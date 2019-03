El San Gregorio suma un punto de fe en un partido loco

El San Gregorio y el Valdefierro se repartieron los puntos en un partido que tuvo un final loco gracias al ímpetu de ambos conjuntos. Los azulones dominaron el choque mediante la posesión, pero el orden táctico y el juego directo de los locales hizo que las tablas fueran el resultado definitivo.

El partido comenzó con el Valdefierro dominando la posesión del esférico, mientras que el San Gregorio esperaba a la contra con orden en sus líneas defensivas. Ninguno de los dos equipos renunciaba a probar al meta rival, repartiéndose las ocasiones en la primera parte. Las más claras, un balón de los azulones al área pequeña que Daniel despejó a bocajarro y un disparo de Nico para los rojillos que el portero visitante despejó in extremis con el pie.

Con el marcador sin inaugurar, se llegó al término de los primeros 45 minutos. La segunda parte fue diametralmente distinta. La intensidad se disparó y las ocasiones comenzaron a llegar una tras otras. El Valdefierro dominaba el partido, si bien el cuadro de La Azucarera no renunciaba a llegar al área contraria. En medio de este pulso, Sanjuan, desde los once metros, puso por delante a los visitantes. No fue la única mala noticia para los hombres de José Antonio Casaus, que sufrieron acto seguido la expulsión de Enfedaque.

El partido se decidió en el tiempo de descuento

No se vinieron abajo los arrabaleros, que por medio de Oñoa hicieron la igualada a la salida de un córner. La desgracia se volvía a cebar de nuevo con el San Gregorio, introduciéndose Ayoub un centro lateral en su propia portería. Cuando todo parecía abocado a la victoria visitante, Diego, en el añadido, puso el empate al aprovechar la jugada surrealista del partido tras un saque de falta en la frontal en el que un contrario le sirvió el balón en bandeja para hacer el (2-2) definitivo.

FICHA TÉCNICA:

San Gregorio: Daniel, Jaime (Urmeneta, 77), Gurrea, Joven (Ayoub 83), Felipe (Cuchi, 75), Álvaro (Diego , 67), Oñoa, Quilis, Navarro, Gañarul y Enfedaque.

Valdefierro: Prysyazhnyuk, Aranaz (Guato, 67), Rodrigo, Cornago (Sanjuán, 59), Lorente, Broto, Ángel, De Vega, Samper (Ollés, 79), Lipe (Daniel, 54) y Ballestero.

Goles: 0-1, min. 70: Sanjuán, de penalti. 1-1, min. 84: Oñoa. 1-2, min. 87: Ayoub, en propia meta. 2-2, min. 92: Diego.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a los locales Quilis, Joven, Félix, Felipe y Daniel. Expulsó al local Enfedaque en el minuto 73.

