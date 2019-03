El Calamocha aprovecha la falta de acierto del Sabiñánigo

El Sabiñánigo continúa complicándose la vida tras un partido en el que la falta de puntería volvió a marcar el resultado. A los dos minutos pudo adelantarse el cuadro rojiblanco en una salida pletórica con un centro de Osanz y Laguarta, que sólo tenía que tocar el esférico, no lo hizo. Las llegadas del Sabi, no muchas pero con profundidad, ante un rival que no llegó con peligro en toda la primera parte, fueron perdonadas, pero los locales pudieron haberse adelantado hasta tres veces.

La primera, la ya mencionada; luego, un gran remate de Osanz que el portero se encontró en el centro, y una falta botada por Berdún a la escuadra que Guille, a mano cambiada, sacó con un paradón extraordinario. El Sabiñánigo se marchó al descanso como si le faltara algo porque tuvo ocasiones para marcar y no hubo forma, mientras el Calamocha seguía con su objetivo de no encajar.

La segunda parte empezó parecida, con dominio y llegadas locales, pero el balón se negó a entrar en cada oportunidad. En el 55 la tuvo Berdún, pero su disparo se fue junto al poste tras pasar por una nube de jugadores. Y así hasta que llegó el primer tanto visitante, en una falta insulsa, a unos diez metros del área. La barrera y Fran Navarro no estuvieron en condiciones de parar el balón, que se coló por el palo largo. Un gol que se podía haber salvado, pero el Sabiñánigo encajó de nuevo con facilidad. Pese a todo, los locales sacaron fuerzas de flaqueza y más ocasiones: Osanz fuera por poco, Berdún con disparo cruzado fuera por poco también, acercamientos de Barba que no llegan a puerta... y así una y otra vez.

El Calamocha sentenció el partido en los minutos finales

El equipo se fue minando, la moral caía y en el 86, en una jugada tonta de la defensa serrablesa, el esférico entró en la portería llorando, sin que nadie la empujara, apareciendo esa rabia de no poder hacer nada y sentirse impotente ante un partido que había que ganar y que era imposible.

Los oscenses bajaron los brazos. El Calamocha se presentó con tres hombres ante Fran Navarro y la echaron fuera, y el tercero llegó en el añadido con un campo apagado y llevado por la angustia del encuentro.

FICHA TÉCNICA:

​Sabiñánigo: Fran Navarro, Auría (Monge, minuto 71), Laguarta, Casero, Richy, Israel, Berdún, Osanz, Marqués, Ibra y Burgui (Barba,. minuto 60).

Calamocha: Guille, Utrilla, Mele, Obere, Ripollés, Bellido (Lanzuela, minuto 46), Alberto (Sancho, minuto 63), Cotoño (Rute, minuto 78), Zumeta, Ros y Matar.

Goles: 0-1 Minuto 68: Cotoño. 0-2 Minuto 86: Lanzuela. 0-3 Minuto 93: Zumeta.

Árbitro: Monterrubio Torres. Amarillas a los locales Auría y Richy, a los visitante Mele, Cotoño y Zumeta. Expulsó a los segundos entrenadores de ambos equipos.

