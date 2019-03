El Deportivo Aragón sentencia al Almudévar antes del intermedio

Justa victoria del Deportivo Aragón en el feudo del Almudévar en un partido en el que los blanquillos fueron superiores y, posiblemente, el mejor equipo que ha pasado por La Corona esta temporada. Los zaragocistas se impusieron en el duelo de filiales al Almudévar, que volvió a caer derrotado tras cinco jornadas consecutivas sin perder.

El primer gol de los visitantes llegó en el minuto doce, después de un malentendido entre Javito y Víctor. Hamza presionó bien la salida de balón local, y el colegiado pitó cesión dentro del área. Nick aprovechó la oportunidad para adelantar a su equipo con un fuerte disparo que pasó por encima de la barrera.

Destacado El Almudévar se reencuentra con la victoria en su feudo batiendo al Casetas

El segundo tanto zaragocista vino de una rápida acción por la banda de Carlos Vicente. Hamza remató hábilmente el esférico en boca de gol cuando corría la media hora de choque. El tercer gol llegó en un penalti algo dudoso que David Vicente se encargó de transformar. Con el 0-3 el encuentro ya estaba visto para sentencia.

Por si había alguna duda, Hamza estableció el cuarto y definitivo gol con una gran jugada personal. El alto ritmo de partido disminuyó, y el Almudévar lo aprovechó para imponer su juego de toque en corto, ante una férrea defensa que no daba concesiones y que quería mantener su portería a cero. En el minuto 77, aún tuvo el Deportivo Aragón un lanzamiento al poste a cargo de Baselga. En los últimos díez minutos, fue el cuadro local el que buscó el gol del honor para no dejar su casillero a cero. Su primera no llegó hasta el minuto 80; unfuerte chut de Gerard fue respondido por Uros con un paradón. El rechace le cayó a Iván, pero no estuvo afortunado y remató por encima del larguero.

Goles: 0-1, min. 12: Nick. 0-2, min. 29: Hamza. 0-3, min. 38: David, de penalti. 0-4, min. 48: Hamza.

​Ficha técnica

Almudévar: Víctor, Almerge, Alex (Gerard, 46), Uche, Javito, Arnedillo, Iván, Macías, Edu, Carlos Calvo (Ojeda, 68) y Gustavo (Conte, 46).

Deportivo Aragón: Uros, David, Marcén (Álvarez, 72), Nick, Hernández, Aguado, Carlos, Subías, Hamza (Baselga, 68), Torras, (Carrasco, 66) y Val.