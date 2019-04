El Utrillas golea al Fraga y aprieta la batalla por el ascenso

Duro correctivo del Utrillas al líder. Saltó al verde mejor el conjunto local, que quería aprovechar las numerosas bajas del cuadro oscense, que no contaba con su máximo artillero, César. El conjunto utrillano, con mucha intensidad, metía en su área a los rojillos, que sufrían ante las acometidas de los turolenses. No tardó en llegar el primer tanto local, obra de Martínez, que aprovechó una mala salida de Pau para anotar a puerta vacía. El gol mejoró a los locales, que siguieron apretando. El Utrillas pudo ampliar la renta pocos minutos después, pero Pau consiguió despejar el esférico. Cuando el primer tiempo tocaba a su fin llegó el segundo mazazo para los fragatinos, que vieron como Hernández ampliaba distancias segundos antes del pitido final.

El Utrillas fue superior durante todo el encuentro

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del partido, algo que se evidenció a los pocos minutos de la segunda mitad: Martínez, más intenso que la zaga local, cazó un rechace en el área y batió por bajo a Pau. El cuadro fragatino tardó en reaccionar, pero pudo recortar distancias minutos más tarde por medio de Bernabé, pero el disparo del punta se marchó rozando el poste. La ocasión espoleó a los visitantes, que se volcaron en busca de un gol que no llegaba. El Fraga, que añoraba los goles del pichichi de la categoría, no conseguía superar el entramado defensivo local, que no sufría en exceso ante las acometidas rojillas. El Utrillas, aprovechando los huecos que dejaba la zaga fragatina, pudo ampliar el marcador, pero Pau evitó el cuarto tanto de la tarde. Pese a ello, aún faltaba por llegar la puntilla en forma de penalti para el cuadro local. Cañas asumió la responsabilidad y no falló, cerrando la goleada. Al final tres puntos que se quedan en casa y que permiten al Utrillas seguir soñando con el ascenso.

Ficha técnica:

Utrillas: Tavares, Esteras, Pandiella, González, Gascón, Martínez (Mory, 82), Alamán (Rodríguez, 62), Redolar, Chema (Fleta, 76), Hernández (Cañas, 73) y Bah

Fraga: Pau, Quibus, Genís, Chiné (Zabala, 62), Gil, Puch (Casanova, 70, Alexis (Leo, 46), Cabistañ (Lelyk, 38), Sanz, Bernabé e Irigoyen.

Goles: 1-0, min. 21: Martínez; 2-0, min. 43: Hernández; 3-0, min. 52: Martínez: 4-0, min. 89: Cañas.

Árbitro: Jarque Clemente. Amonestó al local Bah y al visitante Bernabé.

