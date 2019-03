Resultados de la jornada diecinueve en el Campeonato Júnior Femenino

A falta de tan solo tres jornadas para el cierre de la liga regular, el Campeonato de Aragón Júnior Femenino regresó un fin de semana más con choques muy interesantes y alguna que otra sorpresa. Mientras que el Compañía de María cosechó su primer triunfo liguero en la pista del cuarto clasificado, el CB Peñas Huesca aseguró prácticamente su presencia en la fase final. Además, el CN Helios A1 venció en una segunda prórroga al Stadium Casablanca A en lo que fue la primera derrota de las verdiblancas en lo que va de curso.

Destacado Resultados de la jornada decimoctava en el Campeonato Júnior Femenino

Marianistas 41-46 Compañía de María

(13-9, 6-12, 12-14 y 10-11)

El Compañía de María consiguió su primer triunfo del curso ante el Marianistas en un partido muy disputado que se decantó del lado visitante por su mayor acierto anotador en los últimos minutos. Las locales salieron con mayor intensidad y se adjudicaron el primer parcial, pero las blanquillas supieron reaccionar a la perfección en el segundo cuarto para darle la vuelta al marcador. Las jugadoras del Compañía de María trabajaron muy bien en defensa para cerrar su aro y poder correr al contraataque. Fruto de ello llegaron al descanso por delante con una pequeña ventaja de dos puntos (19-21). Tras la reanudación, el duelo transcurrió por el mismo camino que lo sucedido en los segundos diez minutos, y las visitantes entraron al último periodo con una renta de cuatro puntos, y con todo por decidir. Pese a que Marianistas logró igualar su desventaja, el mayor acierto en ataque del Compañía en los instantes finales decantó la balanza para su lado, y le otorgó su primera victoria en lo que va de liga.

Doctor Azúa 77-34 DHL Huesca

(28-9, 18-7, 10-10 y 21-8)

Contundente victoria del Doctor Azúa ante un DHL Huesca bastante desdibujado a lo largo de los cuarenta minutos. Después de que las oscenses comenzaran el partido con una intensa defensa y encontrando cómodas situaciones de tiro, una consecución de errores y pérdidas de balón por su parte provocó que se dejaran ir en el marcador ante unas colegialas muy atinadas en la parcela ofensiva. La diferencia de 19 puntos a favor de las locales en el primer cuarto fue un lastre demasiado pesado para las altoaragonesas, que solo fueron capaces de igualar las cosas en el tercer parcial, cuando ya todo estaba sentenciado. Las jugadoras del Doctor Azúa no bajaron casi nunca su intensidad y concentración, lo que se tradujo en una actuación muy completa que le permite mantenerse una jornada más en la tercera plaza de la tabla.

La diferencia de 19 puntos a favor de las locales en el primer cuarto fue un lastre demasiado pesado para las altoaragonesas

EM El Olivar 45-56 CB Peñas Huesca

(5-17, 18-6, 9-16 y 13-17)

El CB Peñas Huesca se llevó un triunfo muy importante ante el EM El Olivar en un partido marcado por el dominio oscense durante toda la segunda mitad. Las visitantes comenzaron con muy buen ritmo, e impusieron su autoridad en ambos lados de la pista a lo largo del primer cuarto. En el segundo parcial, la respuesta de las verdiblancas fue inmediata, y lograron darle la vuelta al marcador gracias a su intensidad defensiva. La igualdad era tal que se llegó al intermedio con 23-23. El choque se puso muy interesante tras la reanudación, pero las peñistas dieron un golpe en la mesa, llegando a remontar desventajas de hasta ocho puntos, y entraron en el último cuarto con una renta de siete puntos a su favor. Ambos equipos no dieron su brazo a torcer; cada minuto estuvo plagado de diferentes disputas, pero fueron las verderolas quienes supieron ordenar su juego dentro del descontrol para cosechar una ventaja de diez puntos que consevaron hasta el pitido final. Victoria vital del CB Peñas para empezar a asegurarse un puesto para los octavos de final.

CN Helios A1 61-59 Stadium Casablanca A

(12-11, 15-7, 14-15, 10-18 y 10-8)

El CN Helios A1 se impuso al Stadium Casablanca A en el partidazo de la jornada entre los dos primeros equipos clasificados de la competición. El encuentro contó con hasta dos prórrogas y estuvo marcado por una dureza total de principio a fin. Las verdiblancas empezaron golpeando primero, gozando de ventajas de hasta ocho puntos, pero las heliófilas se pusieron las pilas en defensa para igualar las tornas, y fruto de ello marcaron las primeras distancias serias antes del descanso, al que se llegó con 27-18. En el tercer cuarto, las pupilas de Javier Aladrén siguieron con su dinámica positiva para marcharse hasta once puntos arriba, pero las jugadoras del Stadium no dieron su brazo a torcer y mejoraron su actitud defensiva para igualar el marcador ya en el último parcial. El duelo parecía destinado a una agónica prórroga y, en efecto, así fue. En la primera parte del tiempo extra se produjo un intercambio de canastas, con un Stadium Casablanca que tuvo oportunidad para sentenciar el choque, pero no supo aprovechar la ocasión. En la segunda mitad, las verderolas comenzaron anotando un triple, pero las azulonas no dejaron de pelear y luchar hasta el final, se pusieron por delante y Carmen Abecia se quedó con la última bola de partido para que la victoria no se escapara de territorio heliófilo.

El encuentro contó con hasta dos prórrogas y estuvo marcado por una dureza total

Stadium Casablanca B 81-49 Caja Rural de Teruel

(21-15, 26-8, 13-16 y 21-10)

El Stadium Casablanca B impuso su ritmo y su intensidad en defensa para imponerse al Caja Rural de Teruel en una actuación más que notable por parte de las verderolas. El cuadro local logró romper el partido en el segundo cuarto gracias a su enorme actitud en la parcela defensiva, siendo capaces de anular casi por completo a las turolenses, que se vieron superadas por el buen hacer de su rival. El tercer cuarto fue un intercambio de canastas por parte de ambos conjuntos, y las bajoaragonesas estuvieron más acertadas en este tramo de encuentro, pero el choque ya estaba sentenciado al descanso, con un contundente 47-23 campando en el marcador. Ya en el último parcial, el Stadium B se reactivó en la faceta anotadora para disparar la diferencia final hasta los 32 puntos.

CN Helios A2 33-76 Romareda

(7-23, 12-23, 10-6 y 4-24)

El CN Helios A2 sucumbió en su feudo ante un gran Romareda, que dominó los tiempos del partido e impuso su ritmo en tres de los cuatro parciales. El 0-15 inicial de las colegialas resultó demoledor para las azulonas. Esta primera ventaja se cimentó en la parcela defensiva, en la que las visitantes impusieron su control en el rebote para encontrar luego situaciones cómodas en ataque. Cristina Montón y Lucía Carmen fueron cruciales en la primera línea para robar balones que permitían al Romareda correr al contraataque. Esta tónica de partido se repitió en el segundo cuarto, y las rojiblancas se fueron 27 puntos arriba al descanso. Quizás fruto de esta gran renta, las jugadoras de José Muzas salieron bastante relajadas tras el intermedio, y estuvieron muy poco acertadas en ataque durante todo el tercer parcial, a pesar de que siguieron seguras en defensa. Ya en el último periodo, se volvió a la sintonía reinante durante toda la primera mitad, con un Romareda muy asentado y cómodo en el campo que volvía a encontrar buenas posiciones y situaciones fáciles de tiro. Las heliófilas acabaron bajando los brazos, y motivo de ello la diferencia final se disparó hasta los 43 puntos en un encuentro muy serio por parte del conjunto colegial.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.