. El Borja no quiere sobresaltos y tratará de cosechar un triunfo a costa de un San Juan (12.00) que pasa por un buen momento de forma. Por otro lado, el Illueca viajará hasta Monzón (17.00) con la presión de sacar algo positivo y no salir de los puestos de promoción. El Tamarite por su parte se juega mucho en el terreno de juego del Almudévar (12.00). No está siendo un curso fácil para los literanos por las numerosas bajas que arrastran jornada tras jornada. El Sariñena se desplaza hasta el Nuevo Los Olmos para enfrentarse con el Binéfar (12.00). Y el San Lorenzo tratará de dar una alegría a su afición contra el Calamocha (16.00) y seguir así con serias opciones de mantenerse en la categoría.

