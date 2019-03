Resultados de la jornada decimoctava en el Campeonato Júnior Femenino

Después de 17 jornadas marcadas por el dominio del Stadium Casablanca A y el CN Helios A1, y por la lucha librada en la zona media de la tabla, la jornada 18 volvió a transcurrir por los mismos derroteros.

Destacado Resultados de la última jornada en la Primera División Femenina A1

Compañía de María 31-97 Stadium Casablanca A

(0-25, 7-24, 11-25 y 13-23)

El Stadium Casablanca A cosechó una cómoda victoria, y ya van 18 para continuar como único equipo invicto, en el feudo del Compañía de María, que se vio superado en todos los parciales. Las colegialas no vieron aro a lo largo de todo el primer cuarto, y el 0-25 resultó crucial para la abultada diferencia final. Las verdiblancas, como ya viene siendo habitual, salieron como un auténtico vendaval al campo, y aplicaron su rodillo para sentenciar a las locales ya desde el pitido inicial. A pesar de su superioridad, las jugadoras de Casablanca no bajaron el nivel en ningún tramo del duelo, y pasaron la barrera de los 20 puntos en todos y cada uno de los parciales. El Compañía continúa como colista y todavía no ha conocido el sabor del triunfo en lo que va de liga.

Caja Rural de Teruel 56-59 Doctor Azúa

(16-16, 12-15, 18-18 y 10-10)

El Caja Rural de Teruel sucumbió ante el Doctor Azúa en el Pabellón Las Viñas en un encuentro que se les escapó a las turolenses en el tramo final. Las locales empezaron muy bien, consiguiendo romper con bastante soltura la defensa presionante 1-3-1 de las colegialas. Además, las bajoaragonesas lograron parar a las jugadoras importantes de Azúa con una buena intensidad defensiva, lo que les permitía además salir al contraataque. La igualdad entre ambos equipos se impuso a lo largo de los 40 minutos, y solo las visitantes fueron capaces de romperla por la mínima en el segundo parcial (12-15). A falta de cuatro minutos, el Caja Rural de Teruel estaba cinco puntos arriba, pero las imprecisiones y las faltas innecesarias las condenaron, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. El Doctor Azúa se aprovechó de esta situación y estuvo acertado desde el libre para remontar en el marcador y llevarse un importante triunfo que le permite aferrarse a la tercera plaza.

La igualdad entre ambos equipos se impuso a lo largo de los cuarenta minutos

CB Peñas Huesca 66-31 CN Helios A2

(18-8, 17-9, 11-2 y 20-12)

El Peñas Huesca superó al CN Helios A2 en un partido marcado por la seriedad y efectividad en ataque de las peñistas. Las oscenses salieron muy fuertes, cogiendo pequeñas rentas gracias a los robos de balón y el rebote defensivo. El primer parcial les inyectó mucha confianza a las locales, que continuaron con acciones de ritmo y buena circulación. Tras el intermedio, el choque perdió cierta efectividad ofensiva, pero no intensidad, a pesar de las múltiples pérdidas y fallos defensivos por parte de ambos equipos. En el tramo final del tercer cuarto, el CB Peñas encontró el camino al aro para abrir más brecha en el marcador. Ya en los últimos diez minutos, las locales tiraron de calidad para aprovechar el bajón físico de las heliófilas y ampliaron su ventaja gracias a un mejor juego colectivo, logrando así su séptima victoria de la temporada.

Romareda 59-38 Stadium Casablanca B

(12-10, 11-11, 21-8 y 15-9)

El Romareda volvió a la senda de la victoria ante el Stadium Casablanca B en un encuentro con dos mitades bastante diferentes en el que las defensas se impusieron a los ataques. El 23-21 con el que se llegó al descanso refleja a la perfección lo ocurrido. La intensidad de ambos conjuntos en la parcela defensiva provocó la escasez de tiros liberados durante toda la primera parte. Tras el intermedio, la férrea defensa de las colegialas les permitió correr al contraataque, consiguiendo distanciarse con un tercer parcial que resultó decisivo a la postre. Lucía Carmen y Gayarre estuvieron muy activas durante todo el partido, y guiaron a su equipo hacia un triunfo vital para romper la racha negativa del Romareda, que vuelve a engancharse a la lucha de la zona media de la tabla.

DHL Huesca 40-59 Marianistas

(6-19, 10-17, 20-16 y 4-7)

​El Marianistas se impuso a domicilio al DHL Huesca en un choque marcado por el tanteo inicial. Las oscenses arrastraron el 6-19 del primer cuarto, y los puntos de diferencia pesan mucho, además de que hacen cometer errores que parecían corregidos. Tras el descanso, el cuadro local se puso las pilas y comenzaron a trabajar, haciéndose con el tercer parcial, pero su desventaja era muy alta. En el último cuarto, los ataques brillaron por su ausencia. Los múltiples fallos defensivos y la escasa aportación ofensiva del DHL Huesca (tan solo lograron anotar cinco jugadoras) resultaron factores clave para su derrota final ante un cuadro colegial que sigue en la zona media.

El CN Helios A1-EM El Olivar quedó aplazado con fecha todavía por determinar.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.