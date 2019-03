Resultados de la última jornada en la Primera División Femenina A1

La liga regular de la Primera División Femenina A1 llegó a su fin. Como ha sucedido durante todo el curso, el Azulejos Moncayo-Helios volvió a ganar y ha contabilizado todos 13 de sus 14 compromisos por victorias. Tras muchas jornadas plagadas de emoción y baloncesto a raudales, ya ha llegado la hora de los tan ansiados cruces que decidirán a las campeonas de la categoría.

Destacado Resultados de la jornada decimoctava en el Campeonato Júnior Femenino

Universidad de Zaragoza 39-73 Stadium Casablanca

(6-24, 14-16, 7-18 y 12-15)

Cómoda victoria del Stadium Casablanca en el feudo del Unizar para acabar la liga regular como segundas clasificadas, y en un estado de forma inmejorable. El gran primer cuarto realizado por las verdiblancas resultó a la postre definitivo para la consecución de su holgado triunfo. El alto ritmo impuesto por las visitantes desde el inicio, junto a su enorme acierto en el tiro, permitieron que encarrilaran el choque ya desde muy pronto. A partir de aquí, el Stadium tiró de rotaciones y aprovechó para repartir minutos ante unas universitarias que despertaron en el segundo parcial en cuanto a anotación. Pero el resultado nunca peligró para las de Casablanca, que se dedicaron a estirar su ventaja durante la segunda mitad gracias en gran medida a Beatriz Navarro, de nuevo brillante, que acabó con 25 de valoración y sigue inspirada en todas las facetas del juego.

Azulejos Moncayo-Helios 106-40 Proa Huesca

(25-18, 40-10, 16-4 y 25-8)

El Azulejos Moncayo-Helios terminó la liga regular como líder en solitario tras vencer a un Proa Huesca que solo aguantó en el primer parcial, y que después no pudo frenar las continuas acometidas de las azulonas, un auténtico vendaval como viene siendo habitual en todos sus compromisos. Las oscenses encontraron diferentes situaciones de tiro seguidas de acierto en el aro rival, pero tras la conclusión de los primeros diez minutos, las jugadoras del Proa no pudieron hacer otra cosa que perseguir sombras. Las heliófilas impusieron su poderío y autoridad para despegarse en el marcador, provocando además múltiples errores en la circulación de balón de las altoaragonesas, que no bajaron los brazos en ningún momento a pesar de su amplia desventaja. Las azulonas llegan en un estado de forma óptimo a los cruces, con una Rosana Ralla excelsa que alcanzó los 27 de valoración.

Las azulonas llegan en un estado de forma óptimo a los cruces

Old School 82-51 Marianistas

(22-14, 26-11, 11-14 y 23-12)

El Old School venció en su pista al Marianistas y se aseguró la tercera plaza de cara a los cruces que decidirán el equipo campeón de la Primera División Femenina A1. Las locales, con una gran Laura Urgel que acabó con 19 de valoración, dominaron a la perfección los compases del partido para lograr una cómoda victoria. Las colegialas se vieron superadas durante toda la primera mitad por un Old School que alcanzó los 48 puntos antes del descanso, momento en el que ya tenía una ventaja de 23 puntos. En el tercer cuarto, el cuadro visitante reaccionó y consiguió adueñarse de este tercer parcial, en el que ambos equipos estuvieron poco acertados en la parcela ofensiva. Pero el Old School volvió a tomar las riendas del choque en los últimos diez minutos para disparar la diferencia hasta los 31 puntos finales.

Romareda 57–59 Basket Antiguo Boscos A

(20-9, 14-14, 13-16 y 10-20)

El Romareda sucumbió en el último suspiro ante el Basket Antiguo Boscos A en un partido de máxima emoción que no se decidió hasta los instantes finales. Las locales salieron muy intensas y desplegaron una notable actuación colectiva, como ya venían haciendo en toda la segunda vuelta. Fue tal la concentración mostrada que se llevaron el primer parcial con un amplio margen a su favor ante un cuadro visitante que ha ido a menos en las últimas jornadas. La igualdad fue máxima en el segundo cuarto, y se llegó al descanso con 34-23. El Basket Antiguo Boscos A necesitaba tirar de épica para darle la vuelta al resultado, y se adjudicó el tercer parcial, pero el Romareda todavía tenía una ventaja de siete puntos. Ya en el último, la mejor toma de decisiones y el mayor acierto en la parcela ofensiva de las visitantes les permitió llegar con opciones a los minutos finales, y fueron capaces de obrar la remontada ante un equipo que ha ido claramente de menos a más en la liga regular.

​

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.