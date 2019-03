El Actur Pablo Iglesias cae por la mínima ante el Balsas Picarral

El Actur Pablo Iglesias cae en su campo ante el Balsas Picarral por (0-1). De esta forma el Balsas prolonga una semana más su buena racha de tres partidos consecutivos venciendo, mientras que el conjunto local continúa con su irregular trayectoria

Consulta las noticias de la categoría

El conjunto local saltó al terreno de juego con una mejor disposición táctica, y desarrolló un buen juego. Por otro lado, el conjunto de Lambán se mantuvo más replegado, debido principalmente al aire y trató de aprovechar alguna contra, aunque sin éxito durante los primeros compases de juego. Destaca la actuación de Fernández, que evitaría el tanto local con un remate en las inmediaciones de su portería. En la recta final de la primera mitad, los visitantes no aprovecharían al contraataque una clara ocasión, en buena medida por la actuación del meta.

El descanso marcó un punto de inflexión en los visitantes

En la segunda mitad, el partido cambió completamente. El descanso fue un punto de inflexión para los visitantes, que saltaron mejor al campo y serían los que acumularían las ocasiones más claras. En una falta lateral, Capilla anotaría un gran gol con un disparo directo a la escuadra de la portería sin dar opción al portero. No sentenciaron el encuentro los visitantes, pero no sería por no tener ocasiones, ya que destaca un larguero y algunas contras pero que no fructificaron en los metros finales. El partido se mantuvo abierto hasta el final, aunque los locales no llegaron prácticamente en los segundos 45 minutos. Casi al final del encuentro, el colegiado expulsaría en la misma jugada a dos jugadores locales, Montalbán y El Kodi.

En definitiva, se pudieron ver dos fases muy diferenciadas de partido: en la primera dominó claramente el Actur Pablo Iglesias frente a un Balsas que solo podía jugar a la contra, mientras que en la segunda mitad fueron estos últimos los que dominaron y se llevaron los tres puntos.

Destacado El San Gregorio suma un punto de fe en un partido loco

FICHA TÉCNICA:

Actur Pablo Iglesias: Martín, Celorrio (Barragán, 82), Cubas, Gimeno, Pac (Mendoza, 62), Flores (Becerril, 62), Abad, Martínez, El Kodi, Duato (Sissoko, 76) y Montalbán.

Balsas Picarral: Fernández, Lafuente (Montañés, 83), Sadik, Abián, Revuelta (leiton, 56), Ndoye (Navarro, 87), Fernández, Hernández, Capilla, Gracia y Piquero.

Goles: 0-1, min 68: Capilla.

Árbitro: Sánchez Alba. Amonestó a los locales Pac y Mendoza y expulsó con roja directa a Montalbán y El Kodi.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición