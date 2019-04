Un buen Fuentes supera al Bujaraloz

Victoria cómoda para un Fuentes que pudo golear. Saltó mejor al verde el cuadro local, que pese a venir con muchas bajas quería mandar desde los primeros compases del encuentro. El dominio de los de Iván Ballestero era total, pero no encontraban espacios en el entramado defensivo de los visitantes. Cuando corría el minuto 21 llegó el primer tanto de los locales: Casaló recibió entre líneas, se giró y golpeó ajustado al palo izquierdo de la portería de Villagrasa, que no pudo hacer nada ante el potente disparo. El gol mejoró al Fuentes que pudo ampliar la renta en dos ocasiones, pero sendos remates no cogieron portería.

El Fuentes pudo golear, pero no estuvo acertado en los metros finales

El paso por vestuarios dinamitó el encuentro, pues un minuto después de la reanudación llegó el segundo gol del partido: Molinero y Gutiérrez se inventaron una fantástica combinación que terminó con el primero definiendo con una tremenda vaselina. Pudo anotar el tercero Casaló, pero esta vez no logró superar al meta bujaralocino. Recortó distancias el conjunto visitante por medio de Serrate, que aprovechó una fantástica jugada por banda para anotar el tanto que daba esperanzas a los suyos. Lo intentó el Bujaraloz en los últimos minutos pero no inquietó a los locales, que dejan los tres puntos en su feudo y se alejan definitivamente del descenso. El Bujaraloz continúa en puestos de descenso y cada vez parece más complicada la gesta de la salvación.

Destacado El Alcañiz se aferra a la segunda posición tras vencer al Quinto

Ficha técnica:

Fuentes: Sánchez, Domingo (Esteban, 46), Sorbe, Molinero (García, 74), Casaló (Enrique, 65), Gutiérrez, Berzal, Membrado (Ubeda, 55), Salvador, Giménez y Rubio.

Bujaraloz: Villagrasa, Morón, Cofreces, Ruiz, Samper (Barrachina, 60), Serrate, Ruiz, Borja, González (Javier, 80), Claver y Abel (Villuendas, 77).

Goles: 1-0, min. 21: Casaló; 2-0, min. 48: Molinero; 2-1, min. 82: Serrate.

Árbitro: Perdiguer Pérez. Amonestó a los locales Membrado, García y Rubio y a los visitantes Ruiz y Borja.

Destacado El Utrillas golea al Fraga y aprieta la batalla por el ascenso

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.