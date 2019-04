Llega a cuatro jornadas del final la primera oportunidad para que el Amistad se proclame campeón, aunque no dependerá exclusivamente de su resultado. Las cuentas son sencillas, ya que solo hay una opción posible que pase, y es que ellos ganen en campo del San José y que el Oliver caiga derrotado en La Camisera contra el Montecarlo. Si esos dos marcadores se dan, el sábado un poco antes del mediodía, los de San Pantaleón estarían celebrando su cuarta liga consecutiva.

Además, ha dado la casualidad que cuando arranque el choque en San José (10.40) ya se sabrá el marcador del Oliver, que jugará a las (09.30). Dado el estado dulcísimo de forma de los azulgranas parece complicado que se vean sorprendidos, aunque el Montecarlo está capacitado para hacerlo. De ahí se trasladará la emoción a San José, donde los locales, necesitados de sumar, buscarán dar el zarpazo al líder.

Arde la pugna por las plazas de la segunda a la quinta. Todos quieren quedar lo más arriba posible y apenas nadie falla cada semana. Además, para ponerle un toque extra de emoción, quedan por resolverse duelos directos, como el del sábado, un sensacional Santo Domingo Juventud-Stadium Casablanca (11.15).

Objetivos dispares pero un pensamiento, el de sumar tres puntos en el Escalerillas-Ebro (13.00). Los del Parque Oliver, que jugarán el jueves un importante aplazado en La Azucarera, querrán hacerse fuertes en casa, donde les quedan tres choques. El Ebro ha recuperado el tono de juego y el acierto goleador las últimas semanas.

Lamentablemente este sábado podríamos conocer la identidad del segundo descendido a Primera Benjamín. Al Tarazona no le vale otro resultado que no sea ganar en el Picarral (12.15). Un grupo de chavales que quizás haya merecido mejor fortuna algunos días, pero a los que la exigencia de la competición le ha terminado pasando factura.

Valdefierro-Hernán Cortés (11.15) será la primera de las finales que tenga de manera consecutiva el cuadro azulón, que afronta unas semanas ante equipos que están navegando como ellos por la zona baja. Una victoria podría acercar mucho al objetivo. Apenas nada en juego para el Hernán Cortés, aunque no pondrá las cosas fáciles.

Tampoco nada a efectos clasificatorios habrá en las citas entre Santa Isabel-Actur Pablo IglesiasT (11.00) y El Olivar-San Gregorio (16.30). En la primera de ellas, el Santa Isabel parece que una vez liberado de mirar la clasificación, ha competido bien ante conjuntos de la parte alta. Buscarán una nueva alegría antes que acabe la liga contra un Actur que también viene de un sábado que concluyó de manera positiva en resultado y juego. Por la tarde, El Olivar y San Gregorio, ya sin aspiraciones, querrán divertirse lo máximo posible y puntuar, algo que últimamente les está costando.

