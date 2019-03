ACTUR PABLO IGLESIAS 0-0 OLIVER

Partido serio de los dos equipos. El Oliver quería salir con el balón jugado, pero el Actur Pablo Iglesias realizó una presión muy buena. Apenas hubo ocasiones en la primera parte, a excepción de una falta local que paro muy bien Álvaro. Durante la segunda mitad tanto el Oliver como el Actur Pablo Iglesias dispusieron de varias ocasiones para deshacer el empate inicial, pero no hubo premio para ninguno de los dos equipos.

Actur Pablo Iglesias: Tarín, Andrés, José Ramón, Casado, Cebrián, Nicolás, Quílez, Melic, Edson, Sánchez y Gabriel. También jugaron: César, Angulo, Rodrigo, Andaluz y Norbert.

Oliver: Álvaro, Enrique, Badía, Diego, Kyei, Palomeras, Pérez, Terraz, Ariño, Abad y Trallero. También jugaron: Guerrero, Guillermo, Acerete, Kristian y Óscar.

Árbitro: Khayate Wardaoui. Amonestó al local Rodrigo.

STADIUM VENECIA 1-2 HERNÁN CORTÉS

Undécima victoria consecutiva del Hernán Cortes. Comenzaba el partido de manera inmejorable para el equipo visitante adelantándose 0-1 en el minuto 1 por medio de Yoel. Pasaron los minutos de la primera parte con el control del juego del Hernán Cortés, llegando con el cero a uno al descanso. Se inició la segunda mitad con el Stadium Venecia algo más metido en el partido, empatando el choque en la salida de un córner por mediación de Colás. En una jugada en la que Morote prolongó el balón para que Berrio batiera al portero local, se logó el definitivo uno a dos.

St. Venecia: Rubio, Sarrato, Colás, Simón, Leo, Lavilla, Suils, Jerez, Pardillos, Diego y Óscar. También jugaron: Domínguez, Salafranca, Máñez y Ordax.

H. Cortés: Peguero, Grávalos, Amine, Esteban, Yago, Yoel, Daniel, Serrano, Hugo, Darío y Subías. También jugaron: Torres, Berrio, Trullén, Camacho y Maxim.

Goles: 0-1, min. 1: Yoel. 1-1, min. 41: Colás. 1-2, min. 50: Berrio.

Árbitro: Omar Diop.

MONTECARLO 5-2 UNIÓN

El Montecarlo ganó sin excesivos problemas a la Unión en un choque en el que los locales fueron claros dominadores durante la primera mitad. En el minuto 3, Antonio remató un saque de esquina para adelantar a los de La Paz. El segundo llegó desde el punto de penalti, siendo Enrique el que lo provocó y el que lo transformó. Antes de llegar al tiempo de descanso, Bordetas se hizo con un rechace en el área pequeña para anotar el tercer tanto del Montecarlo antes de marcharse al descanso. La Unión mejoró y se volcó en el ataque, igualando el partido, lo que no impidió que en el minuto 40 apareciera de nuevo Bordetas apra hacer el cuatro a cero. Cinco minutos más tarde, Frej redujo diferencias, pero al momento Roche hizo el quinto del Montecarlo. A falta de 10 minutos para llegar al final del partido, López acabó de maquillar el marcador anotando el cinco a dos final.

Montecarlo: Holostenco, Bretos, Iker, Puertas, Ramón, Antonio, Bordetas, Garcés, Dos Santos, Roche y Enrique. También jugaron: Ramiro, Martinelli, Jorge y Calvo.

Unión: Ramírez, Eloy, Noe, Joel, Rubén, Roca, Frej, Álex, Jaime, Clos y Manteca. También jugaron: Crespo, Aarón, López, Pardo y Nicolás.

Goles: 1-0, min. 3: Antonio. 2-0, min. 15: Enrique de penalti. 3-0, min. 26: Bordetas. 4-0, min. 40: Bordetas. 4-1, min. 45: Frej. 5-1, min. 48: Roche. 5-2, min. 50: López.

Árbitro: Atrián Codes. Amonestó al local Garcés y a los visitantes Joel y Frej. Expulsó a López, de la Unión, en el minuto 54.

AMISTAD 0-3 REAL ZARAGOZA

El líder sacó adelante su compromiso en el siempre difícil San Pantaleón. Choque adelantado al pasado jueves y que mantiene al Real Zaragoza sin conocer la derrota. Pasado el cuarto de hora de juego, Juan abría la lata para los blanquillos. Tras el paso por vestuarios, los rojillos salieron con la intención de poner contra las cuerdas a los pupilos de la Ciudad Deportiva, pero los visitantes por medio de Enzo encarrilaban el triunfo. Cuando restaban solo cinco minutos para la conclusión, Jorge sentenciaba el compromiso.

Amistad: Bernal, Adrián, Vicente, Abad, Manuel, Gonzalo, Jurado, Rau, Zapata, Pérez y Moreno. También jugaron: Ángel, Silva, Samuel, Barcelona y Gimeno.

Real Zaragoza: Olmos, Sambu, Jorge, Mikel, Esteban, Pablo, Juan, Soriano, Lázaro, Beltrán y Félix. También jugaron: Vicente, Marc, Enzo, Krall y Cazorla.

Goles: 0-1, min. 18: Juan. 0-2, min. 38: Enzo. 0-3, min. 55: Jorge.

Árbitro: Guevara Talavera.

HELIOS 0-3 EL SALVADOR

El cuadro colegial se llevó el gato al agua. Partido que se marchaba al descanso con ventaja por la mínima de los visitantes. Poco después de la reanudación, Perches ponía las cosas muy cuesta arriba para los anfitriones. Y posteriormente, Perches era el encargado de cerrar el marcador para que los puntos vuelen del Puente de Santiago.

Helios: Elías, Iguacel, Jorge, Ojeda, Díez, Tejero, Quijada, Dalmau, Soriano, García y Asun. También jugaron: Gómez, Baro, Raúl y Nicolaina.

El Salvador: Miranda, Diego, Alberto, Flamarique, Yugueros, Divasson, Perches, Rivas, Glera, Ara y Castillo. También jugaron: Mostacero, Remacha, Nuño y Giménez.

Goles: 0-1, min. 12: Ansón. 0-2, min. 32: Perches. 0-3, min. 53: Perches.

Árbitro: Guevara Talavera.

ALCAÑIZ 5-5 RACING CLUB ZARAGOZA

Festival goleador en la Ciudad Deportiva Santa María. Un frenético comienzo hizo ver hasta tres goles en los primeros compases. El acierto ofensivo mostrado por ambas escuadras hizo que el partido fuera de continuas idas y venidas. Los del Bajo Aragón llegaron a tener en dos ocasiones una renta superior a un tanto, marcador que no pudo mantener y los zaragozanos lograron igualar la contienda para marcharse con un punto. Sesenta minutos no aptos para cardiácos.

Alcañiz: Gil, Samir, Juan, Pallarés, Anento, Miguel, Monteiro, Losilla, Nicolás, Royo y Boix. También jugaron: Iker, Ferrando y Alejandro.

Stadium: Chabier, Juan, Navarro, Retornano, Azcón, Álvaro, Bellmunt, Linares, Franco, Andujar y Marín. También jugaron: Blancas, Marcos, Tobajas, Saúl y Pablo.

Árbitro: Campos Fuentes.

EBRO 0–3 STADIUM CASABLANCA

Los verderoles siguen demostrando estar en un buen momento de forma. Triunfo que les permite encadenar la cuarta victoria seguida. El Ebro plantó cara a un rival que no sentenció el choque hasta los minutos finales. Los arlequinados no atinaron en la portería rival y el Stadium zanjaba el duelo en los últimos compases con dos goles más. Resultado que no pone en peligro a los arlequinados ya que gozan de un colchón de puntos con el descenso actualmente de ocho puntos.

Ebro: Lobato, Sanz, Raúl, Navarro, Borja, Cuesta, Ondivela, Barcelona, Néstor, Ramón y Pereira. También jugaron: Mañas, Pablo, Vicente y Silvestre.

Goles: 0-1, min.8: Retornano. 0-2, min.56: Linares. 0-3, min.60: Álvaro.

